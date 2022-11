Bolder Industries kondigt belangrijke partnerschappen aan voor de vestiging van eerste Europese fabriek in de haven van Antwerpen

Tony Wibbeler, CEO & Founder, Bolder Industries (left) and Jan Parys, General Manager of Antea Group Belgium (right) meet to discuss the Bolder Industries Belgium project. (Photo: Business Wire)

BOULDER, Colo.--(BUSINESS WIRE)--Bolder Industries, Inc., de leverancier van circulaire oplossingen in de rubber-, kunststof- en petrochemische sector, kondigde vandaag samenwerkingsverbanden aan met Antea Group, Cyclops, en OSQB , waarbij Bolder zijn wereldwijde voetafdruk vastlegt met een eerste Europese fabriek in het NextGen District in de haven van Antwerpen, België. Met deze partnerschappen kunnen de ontwikkelingsplannen van Bolder op schema blijven om in 2024 met de commerciële activiteiten van start te gaan. Hierdoor zal de hoeveelheid duurzame BolderBlack® en BolderOil™ die beschikbaar is voor hun klanten in Europa en daarbuiten aanzienlijk toenemen.

De Antea Group heeft een belangrijke rol gespeeld om Bolder te helpen bij het vinden van een locatie in de E.U. en zal de vergunningverlening in de toekomst ondersteunen. Het partnerschap overwoog meerdere Europese locaties en koos voor de Antwerpse haven vanwege haar inzet voor duurzaamheid, partnerschappen met andere circulaire organisaties, toegang tot kanalen en spoorwegen en de nabijheid van Bolders groeiende klantenbestand.

"Bolder heeft een slimme zet gedaan door te expanderen op deze specifieke locatie nabij de grootste petrochemische cluster van Europa. De multimodale transportmogelijkheden en de focus van de site op circulaire economie maken het de ideale keuze", aldus Jan Parys, General Manager van Antea Group Belgium. "We zijn verheugd Bolder Industries te begeleiden door het hele vergunningsproces. Het is een stap verder in de ontwikkeling van Antwerpen als een duurzaam groeiende haven en leefbare stad."

Bolder Industries zal het ontwerp van de Belgische vestiging baseren op zijn zeer succesvolle Amerikaanse fabriek in Missouri en zijn tweede, grotere vestiging in Terre Haute, Indiana. In fase 1 zullen op de Antwerpse locatie drie reactoren worden ondergebracht voor de verwerking van ongeveer 3 miljoen afgedankte banden per jaar. Dit zal de productievolumes van BolderBlack ® en BolderOil™ drastisch verhogen om aan de stijgende marktvraag naar deze duurzame, circulaire grondstoffen te voldoen. Bovendien zorgt de locatie ervoor dat Bolder Industries nog meer op het milieu bespaart door 98% minder CO2 en 85% minder water en energie te verbruiken dan bij de traditionele productiemethoden van nieuw carbon black, en door 98% van elke afgedankte band te gebruiken.

Cyclops werd gekozen als projectmanagementpartner van Bolder vanwege zijn ervaring met industriële recyclinginstallaties en zijn inzet voor een overgang naar een klimaatneutrale samenleving.

"Onze samenwerking met Bolder Industries, één van de eerste twee bedrijven die in het Antwerpse NextGen District gaan bouwen, geeft ons de kans om als bedrijf een verschil te maken en aan een betere toekomst te werken", aldus Ruth Van Hellemont, CEO van Cyclops.

Bolder koos OSQB voor de site-ontwikkeling vanwege de capaciteiten van het bedrijf om architecturale, bouwkundige en technische diensten onder één dak te leveren.

"De weg naar duurzame banden is alleen mogelijk als we naar volledige recycling van bandenafval gaan. We zijn enthousiast om samen met Bolder de nieuwe recyclagefabrieken voor Antwerpen te bouwen waar we in het architectuurconcept BolderBlack rubber- en kunststofmaterialen zullen toepassen, om de diverse opties van het product te laten zien", aldus Tanguy Oosterlynck, oprichter van OSQB Architecten.

"Antea Group, OSQB en Cyclops zijn de ideale partners om Bolder Industries Belgium tot bloei te brengen. Ze zijn even ambitieus en toegewijd aan het oplossen van milieuproblemen als wij en ze hebben bewezen succesvol te zijn in de ontwikkeling van projecten die op de onze lijken, en dit op een vlotte en effectieve wijze", aldus Wim van Den Broeck, directeur projectontwikkeling van Bolder Industries. Wim, een geboren Antwerpenaar, voegde zich bij het Bolder-team eerder in 2022 en bracht ervaring in kunststofpyrolyse en diepgaande expertise in lokale ontwikkeling en logistiek mee van zijn werk aan infrastructuurprojecten in de stad Antwerpen en industriële projecten in de haven van Antwerpen.

"De vestiging van Bolder Industries in Antwerpen betekent een doorbraak voor onze internationale klanten. Eenmaal operationeel kunnen we onze klanten gemakkelijker bedienen en onze levering aan belangrijke markten uitbreiden, waaronder in de EU gevestigde bandenfabrikanten", aldus Tony Wibbeler, oprichter en CEO van Bolder Industries. "We staan te popelen om de duurzame impact van onze klanten te vergroten, ons team wereldwijd uit te breiden en ons te vestigen als wereldwijde leverancier van circulaire oplossingen."

Over Bolder Industries

Bolder Industries, Inc. is opgericht in 2011 en biedt circulaire oplossingen voor rubber, plastic en petrochemische toeleveringsketens door afgedankte banden om te zetten in duurzame, ISCC PLUS gecertificeerde carbon black (BolderBlack®), petrochemische producten (BolderOilTM), staal (BolderSteelTM), en energie. Het bedrijf heeft een eigen proces ontwikkeld en opgeschaald dat 98% minder CO2 produceert, 85% minder water en energie verbruikt dan traditionele methoden en 98% van elke afvalband gebruikt. Als een gecertificeerde B Corp en ISO 9001 bedrijf, zet Bolder Industries zich in voor milieu-, sociale en bestuurlijke zaken die de kern vormen van hun missie. Voor meer informatie, ga naar www.bolderindustries.com.

