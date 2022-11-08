藝術團體teamLab為大阪植物園帶來沉浸式夜間藝術體驗

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--teamLab大阪植物園白天是植物園，夜間會變為由東京藝術團體teamLab打造的藝術空間。teamLab因其創紀錄的博物館teamLab無界而聞名。teamLab植物園於今夏在大阪長居植物園與世人見面，是該藝術團體最新的永久性室外博物館。它自日落之後便開始熠熠生輝。

長居植物園面積24萬平方公尺，中心有一個大湖，擁有無數的野生鳥類和季節性花卉。藝術作品會按照花園的植物、樹木以及棲息在該區域的鳥類來擺放和造型。同時，teamLab將使用感應、網路、燈光和聲效這些非材料數位科技來整合這些自然元素。這些作品會因為風、雨以及訪客的到來，出現互動式變化。

teamLab植物園已經展出了teamLab打造的多個新作品，包括巨型裝置Sculptures of Dissipative Birds in the Wind（雕塑：風中消散的鳥）。該裝置即時描述周圍的風和飛鳥的動作或散發的能量，它同時又創造出能夠不斷即時變化的藝術作品。

展覽會根據季節的變化而改變，同時展示了融入了季節性花卉的作品。在11月份，採用鮮活波斯菊的Life is Flickering Light Floating in the Dark - Cosmos（生命是漂浮在黑暗中的閃爍之光—波斯菊）季節性展覽將與世人見面。在占地2000平方公尺的大場館中，閃耀著光芒的波斯菊會從暗處湧現出來。當駐足的遊客靠近波斯菊時，他們會發出明亮的光芒，並發出聲音。燈光隨後發散，擴散至附近的波斯菊，並發出同樣的聲音。

teamLab表示：「由於展覽中的藝術作品會受到植物園中棲息的樹木和鳥類的影響，如果野生動物消失，那麼藝術作品也將消失。樹木和鳥類無法脫離生態系統，例如花園的森林或湖泊。因此，如果環境得不到維持，那麼樹木和鳥類將不復存在，結果，藝術作品也會消失。藝術作品的存在並不是由其實體表面界限所決定的，而是成為周邊環境的延續，並融為一體。

「藝術作品會受到風、雨以及園中訪客行為的影響，並出現互動式變化，從而讓環境和遊客成為藝術作品的一部分。遊客和藝術作品、樹木和森林以及湖泊、生態系統和環境，都形成沒有邊界的延續體。

「teamLab旨在探索性地創造一個空間，讓人類的認知從藝術作品本身延伸至周邊環境。」

關於teamLab

teamLab（創立於2001年）是國際化的藝術團體，他們透過集體創作來探索藝術、科學、科技和自然世界的融匯點。這個由藝術家、程式設計師、工程師、CG動畫師、數學家和建築師等各種專業人士組成的跨界團體，致力於透過藝術來探索自我與世界之間的關係以及認知的新形式。

teamLab的展覽已遍佈全球，包括紐約、倫敦、巴黎、新加坡、矽谷、北京和墨爾本等。teamLab的標誌性博物館包括東京的teamLab無界(teamLab Borderless)和teamLab星球(teamLab Planet)、上海teamLab無界以及澳門teamLab超自然空間(teamLab SuperNature Macao)。更多的展覽將在阿布達比、北京、漢堡、吉達和烏特勒支等城市現身。teamLab.art

teamLab由Pace Gallery、Martin Browne Contemporary和Ikkan Art代表。

teamLab大阪植物園

永久性室外博物館

長居植物園(1-23 Nagaikoen, Higashisumiyoshi Ward, Osaka)

https://www.teamlab.art/e/botanicalgarden/

#teamLabBotanical #teamLab

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精彩短片：https://youtu.be/zkD4DbvYQyM

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