Seabury Solutions accueille Sky Airline parmi les clients toujours plus nombreux d'Alkym et facilite ses procédures de maintenance

Seabury Solutions Welcome Sky Airline to Growing Alkym Customer Base to Support Maintenance Processes (Photo: Business Wire)

CÓRDOBA, Argentine--(BUSINESS WIRE)--Seabury Solutions, l’un des leaders du marché des solutions informatiques pour l'industrie aéronautique, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Sky Airline, du Chili, dans sa clientèle croissante d'utilisateurs d'Alkym.

« Grâce à une procédure d'évaluation méticuleuse, Sky Airline a choisi Alkym de Seabury Solutions pour remplacer son outil actuel de gestion de la maintenance des avions. Nous sommes fiers d’avoir été choisis par le client le plus connu de la région pour son innovation, sa croissance et son modèle d’affaires adaptatif. Nos équipes travaillent actuellement à un projet de mise en œuvre qui aboutira certainement à un résultat positif », explique Manuel Roche, vice-président des ventes pour l'Amérique latine.

« En tant que responsables de l'ingénierie et de la maintenance, nous ne pouvions ignorer l'énorme processus de transformation numérique en cours dans l'entreprise. Tous les processus internes et les processus liés aux passagers sont en train d’être automatisés et la compagnie aérienne connaît une croissance remarquable. C’est pourquoi nous avons voulu remplacer notre système actuel d'information de gestion (MIS) par un nouveau système capable de soutenir notre croissance et les nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés en tant que compagnie aérienne. Le système nous permettra de rationaliser tous nos processus de maintenance et, par conséquent, de simplifier notre travail quotidien et nos interactions avec nos « skyers » via le système. La procédure d'évaluation utilisée pour choisir le nouveau système a été très approfondie. Avant de lancer l’appel d’offres, chaque service qui interagissait d'une façon ou d'une autre avec le système a été consulté pour établir une liste interne de prérequis. Nous avons ainsi pu satisfaire les besoins divers de nos clients locaux. Alkym est sorti du lot car c’était le système qui correspondait au plus grand nombre de prérequis tout en se montrant prêt à satisfaire toutes les exigences restantes à moyen terme », déclare Cecil Davidson Tölg, directeur de la maintenance et de l'ingénierie chez Sky.

Davidson poursuit : « L'une des fonctionnalités les plus importantes dont nous avons besoin pour notre nouveau MIS est la possibilité de travailler hors du bureau et sur des appareils intelligents. Il doit donc disposer d'une fonction mobile, ce qui est le cas d’Alkym. Ce dernier est également très intuitif, ce qui le rend facile à utiliser et nous offre la possibilité d'améliorer les processus d'exécution et de gestion de nos zones de production. Enfin, il faut souligner que Seabury a fait preuve de souplesse tout au long du processus et a travaillé sans relâche pour trouver une solution qui réponde à nos besoins. Nous sommes certains que le processus de mise en œuvre nous apportera de nombreux avantages pour développer et lisser nos processus de maintenance. De cette manière, Alkym nous permettra d'atteindre l'un de nos objectifs en tant qu'entreprise, à savoir continuer notre progression vers une transformation numérique complète de nos processus. »

« Il est toujours gratifiant d'accueillir un client avec une flotte en expansion comme celle de Sky Airline, qui possède déjà 28 avions et en attend d'autres dans un avenir proche. Cela signifie que nous sommes sur la bonne voie pour devenir la solution de maintenance et d’ingénierie la plus complète du marché, notre objectif depuis 20 ans. Il y aura d'autres compagnies aériennes et opérateurs de maintenance qui finiront par abandonner leur solution de maintenance et d’ingénierie obsolète, et nous serons là pour les accueillir eux aussi », affirme Carlos Bianchi, vice-président et directeur des ventes et du marketing chez Seabury Solutions.

