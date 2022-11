Enel e Brenmiller Energy inaugurano in Toscana “TES”, un sistema innovativo di accumulo per mezzo di rocce

Enel and Brenmiller's first-of-its-kind Thermal Energy Storage (“TES”) system at the Santa Barbara power plant in Tuscany, Italy (Photo: Business Wire)

Enel and Brenmiller's first-of-its-kind Thermal Energy Storage (“TES”) system at the Santa Barbara power plant in Tuscany, Italy (Photo: Business Wire)

ROMA e CAVRIGLIA, Italia--(BUSINESS WIRE)--Il Gruppo Enel e Brenmiller Energy Ltd. ("Brenmiller", "Brenmiller Energy”; TASE: BNRG, Nasdaq: BNRG), hanno inaugurato oggi un sistema innovativo di stoccaggio sostenibile dell'energia a Santa Barbara, in Toscana, nel comune di Cavriglia (provincia di Arezzo), alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del Sindaco di Cavriglia Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, l'Ambasciatore designato d'Israele in Italia Alon Bar, il Responsabile della Divisione Enel Green Power and Thermal Generation di Enel Salvatore Bernabei, il Direttore Funzione Innovability® (Innovazione e Sostenibilità) e il Presidente e CEO di Brenmiller Energy, Avi Brenmiller.

L'obiettivo di questo progetto Thermal Energy Storage (“TES”) è realizzare un sistema innovativo di stoccaggio termico a Santa Barbara, totalmente sostenibile e in grado di accelerare la transizione energetica. L'integrazione del sistema TES con la centrale elettrica esistente consente a Enel e Brenmiller di testare la tecnologia sul campo, in condizioni operative difficili e su grande scala. Il sistema offre tempi di avviamento della centrale elettrica ridotti e maggiore rapidità nelle varianti di carico, che sono requisiti di prestazione necessari per consentire l'utilizzo efficiente di energia rinnovabile. Il sistema può essere utilizzato per stoccare energia prodotta da fonti rinnovabili sotto forma di calore per offrire servizi di decarbonizzazione ai clienti industriali e integrare soluzioni di stoccaggio a lungo termine con centrali rinnovabili.

Brenmiller Energy ha sviluppato la tecnologia in Israel e ha fornito il sistema di stoccaggio; Enel ha integrato il sistema con la sua centrale energetica di Santa Barbara, aiutando a convalidare le sue prestazioni in un ambiente reale.

La tecnologia TES utilizza un processo bifase di carico e scarico per fornire energia termica. Durante la fase di carico, il vapore prodotto dalla struttura di Santa Barbara passa attraverso le tubazioni per riscaldare le rocce frantumate adiacenti; durante la fase di scarico, il calore accumulato viene rilasciato per riscaldare l'acqua pressurizzata e produrre vapore per l'elettricità. Questo sistema TES primo nel suo genere è in grado di stoccare fino a 24MWh di calore pulito a una temperatura di circa 550 °C per cinque ore, fornendo resilienza critica alla centrale elettrica.

“ Flessibilità e adeguatezza sono due componenti fondamentali di un sistema elettrico efficiente e affidabile, che può essere fornito in modo sempre più efficiente grazie allo stoccaggio”, ha affermato Salvatore Bernabei, Direttore di Enel Green Power e Thermal Generation di Enel. " Questa prova ci consente di validare una serie di tecnologie innovative e sostenibili nel segmento dello stoccaggio a lungo termine, che consentirà un'integrazione sempre maggiore delle rinnovabili nella rete".

“ Questa soluzione rende le rinnovabili più affidabili, flessibili e resilienti e può essere utilizzata per decarbonizzare settori che necessitano di calore ad alte temperature”, ha spiegato Ernesto Ciorra, Direttore di Innovability® di Enel. “ Inoltre, non comporta alcun uso di materiali rari e può essere realizzato con pietre disponibili in qualsiasi parte del pianeta, quindi è scalabile in maniera sostenibile ovunque. Siamo grati ai colleghi dell'hub di Tel Aviv per averla trovata e ai nostri colleghi italiani per averla implementata, grazie anche al supporto economico derivante dalla collaborazione tra i governi italiano e israeliano”.

“Il nostro sistema TES presso la centrale elettrica Enel di Santa Barbara, in Toscana, è il primo sistema di questo tipo a fornire stoccaggio di energia termica su scala utility e offre agli utenti commerciali e industriali un possibile percorso verso la decarbonizzazione”, è stato il commento di Avi Brenmiller, Presidente e CEO di Brenmiller Energy. “ Il TES inoltre rende possibile l'aggiunta di ulteriori rinnovabili alla rete con maggiore affidabilità. Crediamo che il successo di questo momento rifletta i tipi di collaborazioni innovative necessarie per la transizione dell'economia globale da un contesto di forte, sebbene in diminuzione, dipendenza dai combustibili fossili, e verso una rete energetica pulita al 100%, flessibile ed economica”.

Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, ha aggiunto: “Questa inaugurazione conferma che la Toscana ha un ruolo centrale nel settore energetico, sia per quanto riguarda la produzione che per l'innovazione. Accogliere la sostenibilità oggi significa fare bene all'ambiente, attrarre investimenti e creare valore, motivo per cui siamo particolarmente soddisfatti della scelta di Enel di testare qui a Santa Barbara, da sempre una terra di lavoro e ingegnosità, nuove tecnologie applicabili su scala mondiale. La Toscana è già una delle regioni italiane più virtuose, con oltre il 50% dell'energia autoprodotta da fonti rinnovabili e un tessuto di ricerca e innovazione importante. Oggi compiamo un nuovo passo verso il futuro, con la speranza che sarà un ulteriore contributo per superare la crisi energetica".

"Oggi celebriamo un'esperienza di collaborazione italo-israeliana di successo, grazie alla quale l'Italia beneficerà di una soluzione innovativa made-in-Israel per lo stoccaggio energetico", ha affermato l'Ambasciatore designato d'Israele in Italia, Alon Bar. "Una tecnologia che si distingue nella ricerca internazionale di soluzioni di energia pulita per affrontare l'attuale crisi energetica globale. La collaborazione Brenmiller Energy-Enel si concretizza come l'estensione dell'impegno assunto dall'Ambasciata israeliana nel promuovere il protocollo di collaborazione tra l'Autorità israeliana per l'innovazione ed Enel, firmato nel 2015. Questo ci rende particolarmente felici ed entusiasti nel continuare ad aiutare queste società a prosperare".

La sinergia tra Enel e Brenmiller si è concretizzata nell'ambito di un accordo tra i due paesi mirato ad accelerare la collaborazione tra aziende israeliane e grandi industrie italiane. Il progetto è stato in parte finanziato dall'Autorità israeliana per l'innovazione, che ha supportato Brenmiller con finanziamenti pari a 1 milione di euro.

