Enel et Brenmiller Energy inaugurent le « TES », un système de stockage innovant qui utilisent les pierres en Toscane, Italie

Enel and Brenmiller's first-of-its-kind Thermal Energy Storage (“TES”) system at the Santa Barbara power plant in Tuscany, Italy (Photo: Business Wire)

ROME et CAVRIGLIA, Italie--(BUSINESS WIRE)--The Enel Group et Brenmiller Energy Ltd. (« Brenmiller », « Brenmiller Energy » ; TASE : BNRG, Nasdaq : BNRG), ont inauguré aujourd'hui un système de stockage d'énergie innovant et durable à Santa Barbara, en Toscane, dans la commune de Cavriglia (province d'Arezzo), en présence d'Eugenio Giani, président de la région Toscane, de Leonardo Degl'Innocenti o Sanni, maire de Cavriglia, d'Alon Bar, le nouvel ambassadeur d'Israël en Italie, de Salvatore Bernabei, responsable d'Enel Green Power and Thermal Generation chez Enel, d'Ernesto Ciorra, directeur de la fonction Innovability® chez Enel et d'Avi Brenmiller, CEO de Brenmiller Energy.

L'objectif de ce projet de stockage d'énergie thermique (« TES ») consiste à construire à Santa Barbara un système de stockage thermique innovant, entièrement durable et capable d'accélérer la transition énergétique. L'intégration du système TES à la centrale électrique existante permet à Enel et à Brenmiller de tester la technologie sur le terrain, dans des conditions d'exploitation difficiles et à grande échelle. Le système permet de réduire le temps de démarrage de la centrale électrique et d'augmenter la vitesse des variations de charge : deux exigences de performance incontournables pour parvenir à une utilisation efficace des énergies renouvelables. Le système peut être utilisé pour stocker l'énergie excédentaire produite à partir de sources renouvelables sous forme de chaleur afin d'offrir des services de décarbonation aux clients industriels et aussi pour intégrer des solutions de stockage à long terme aux centrales renouvelables.

Brenmiller Energy a développé cette technologie en Israël puis a fourni le système de stockage ; Enel a intégré le système à sa centrale de Santa Barbara et a contribué à valider ses performances en conditions réelles.

La technologie TES utilise un processus de charge et de décharge en deux étapes pour fournir de l'énergie thermique. Pendant la phase de chargement, la vapeur produite par l'installation de Santa Barbara passe dans des tuyaux pour chauffer les pierres concassées adjacentes ; pendant la phase de déchargement, la chaleur accumulée est libérée pour chauffer de l'eau sous pression et produire de la vapeur afin de générer de l'électricité. Ce système TES, premier du genre, peut stocker jusqu'à 24 MWh de chaleur propre à une température d'environ 550 °C pendant cinq heures, fournissant ainsi une résilience essentielle à la centrale électrique.

« Flexibilité et adéquation sont deux composants fondamentaux d'un système électrique efficace et fiable pouvant être alimenté de plus en plus efficacement par le stockage », a déclaré Salvatore Bernabei, directeur d'Enel Green Power and Thermal Generation chez Enel. « Cet essai nous permet de valider une famille de technologies innovantes et durables dans le segment du stockage à long terme, qui permettra une intégration toujours plus grande des énergies renouvelables dans le réseau ».

« Cette solution rend les énergies renouvelables plus fiables, plus flexibles et plus résilientes et peut servir à décarboner les secteurs qui ont besoin de chaleur à haute température », a déclaré Ernesto Ciorra, directeur de la fonction Innovability® d'Enel. « En outre, elle n'implique aucune utilisation de matériaux rares et peut être appliquée en utilisant des pierres présentes partout sur la planète, ce qui la rend donc évolutive de manière durable partout. Nous remercions nos collègues du hub de Tel Aviv de l'avoir imaginée et nos collègues italiens de l'avoir mise en œuvre, grâce également au soutien financier issu de la collaboration entre les gouvernements italien et israélien ».

« Notre système TES à la centrale électrique Santa Barbara d'Enel en Toscane est le tout premier système de ce type à fournir un stockage d'énergie thermique à l'échelle d'un service public et offre aux utilisateurs commerciaux et industriels un moyen viable vers la décarbonation », a déclaré Avi Brenmiller, président et CEO de Brenmiller Energy. « Le TES permet également d'ajouter des énergies renouvelables supplémentaires au réseau avec une plus grande fiabilité. Nous pensons que le succès d'aujourd'hui indique le type de collaborations innovantes qui sont nécessaires pour permettre à l'économie mondiale de s'affranchir de sa forte dépendance, même si elle est en diminution, aux combustibles fossiles et d'évoluer vers un réseau énergétique 100 % propre, flexible et abordable. ».

