PASCAL SIAKAM ET DALANO BANTON DE NOUVEAU EN VEDETTE POUR LA CAMPAGNE DE LA DEUXIÈME COLLECTION DE MODE URBAINE DE LA BAIE ET DES TORONTO RAPTORS

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--À titre de partenaire mode officiel des Toronto Raptors, La Baie est fière de dévoiler aujourd’hui sa 2e collection capsule en collaboration avec l’équipe. Fruit d’un engagement partagé, cette collection suit les traces de la première et le produit net de la vente de ces articles servira à soutenir la Charte pour le changement de la Fondation La Baie d’Hudson, une initiative visant à accélérer l’équité raciale au Canada. Les ailiers Pascal Siakam et Dalano Banton, des Toronto Raptors, seront encore une fois les têtes d’affiche d’une campagne publicitaire visant à inciter les Canadiens à afficher leurs couleurs.

Cette nouvelle collaboration comprend 15 essentiels de mode urbaine confectionnés dans des étoffes haut de gamme, dont des hauts à capuchon et des chandails ras du cou en tissu bouclette molletonné avec appliques en chenille, des tricots jacquard et des t-shirts en jersey avec des logos à effet 3D. Les pièces maîtresses sont les deux vestes de style universitaire unisexes ornées d’appliques représentant les deux marques.

Afin de présenter la collection à la clientèle d’un océan à l’autre, la campagne Affichez vos couleurs de La Baie exprime l’individualité et le style des partisans des Toronto Raptors. Cette « œuvre hymnique » met en vedette Pascal Siakam et Dalano Banton, ainsi que Jimmy Prime, le musicien torontois qui a inventé l’expression « The Six » pour désigner sa ville et dont la pièce Sun Goes Down sert de trame sonore à cette vidéo, et Ashley Robin, une actrice, mannequin et artiste de doublage qui prête sa voix à la campagne, sans oublier quelques autres Canadiens talentueux qui ont une relation symbolique avec le basketball.

« Je suis vraiment fier de poursuivre ma collaboration avec La Baie pour aider à lutter contre l’inégalité raciale dans notre pays », confie Pascal Siakam. « Cette campagne célèbre la diversité au sein du Canada et des partisans des Raptors, et j’ai hâte de voir les gens porter des vêtements de cette collection, sachant que le produit de ces ventes contribue à changer les choses. »

« En réalité, l’esprit de communauté découle des expériences communes qui nous lient. Notre partenariat avec les Raptors, tout comme cette campagne, célèbre les gens, les expériences, le style et l’expression de soi et invite toute la population à travailler de concert pour rendre ce pays plus juste et plus équitable », renchérit Alexander Meyer, chef de l’approche clientèle à La Baie. « Nous sommes fiers de contribuer à la réalisation de changements significatifs grâce à cette collection et de mettre en lumière les couleurs propres à chaque individu. »

À PROPOS DE LA BAIE

Grâce à une approche axée sur le numérique et sur des objectifs précis, La Baie aide les Canadiens à profiter pleinement de leur style de vie. La Baie exploite labaie.com et son Marché, l’une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme numériques au pays, et entretient des liens homogènes avec un réseau de 84 magasins La Baie d’Hudson. La Baie s’est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram, Facebook, Twitter et TikTok.

La Baie et La Baie d’Hudson font partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

À PROPOS DE LA FONDATION LA BAIE D’HUDSON

La Fondation La Baie d’Hudson est un organisme de bienfaisance enregistré qui lutte contre les inégalités raciales en investissant dans des possibilités de formation et d’accès à l’emploi et à l’autonomie pour les peuples autochtones, les Noirs et les personnes de couleur. En 2021, la Fondation La Baie d’Hudson a lancé la Charte pour le changement de la Fondation La Baie d’Hudson, un engagement de 30 millions de dollars sur 10 ans pour accélérer l’équité raciale dans les communautés de partout au pays. En s’associant à des organismes qui accomplissent un travail essentiel dans trois secteurs vitaux, la Fondation La Baie d’Hudson finance des programmes et des initiatives qui apportent des changements significatifs et durables.