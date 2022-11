Enel en Brenmiller Energy initiëren 'TES', een innovatief, op stenen gebaseerd opslagsysteem in Toscane, Italië

Enel and Brenmiller's first-of-its-kind Thermal Energy Storage (“TES”) system at the Santa Barbara power plant in Tuscany, Italy (Photo: Business Wire)

ROME & CAVRIGLIA, Italië--(BUSINESS WIRE)--De Enel Group en Brenmiller Energy Ltd. ('Brenmiller', 'Brenmiller Energy'; TASE: BNRG, Nasdaq: BNRG), hebben vandaag een innovatief, duurzaam energieopslagsysteem ingehuldigd in Santa Barbara, Toscane, in de gemeente Cavriglia (provincie Arezzo), in aanwezigheid van de president van de regio Toscane, Eugenio Giani; de burgemeester van Cavriglia, Leonardo Degl'Innocenti o Sanni; de aangewezen ambassadeur van Israël in Italië, Alon Bar; het hoofd van Enel Green Power and Thermal Generation bij Enel, Salvatore Bernabei; de Chief Innovability® Officer van Enel, Ernesto Ciorra; en de voorzitter en CEO van Brenmiller Energy, Avi Brenmiller.

Het doel van dit Thermal Energy Storage ('TES')-project is om in Santa Barbara een innovatief warmte-koude opslagsysteem te bouwen, dat volledig duurzaam is en in staat om de energietransitie te versnellen. De integratie van het TES-systeem met de bestaande elektriciteitscentrale maakt het voor Enel en Brenmiller mogelijk om de technologie in het veld, onder uitdagende bedrijfsomstandigheden en op grote schaal, te testen. Het systeem biedt kortere opstarttijden voor energiecentrales en hogere snelheid bij varaiaties in belasting, wat noodzakelijke prestatie-eisen zijn om efficiënt gebruik van hernieuwbare energie mogelijk te maken. Het systeem kan worden gebruikt om overtollige energie uit hernieuwbare bronnen op te slaan in de vorm van warmte, teneinde decarbonisatiediensten aan te bieden aan industriële klanten en om langetermijnopslagoplossingen te integreren met hernieuwbare installaties.

Brenmiller Energy ontwikkelde de technologie in Israël en leverde het opslagsysteem; Enel integreerde het systeem met zijn Santa Barbara-energiecentrale en hielp de prestaties ervan in een echte omgeving te valideren.

De TES-technologie maakt gebruik van een tweetraps laad- en ontlaadproces om thermische energie te leveren. Tijdens de laadfase gaat de door de Santa Barbara-faciliteit geproduceerde stoom door pijpen om aangrenzende steenslag te verwarmen; tijdens de ontlaadfase wordt de opgehoopte warmte vrijgegeven om water onder druk te verwarmen en stoom op te wekken voor elektriciteit. Dit TES-systeem, het eerste in zijn soort, kan tot 24 MWh schone warmte opslaan bij een temperatuur van ongeveer 550 °C gedurende vijf uur, wat de energiecentrale van kritieke veerkracht voorziet.

" Flexibiliteit en toereikendheid zijn twee fundamentele componenten van een efficiënt en betrouwbaar elektriciteitssysteem, dat door opslag steeds efficiënter kan worden geleverd," aldus Salvatore Bernabei, hoofd Enel Green Power and Thermal Generation bij Enel. " Deze proef stelt ons in staat om een familie van innovatieve en duurzame technologieën in het segment van langetermijnopslag te valideren, wat een steeds grotere integratie van hernieuwbare energiebronnen in het stroomnet mogelijk zal maken."

" Deze oplossing maakt hernieuwbare energiebronnen betrouwbaarder, flexibeler en veerkrachtiger en kan worden gebruikt om sectoren die warmte nodig hebben bij hoge temperaturen koolstofarm te maken," stelde Ernesto Ciorra, Director Innovability® van Enel. " Bovendien wordt er geen gebruik gemaakt van zeldzame materialen en kan het gemaakt worden met stenen die in elk deel van de planeet beschikbaar zijn, dus het is overal op duurzame wijze schaalbaar. We danken de collega's van de Tel Aviv-hub voor het vinden ervan en onze Italiaanse collega's voor de implementatie ervan, ook dankzij de financiële steun die voortvloeit uit de samenwerking tussen de Italiaanse en Israëlische regering."

"Ons TES-systeem in de energiecentrale van Enel in Santa Barbara in Toscane is het allereerste systeem in zijn soort dat voorziet in thermische energieopslag op grote schaal en commerciële en industriële gebruikers een levensvatbaar traject naar decarbonisatie biedt," verklaarde Avi Brenmiller, voorzitter en CEO van Brenmiller Energy. " De TES maakt het ook mogelijk om met grotere betrouwbaarheid extra hernieuwbare energie aan het stroomnet toe te voegen. We zijn van mening dat het succes van dit moment de soorten innovatieve samenwerkingen weerspiegelt die nodig zijn om de wereldeconomie te transformeren, weg van haar zware - zij het afnemende - afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, naar een 100% schoon, flexibel en betaalbaar energienet."

