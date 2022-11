American Tower et PowerX annoncent un partenariat stratégique visant à promouvoir la durabilité dans le secteur des télécommunications en Afrique à travers des solutions innovantes basées sur l’intelligence artificielle

JOHANNESBURG--(BUSINESS WIRE)--Les opérations africaines d'American Tower (ATC Africa) et PowerX ont annoncé, aujourd'hui, avoir conclu un partenariat stratégique qui permettra au secteur des télécommunications en Afrique de bénéficier des avantages considérables des solutions d'intelligence artificielle de PowerX en termes d'efficacité et d'environnement, en optimisant l'utilisation de l'énergie sur les sites des tours. En fait, après avoir exécuté un programme conjoint réussi, ATC Africa a utilisé les analyses d'intelligence artificielle de PowerX sur un certain nombre de sites au Burkina Faso, au Kenya, au Niger, au Nigeria et en Ouganda.

Le déploiement de la plateforme d'intelligence artificielle de PowerX a permis de mieux comprendre la gestion et l'analyse de l'énergie des sites d'ATC Africa. La plateforme tire parti de la capacité de PowerX à analyser les données pour optimiser les performances des sites d'ATC, garantissant une réduction maximale des émissions de gaz à effet de serre (GES).

ATC Africa s'engage à fournir une connectivité tout en réduisant considérablement la dépendance aux combustibles fossiles en déployant de nouveaux sites qui respectent les exigences des sites à faibles émissions de GES, conformément aux objectifs basés sur la science. Marek Busfy, Premier Vice-Président et PDG d'ATC Africa a dit à ce sujet : « À ce jour, ATC Africa a investi plus de 300 millions de dollars américains dans des projets d’améliorations de l'efficacité énergétique, des déploiements d'énergies renouvelables et des solutions de stockage d'énergie pour réduire l'utilisation de combustibles fossiles dans nos sites. De plus, notre partenariat stratégique conclu avec PowerX nous placera à la pointe du secteur en tirant parti de la puissance innovante des solutions fondées sur les données d’intelligence artificielle pour optimiser l'utilisation de l'énergie et réduire les émissions de GES. Je suis confiant que notre partenariat stratégique se développera et contribuera à atteindre nos objectifs scientifiques visant à réduire les émissions de GES d'au moins 40 % d'ici 2035 par rapport à une base de référence de 2019 et à réaliser notre stratégie de sites à faible émission de GES. »

De sa part, Andrew Schafer, PDG de PowerX, a déclaré : « Notre alliance avec ATC établira de nouvelles normes audacieuses en matière d'efficacité énergétique des tours de télécommunications. En effet, les analyses basées sur l’intelligence Artificielle ouvrent d’une façon unique la voie à une gestion efficace de l'énergie et à la fourniture d'enregistrements précis et vérifiables en matière de durabilité environnementale, tels que la quantité de diesel et d'émissions de GES éliminées des opérations du site. En outre, nous appliquons des outils sophistiqués d'apprentissage automatique et de reconnaissance des formes aux données des sites existants afin d'identifier les inefficacités et les anomalies auparavant enfouies dans des ensembles de données fragmentées. Nous sommes ravis d'apporter ces avantages à ATC Africa et au secteur florissant des télécommunications en Afrique, en établissant une référence ambitieuse pour l'efficacité et la durabilité des sites. »

À propos d’American Tower

American Tower, l'une des plus grandes FPI mondiales, est un propriétaire, exploitant et développeur indépendant de premier plan de biens immobiliers de communication multilocataires avec un portefeuille d'environ 223000 sites de communication et une empreinte hautement interconnectée d'installations de centres de données aux États-Unis. Pour plus d'informations sur American Tower, veuillez consulter les sections « Matériel sur les bénéfices » et « Présentations aux investisseurs » de notre site Web de relations avec les investisseurs à l'adresse www.americantower.com.

American Tower en Afrique

Nous avons établi notre présence en Afrique en 2011 et exploitons aujourd'hui plus de 23 000 sites au Burkina Faso, au Ghana, au Kenya, au Niger, au Nigeria, en Afrique du Sud et en Ouganda. Nos clients comprennent les principaux opérateurs de réseaux mobiles (ORM) de la région. L'accès aux services à large bande a permis de débloquer un éventail de nouvelles opportunités et de nouveaux services qui améliorent les moyens de subsistance des Africains, stimulant la croissance économique de l'Afrique et faisant progresser le Programme de développement durable à l'horizon 2030 pour le continent.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des "énoncés prospectifs" concernant les buts, les convictions, les attentes, les stratégies, les objectifs, les plans, les résultats d'exploitation futurs et les hypothèses sous-jacentes et autres déclarations d'American Tower qui ne sont pas nécessairement basés sur des faits historiques. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l’emploi de mots tels que « anticiper », « croire », « continuer », « pouvoir », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « plan », « projet », « potentiel », « recherche », « devoir », « penser », « vouloir », et des expressions similaires, ou ils peuvent renvoyer à des dates futures. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs d'American Tower en raison de divers facteurs, y compris les facteurs énoncés dans l'article 1A de son formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, tel que mis à jour dans le formulaire 10-Q d'American Tower pour les neuf mois clos le 30 septembre 2022, sous la rubrique « Facteurs de risque ». American Tower n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations contenues dans ce communiqué de presse pour refléter des événements ou des circonstances survenant ultérieurement.

À propos de PowerX Technology

PowerX Technology, une société basée au Royaume-Uni, redéfinit les performances des tours de télécommunications grâce à l'intelligence artificielle. C’est la première solution consacrée à l'industrie des tours de télécommunications qui place l'intelligence des données au cœur des décisions de gestion des tours, facilitant ainsi une croissance résiliente et durable de la connectivité mobile. Avec PowerX, les opérateurs de tours de communication peuvent surveiller, contrôler et appliquer des efficacités continues au niveau du site à l'échelle de milliers de tours sur des réseaux entiers. De plus, les solutions de PowerX aident les sociétés de tours et les opérateurs mobiles du monde entier à exploiter l'intelligence des données pour renforcer la résilience des infrastructures, optimiser l'exploitation et la maintenance des tours, réduire l'inefficacité des sites, la consommation de diesel et les émissions de gaz à effet de serre (GES). Pour en savoir plus : www.powerx.ai

