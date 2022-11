Fabric en Reply bundelen krachten om de robotmogelijkheden van Fabric te vergroten

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Fabric, het technologiebedrijf dat retailfulfillment opnieuw vormgeeft, en Reply, gespecialiseerd in nieuwe communicatiekanalen en digitale media, kondigen vandaag aan dat ze een strategische samenwerking zijn aangegaan om merken en retailers naadloos te integreren aan de hand van een single point-oplossing voor een warehouse management systeem (WMS) en geautomatiseerde robotfulfillment.

Fabric zal zijn automatiseringsoplossing integreren door gebruik te maken van het door Logistics Reply LEA Reply™ ontwikkelde LEA Reply™ supply-chain platform om een kant-en-klare aansluiting met Reply's marktleidende WMS te leveren. Dit stelt zowel Fabric als Reply in staat snel nieuwe functies voor hun klanten te ontwikkelen om de prestaties van de robotica, het WES en het WMS te verbeteren, met minimale extra integratie-inspanningen en zonder verstoring van klantenactiviteiten.

Vooral vanuit het perspectief van de sterke groei van online winkelen en de stijgende verwachtingen van klanten ten aanzien van snelle levertijden, komt deze technologie tegemoet aan de kritische behoefte van detailhandelaren om hun fulfilmentstrategieën te revolutioneren zodat ze hun concurrentievoordeel op de markt kunnen behouden.

Reply™ kan worden gebruikt voor het snel ontwikkelen en bouwen van nieuwe end-to-end supply-chain oplossingen voor elke bedrijfsbehoefte. Door de uitbreiding van het MFC®-automatiseringsplatform van Fabric, stelt de gecombineerde oplossing retailers in staat om de klanttevredenheid te maximaliseren, door MFC®'s meer lokaal, flexibel en geautomatiseerd te maken voor snellere leveringen en efficiëntere operaties.

"We zijn erg enthousiast over deze samenwerking. Reply’s technologie vult de onze zeer goed aan en zorgt voor een robuust geautomatiseerd fulfillmentplatform voor elk merk, retailer of 3PL die klaar is om hun toeleveringsketen naar het volgende niveau te brengen," aldus Avi (Jack) Jacoby, CEO van Fabric. "Dit is de toekomst van snelle, accurate, kosteneffectieve fulfillment: plaats voorraad dicht bij de consument en automatiseer de operaties."

Dit partnerschap biedt klanten nieuwe niveaus van flexibiliteit en automatisering, waaronder:

Bruikbare gegevens en intelligentie: Voorspellende analyses kunnen worden gecombineerd met automatisering om de vervulling te optimaliseren en te versnellen. Bijgewerkte verkoopprognoses kunnen bijvoorbeeld aangeven hoe de voorraad in de MFC®'s wordt weergegeven, waardoor de ruimte wordt geoptimaliseerd en de picktijden en -afstand worden verkort.

Voorspellende analyses kunnen worden gecombineerd met automatisering om de vervulling te optimaliseren en te versnellen. Bijgewerkte verkoopprognoses kunnen bijvoorbeeld aangeven hoe de voorraad in de MFC®'s wordt weergegeven, waardoor de ruimte wordt geoptimaliseerd en de picktijden en -afstand worden verkort. Snellere ingebruikname: Door modulaire microservices als bouwstenen aan elkaar te koppelen, kunnen Fabric en Reply nieuwe procesconfiguraties en datamigraties versnellen, zodat nieuwe klanten met ongekende snelheid aan de slag kunnen.

Door modulaire microservices als bouwstenen aan elkaar te koppelen, kunnen Fabric en Reply nieuwe procesconfiguraties en datamigraties versnellen, zodat nieuwe klanten met ongekende snelheid aan de slag kunnen. Eenvoudige uitbreidbaarheid: Systemen praten gemakkelijk met elkaar via API's, waardoor ze moeiteloos met externe systemen van klanten en vervoerders integreren.

"We zijn verheugd deze strategische samenwerking aan te kondigen want deze stelt ons in staat stelt retailers een slim, georkestreerd en compleet ecosysteem voor e-commerce fulfillment en logistiek te bieden", aldus Enrico Nebuloni, Executive Partner bij Reply. "De omnichannel bedrijfsmodellen voor ordervoorbereiding en bezorging, zoals depotvervulling, in-store vervulling, dropshipping, ophaalservice op de stoep, lockers en thuisbezorging, die allemaal van nature worden ondersteund door ons eigen LEA Reply™ platform, kunnen nu op een naadloze manier worden aangevuld met de innovatieve MFC®'s van Fabric."

Voor meer informatie over hoe Fabric en Reply door optimalisatie van fulfillment en snelheid een concurrentievoordeel voor retailers creëren, gaat u naar getfabric.com.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van oplossingen op basis van nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Als netwerk van zeer gespecialiseerde bedrijven definieert en ontwikkelt Reply bedrijfsmodellen die mogelijk worden gemaakt door de nieuwe modellen van AI, big data, cloud computing, digitale media en het internet der dingen. Reply levert advies, systeemintegratie en digitale diensten aan organisaties in de telecom en media; industrie en diensten; banken en verzekeringen; en publieke sectoren. www.reply.com

Fabric

Fabric is een retailtechnologiebedrijf dat uitzonderlijke klantervaringen mogelijk maakt van klik tot levering. Fabric introduceerde het concept van het micro-fulfilmentcentrum (MFC®) van lokale, flexibele en geautomatiseerde fulfillment om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van de detailhandel. Zijn best-in-class intelligente robotica-platform geeft merken meer mogelijkheden in hun zoektocht naar kosteneffectieve, on-demand vervulling. Fabric is opgericht in 2015 en wordt gesteund door toonaangevende investeerders, waaronder Temasek, Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), Corner Ventures, Playground Ventures, Princeville Capital, Innovation Endeavors, Aleph en anderen. Fabric heeft zijn hoofdkantoor in Tel Aviv, een hoofdkantoor in New York en teams in de Verenigde Staten.

Voor meer informatie, ga naar getfabric.com

LEA ReplyTM

LEA ReplyTM is het digitale platform van Reply dat is ontworpen om efficiënte, wendbare en verbonden toeleveringsketens mogelijk te maken. De oplossing bestaat uit een reeks microservices die verschillende bedrijfsprocessen omvat, waaronder het beheer van opslag, voorraad, distributie, levering en winkellogistiek. LEA ReplyTM modules zijn in hoge mate configureerbaar en aanpasbaar, en het platform maakt gebruik van technologieën zoals kunstmatige intelligentie, robotica en het internet der dingen om verbeterde kwaliteit en operationele efficiëntie te garanderen. www.lea-reply.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.