Eugenio Giani, président de la région Toscane, a déclaré : « Cette inauguration confirme que la Toscane joue un rôle central dans le domaine de l'énergie, aussi bien en termes de production que d'innovation. Accueillir la durabilité aujourd'hui signifie faire du bien à l'environnement, attirer les investissements et créer de la valeur, c'est pourquoi nous sommes particulièrement heureux du choix d'Enel de tester ici, à Santa Barbara qui a toujours été une terre de travail et d'ingéniosité, de nouvelles technologies qui peuvent être appliquées à l'échelle mondiale. La Toscane est déjà l'une des régions italiennes les plus vertueuses avec plus de 50 % d'autoproduction énergétique à partir de sources renouvelables et une importante structure en matière de recherche et innovation. Aujourd'hui nous faisons un nouveau pas vers l'avenir avec l'espoir que ce sera une contribution supplémentaire pour surmonter la crise énergétique ».

« Nous saluons aujourd'hui une expérience réussie de coopération italo-israélienne grâce à laquelle l'Italie bénéficiera d'une solution innovante made in Israel pour le stockage de l'énergie », a déclaré le nouvel ambassadeur d'Israël en Italie, Alon Bar. « Une technologie qui se distingue dans la recherche internationale de solutions énergétiques propres pour contrecarrer la crise énergétique mondiale actuelle. Le partenariat Brenmiller Energy-Enel se traduit par la poursuite de l'engagement pris par l'ambassade d'Israël concernant la promotion du protocole de collaboration entre l'Autorité israélienne de l'innovation et Enel signé en 2015. Nous sommes donc particulièrement heureux et enthousiastes à l'idée de continuer à aider ces entreprises à se développer. ».

La collaboration entre Enel et Brenmiller s'inscrit dans le cadre d'un protocole de collaboration italo-israélien visant à accélérer la coopération entre les entreprises israéliennes et les grandes industries italiennes. Le projet a été partiellement financé par l'Autorité israélienne de l'innovation, qui a apporté son soutien à Brenmiller par un financement de 1 million d'euros.

À propos d'Enel

Enel, qui célèbre cette année son 60e anniversaire, est une société multinationale du secteur de l'énergie et un acteur intégré de premier plan sur les marchés mondiaux de l'énergie et des énergies renouvelables. Au niveau mondial, il s'agit du plus grand acteur privé dans le domaine des énergies renouvelables, du premier opérateur de réseau de par son nombre d'utilisateurs finaux et du plus grand opérateur de vente au détail de par sa base de clients. Le groupe est le leader mondial de la réaction face à la demande et la plus grande entreprise européenne de services publics en termes d'EBITDA ordinaire.[1]. Enel est présent dans 30 pays du monde entier et produit de l'énergie avec une capacité totale d'environ 92 GW. Enel Grids, la branche d'activité mondiale du groupe dédiée à la gestion du service de distribution d'énergie dans le monde, fournit de l'énergie à plus de 75 millions d'utilisateurs finaux grâce à un réseau d'environ 2,3 millions de kilomètres. Le groupe fournit de l'énergie à environ 70 millions de foyers et d'entreprises. Enel Green Power, la branche d'Enel spécialisée dans les énergies renouvelables, dispose d'une capacité totale d'environ 55 GW et d'un mix de production comprenant l'énergie éolienne, solaire, géothermique et hydroélectrique, ainsi que des sites de stockage d'énergie, implantés en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie et en Océanie. Enel X Global Retail, la branche d'activité mondiale d'Enel, active dans les domaines de la fourniture et de l'efficacité énergétiques, dispose d'une capacité totale d'environ 7,9 GW en réaction à la demande gérée à l'échelle mondiale et a installé 62 MW de capacité de stockage hors réseau. Par ailleurs, Enel X Way est la nouvelle société du groupe entièrement dédiée à la mobilité électrique, qui gère plus de 380 000 points de charge de VE publics et privés dans le monde, à la fois directement et par le biais d'accords d'interopérabilité. [1] Le leadership d'Enel dans ces différentes catégories est établi par comparaison avec les données des concurrents pour l'exercice 2021. Les opérateurs publics ne sont pas inclus.

À propos de Brenmiller Energy Ltd.

Brenmiller Energy fournit des solutions et des services évolutifs de stockage d'énergie thermique qui permettent aux clients de décarboner leurs activités de manière rentable. Sa technologie brevetée de stockage thermique bGen permet d'utiliser des ressources énergétiques renouvelables, ainsi que de la chaleur résiduelle, pour chauffer des pierres concassées à des températures très élevées. Ces pierres peuvent ensuite stocker cette chaleur pendant plusieurs minutes, des heures, voire des jours, avant de l'utiliser pour des processus industriels et de production d'énergie. Avec bGen, les entreprises ont la possibilité d'utiliser l'énergie, la biomasse et la chaleur résiduelle pour produire de la vapeur, l'eau chaude et de l'air chaud propres nécessaires pour mouler du plastique, traiter des aliments et des boissons, produire du papier, fabriquer des produits chimiques et pharmaceutiques ou faire fonctionner des turbines à vapeur sans brûler de combustibles fossiles. Pour de plus amples informations, consultez le site Web de l'entreprise à l'adresse suivante : https://bren-energy.com/ et suivez l'entreprise sur Twitter et LinkedIn.

