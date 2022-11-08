藝術團體teamLab為大阪植物園帶來沉浸式夜間藝術體驗

teamLab最新的室外博物館teamLab大阪植物園是由自然環境和季節性花卉構成的千變萬化的藝術世界

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Art collective teamLab brings an immersive nighttime art experience to Nagai Botanical Garden in Osaka. (teamLab, Exhibition view of teamLab Botanical Garden, Osaka / Video: teamLab)

  • Art collective teamLab brings an immersive nighttime art experience to Nagai Botanical Garden in Osaka. (teamLab, Exhibition view of teamLab Botanical Garden, Osaka / Video: teamLab)

  • When an ovoid is pushed by a person, blown by the wind, or hit by rain, it shines brightly and produces a tone as it rises back up on its own. The surrounding ovoids also respond one after another, resonating and emitting the same tone and light color. (teamLab, Resonating Microcosms in the Common Camellia Garden / Photo: teamLab)

  • The cosmos shine brightly in the dark, and when people stand still close to them, they shine more brightly and produce a tone. The light of that cosmos then radiates out, spreading to nearby cosmos as they resonate with the same tone. (teamLab, Life is Flickering Light Floating in the Dark - Cosmos / Photo: teamLab)

日本大阪--()--(美國商業資訊)--teamLab大阪植物園白天是植物園，夜間會變為由東京藝術團體teamLab打造的藝術空間。teamLab因其創紀錄的博物館teamLab無界而聞名。teamLab植物園於今夏在大阪長居植物園與世人見面，是該藝術團體最新的永久性室外博物館。它自日落之後便開始熠熠生輝。

長居植物園面積24萬平方公尺，中心有一個大湖，擁有無數的野生鳥類和季節性花卉。藝術作品會按照花園的植物、樹木以及棲息在該區域的鳥類來擺放和造型。同時，teamLab將使用感應、網路、燈光和聲效這些非材料數位科技來整合這些自然元素。這些作品會因為風、雨以及訪客的到來，出現互動式變化。

teamLab植物園已經展出了teamLab打造的多個新作品，包括巨型裝置Sculptures of Dissipative Birds in the Wind（雕塑：風中消散的鳥）。該裝置即時描述周圍的風和飛鳥的動作或散發的能量，它同時又創造出能夠不斷即時變化的藝術作品。

展覽會根據季節的變化而改變，同時展示了融入了季節性花卉的作品。在11月份，採用鮮活波斯菊的Life is Flickering Light Floating in the Dark - Cosmos（生命是漂浮在黑暗中的閃爍之光—波斯菊）季節性展覽將與世人見面。在占地2000平方公尺的大場館中，閃耀著光芒的波斯菊會從暗處湧現出來。當駐足的遊客靠近波斯菊時，他們會發出明亮的光芒，並發出聲音。燈光隨後發散，擴散至附近的波斯菊，並發出同樣的聲音。

teamLab表示：「由於展覽中的藝術作品會受到植物園中棲息的樹木和鳥類的影響，如果野生動物消失，那麼藝術作品也將消失。樹木和鳥類無法脫離生態系統，例如花園的森林或湖泊。因此，如果環境得不到維持，那麼樹木和鳥類將不復存在，結果，藝術作品也會消失。藝術作品的存在並不是由其實體表面界限所決定的，而是成為周邊環境的延續，並融為一體。

「藝術作品會受到風、雨以及園中訪客行為的影響，並出現互動式變化，從而讓環境和遊客成為藝術作品的一部分。遊客和藝術作品、樹木和森林以及湖泊、生態系統和環境，都形成沒有邊界的延續體。

「teamLab旨在探索性地創造一個空間，讓人類的認知從藝術作品本身延伸至周邊環境。」

關於teamLab

teamLab（創立於2001年）是國際化的藝術團體，他們透過集體創作來探索藝術、科學、科技和自然世界的融匯點。這個由藝術家、程式設計師、工程師、CG動畫師、數學家和建築師等各種專業人士組成的跨界團體，致力於透過藝術來探索自我與世界之間的關係以及認知的新形式。

teamLab的展覽已遍佈全球，包括紐約、倫敦、巴黎、新加坡、矽谷、北京和墨爾本等。teamLab的標誌性博物館包括東京的teamLab無界(teamLab Borderless)和teamLab星球(teamLab Planet)、上海teamLab無界以及澳門teamLab超自然空間(teamLab SuperNature Macao)。更多的展覽將在阿布達比、北京、漢堡、吉達和烏特勒支等城市現身。teamLab.art

teamLab由Pace GalleryMartin Browne ContemporaryIkkan Art代表。

teamLab大阪植物園

永久性室外博物館
長居植物園(1-23 Nagaikoen, Higashisumiyoshi Ward, Osaka)
https://www.teamlab.art/e/botanicalgarden/
#teamLabBotanical #teamLab

媒體

新聞資料袋
精彩短片：https://youtu.be/zkD4DbvYQyM

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Sakurako Naka，teamLab
lab-pr-info@team-lab.com
+81-3-6811-0529

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