Eugenio Giani, President van de regio Toscane, merkte op: "Deze inauguratie bevestigt dat Toscane een centrale rol speelt voor energie, zowel voor productie als voor innovatie. Duurzaamheid vandaag de dag verwelkomen betekent goed doen voor het milieu, investeringen aantrekken en waarde creëren. Daarom zijn we bijzonder blij met de keuze van Enel om hier in Santa Barbara, dat altijd een land van werk en vindingrijkheid is geweest, nieuwe technologieën te testen die kunnen worden toegepast op wereldschaal. Toscane is al een van de meest deugdzame Italiaanse regio's met meer dan 50% zelfgeproduceerde energie uit hernieuwbare bronnen en een belangrijke onderzoeks- en innovatiestructuur. Vandaag zetten we een nieuwe stap de toekomst in, in de hoop dat het een verdere bijdrage zal zijn om de energiecrisis te overwinnen."

"Vandaag vieren we een succesvolle Italiaans-Israëlische samenwerkingservaring, dankzij welke Italië zal profiteren van een innovatieve, in Israël gemaakte oplossing voor energieopslag," gaf Alon Bar, de aangewezen ambassadeur van Israël in Italië, te kennen. "Een technologie die de aandacht trekt in de internationale zoektocht naar schone energieoplossingen om de huidige wereldwijde energiecrisis het hoofd te bieden. Het partnerschap van Brenmiller Energy en Enel neemt de vorm aan van een voortzetting van de toezegging van de Israëlische ambassade om het samenwerkingsprotocol tussen de Israel Innovation Authority en Enel, ondertekend in 2015, te bevorderen. Dit maakt ons bijzonder verheugd en enthousiast om te blijven bijdragen aan de bloei van deze bedrijven."

Het samenwerkingsverband tussen Enel en Brenmiller kwam tot stand als onderdeel van een Italiaans-Israëlisch samenwerkingsprotocol gericht op het versnellen van de samenwerking tussen Israëlische bedrijven en grote Italiaanse industrieën. Het project werd mede gefinancierd door de Israel Innovation Authority, die Brenmiller ondersteunde met 1 miljoen euro aan financiering.

Enel, dat dit jaar zijn 60 -jarig jubileum viert, is een multinationaal energiebedrijf en een toonaangevende geïntegreerde speler op de wereldwijde markten voor energie en hernieuwbare energie. Op mondiaal niveau is het de grootste particuliere speler op het gebied van hernieuwbare energie, de belangrijkste netwerkbeheerder qua aantal eindgebruikers en de grootste retailbeheerder qua klantenbestand. De groep is de wereldwijde leider op het gebied van vraagrespons en het grootste Europese nutsbedrijf volgens gewone EBITDA[1]. Enel is aanwezig in 30 landen over de hele wereld en produceert energie met een totale capaciteit van ongeveer 92 GW. Enel Grids, de internationale bedrijfslijn van de groep die zich toelegt op het beheer van de elektriciteitsdistributiedienst wereldwijd, levert elektriciteit via een netwerk van ongeveer 2,3 miljoen kilometer aan meer dan 75 miljoen eindgebruikers. De groep brengt energie naar ongeveer 70 miljoen huishoudens en bedrijven. Enels tak voor hernieuwbare energie, Enel Green Power, heeft een totale capaciteit van ongeveer 55 GW en een opwekkingsmix die wind-, zonne-, geothermische en waterenergie omvat, evenals energieopslagfaciliteiten, geïnstalleerd in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Azië en Oceanië. Enel X Global Retail, de internationale bedrijfslijn van Enel die actief is op het gebied van energievoorziening en -efficiëntie, heeft een totale capaciteit van ongeveer 7,9 GW aan vraagrespons die wereldwijd wordt beheerd en heeft 62 MW 'achter de meter'-opslagcapaciteit geïnstalleerd. Bovendien is Enel X Way het nieuwe bedrijf van de groep dat zich volledig toelegt op elektrische mobiliteit en dat wereldwijd meer dan 380.000 openbare en particuliere oplaadpunten voor elektrische voertuigen beheert, zowel rechtstreeks als via interoperabiliteitsovereenkomsten.[1] Het leiderschap van Enel in de verschillende categorieën wordt bepaald door vergelijking met de FJ 2021-gegevens van concurrenten. Overheidsbedrijven zijn niet inbegrepen.

Brenmiller Energy levert schaalbare oplossingen en diensten voor de opslag van thermische energie waarmee klanten hun activiteiten kosteneffectief kunnen decarboniseren. De gepatenteerde thermische bGen-opslagtechnologie van het bedrijf maakt het gebruik van hernieuwbare energiebronnen mogelijk, evenals afvalwarmte, om steenslag tot zeer hoge temperaturen te verwarmen. Ze kunnen deze warmte vervolgens minuten, uren of zelfs dagen opslaan voordat ze deze gebruiken voor industriële en energieopwekkingsprocessen. Met bGen hebben organisaties een manier om elektriciteit, biomassa en afvalwarmte te gebruiken om de schone stoom, heet water en hete lucht te genereren die ze nodig hebben om plastic te vormen, voedsel en dranken te verwerken, papier te maken, chemicaliën en farmaceutische producten te produceren of stoomturbines aan te drijven zonder de verbranding van fossiele brandstoffen. Ga voor meer informatie naar de website van het bedrijf op https://bren-energy.com/ en volg het bedrijf op Twitter en LinkedIn.

