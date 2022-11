Fabric et Reply s'associent pour renforcer les moyens robotiques de Fabric.

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Fabric, la société technologique qui remodèle l'exécution des commandes des entreprises de commerce, et Reply, spécialisé dans les nouveaux canaux de communication et les médias numériques, ont annoncé aujourd'hui qu'elles avaient conclu un partenariat stratégique pour offrir aux marques et aux distributeurs une intégration fluide avec une solution unique combinant Système de gestion d’entrepôt (WMS) et exécution robotique automatisée.

Fabric utilisera la plateforme d'exécution de la chaîne d'approvisionnement LEA Reply™ - développée par Logistics Reply - pour l’intégrer à sa solution d'automatisation et fournir ainsi un connecteur prêt à l'emploi au Système de gestion d’entrepôt de Reply, qui est le leader sur le marché. Cela permettra également à Fabric et à Reply de développer rapidement de nouvelles fonctionnalités pour leurs clients afin d'améliorer les performances de la robotique, du WES et du WMS avec un minimum d'efforts supplémentaires d'intégration et sans perturber les opérations des clients.

Dans le contexte actuel d'essor des achats en ligne et d'attentes croissantes de la part des clients en matière de délais de livraison, cette technologie répond au besoin crucial des entreprises de distribution d’améliorer radicalement leurs stratégies de traitement des commandes afin de conserver leur avantage concurrentiel sur le marché.

LEA Reply™ peut être utilisé pour développer et construire rapidement de nouvelles solutions de chaîne d'approvisionnement de bout en bout pour tout type d’opération commerciale. En complétant la plateforme d'automatisation MFC® de Fabric, la solution combinée donne aux distributeurs les moyens de maximiser la satisfaction des clients en rendant les MFCs® plus locaux, plus flexibles et plus automatisés pour permettre des livraisons plus rapides et des opérations plus efficaces.

"Nous sommes très heureux de ce partenariat. La technologie de Reply complète très bien la nôtre et assure d’avoir à disposition une plateforme d'exécution automatisée robuste pour toute marque, distributeur ou 3PL qui est prêt à faire passer sa chaîne d'approvisionnement au niveau supérieur ", a déclaré Avi (Jack) Jacoby, PDG de Fabric. "C'est l'avenir de l'exécution rapide et financièrement rentable : placer les stocks à proximité du consommateur et automatiser les opérations."

Ce partenariat offre aux clients de nouveaux niveaux de flexibilité et d'automatisation, notamment :

Une mise en service plus rapide : En assemblant des microservices modulaires comme des blocs de construction, Fabric et Reply peuvent accélérer la configuration des nouveaux processus et la migration des données, ce qui permet aux nouveaux clients d'être opérationnels à une vitesse encore jamais atteinte.

Une extensibilité facile à mettre en place : Les systèmes communiquent facilement entre eux par le biais d'APIs, s'intégrant sans effort aux systèmes externes des clients et des transporteurs.

" Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat stratégique qui nous permet d'offrir aux entreprises actives dans le commerce un écosystème intelligent, orchestré et complet pour l'exécution et la logistique du commerce électronique ", a déclaré Enrico Nebuloni, Partenaire Exécutif chez Reply. "Les modèles d'exploitation omnicanal pour la préparation et la livraison des commandes, tels que les opérations au dépôt, les opérations en magasin, le drop shipping, la collecte à domicile, la livraison vers des casiers et la livraison à domicile, qui sont tous pris en charge de manière native par notre plateforme propriétaire LEA ReplyTM, peuvent désormais être complétés, de manière transparente, par les MFCs® innovants de Fabric."

Pour en savoir plus sur la façon dont Fabric et Reply créent un avantage concurrentiel pour les entreprises de commerce grâce à l'optimisation et à la rapidité du traitement des commandes, consultez le site getfabric.com.

Reply

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux rendus possibles par les nouveaux modèles d'IA, de Big Data, de cloud computing, de médias numériques et d'Internet des Objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que du secteur public. www.reply.com

Fabric

Fabric est une entreprise de technologie pour la vente au détail qui permet aux clients de vivre une expérience exceptionnelle, du clic à la livraison. Fabric a lancé le concept de micro-centre d'exécution (MFC®) pour une exécution locale, flexible et automatisée, afin de répondre aux besoins du secteur de la distribution qui sont en constante évolution. Sa plateforme robotique intelligente, la meilleure de sa catégorie, répond à la demande des marques de disposer d'une exécution financièrement rentable et à la demande. Fondé en 2015, Fabric bénéficie du support d’investisseurs de premier plan, dont Temasek, l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (CCP Investments), Corner Ventures, Playground Ventures, Princeville Capital, Innovation Endeavors, Aleph et d’autres. Fabric a son siège social à Tel Aviv, un bureau principal à New York et des équipes réparties dans tous les États-Unis.

Pour plus d'informations, visitez getfabric.com.

LEA ReplyTM

LEA ReplyTM est la plateforme numérique de Reply conçue pour la gestion de chaînes d'approvisionnement efficaces, agiles et connectées. La solution se compose d'une suite de microservices couvrant divers processus opérationnels dont la gestion de l'entreposage, de l’inventaire, de la distribution, de la livraison et de la logistique des magasins. Les modules de LEA ReplyTM sont fortement configurables et personnalisables et la plateforme utilise des technologies telles que l'intelligence artificielle, la robotique et l'Internet des Objets pour garantir une qualité et une efficacité opérationnelle accrues. www.lea-reply.com