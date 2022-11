Bolder Industries annonce des partenariats clés pour le lancement du premier site dans l'UE, dans le port d'Anvers

Tony Wibbeler, CEO & Founder, Bolder Industries (left) and Jan Parys, General Manager of Antea Group Belgium (right) meet to discuss the Bolder Industries Belgium project. (Photo: Business Wire)

BOULDER, Colorado--(BUSINESS WIRE)--Bolder Industries, Inc., le prestataire de solutions circulaires pour les industries du caoutchouc, des matières plastiques et des produits pétrochimiques, a annoncé aujourd'hui des partenariats avec Antea Group, Cyclops et OSQB dans le cadre de ses efforts pour établir une présence mondiale avec le premier site de l'Union européenne, dans le district de NextGen du port d'Anvers en Belgique. À travers ces partenariats, Bolder poursuit ses plans de développement pour le lancement d'opérations commerciales en 2024, augmentant de façon considérable la disponibilité de ses produits durables BolderBlack® et BolderOil™ à l'intention de ses clients européens et au-delà.

Le groupe Antea a joué un rôle décisif dans le choix de Bolder pour son emplacement dans l'U.E. et va soutenir les prochaines démarches d'autorisation. Le partenariat a envisagé de multiples sites et a sélectionné le port d'Anvers pour son engagement en faveur de la durabilité, ses partenariats avec d'autres organisations circulaires, son accès aux systèmes de canaux et ferroviaires et la proximité avec la clientèle croissante de Bolder.

« Bolder a pris une décision judicieuse en décidant de s'installer dans ce site spécifique à côté du plus important centre d'activités pétrochimiques d'Europe. Les possibilités de transport multimodal et la priorité accordée par le site à l'économie circulaire en font un choix idéal », déclare Jan Parys, directeur général d'Antea Group pour la Belgique. « Nous sommes ravis d'accompagner Bolder Industries tout au long de tout le processus d'autorisation. Il s'agit là d'une autre étape vers l'établissement d'un port à la croissance durable et la construction d'une ville vivable à Anvers. »

Bolder Industries va baser la conception du site belge sur son très performant site américain dans le Missouri et sur son deuxième, plus grand, site de Terre Haute dans l'Indiana. La phase 1 du site de Bolder à Anvers va consister en l'installation de trois réacteurs sur le site, pour traiter plus de 3 millions de pneumatiques usagés par an et augmenter de façon majeure les volumes de production de BolderBlack® et de BolderOil™ afin de répondre à la demande croissante du marché pour ces matières premières durables. En outre, ce site va améliorer les économies environnementales de Bolder Industries en diminuant de 98 % sa consommation de CO2 et de 85 % sa consommation d'eau par rapport aux méthodes traditionnelles de production de noir de carbone vierge, tout en utilisant 98 % de chaque pneumatique usagé.

Cyclops a été sélectionné comme partenaire de Bolder pour la maîtrise de projet du fait de son expérience en sites de recyclage industriel et de son engagement pour une transition vers une société climatiquement neutre.

« Notre partenariat avec Bolder Industries, une des deux premières entreprises à construire dans le district NextGen d'Anvers, nous donne la possibilité d'avoir un impact en tant qu'entreprise et d'œuvrer pour un meilleur futur », déclare Ruth Van Hellemont, PDG de Cyclops.

Bolder a sélectionné OSQB pour la construction sur site à cause de sa capacité à prendre en charge tous les aspects liés à l'architecture et à l'ingénierie structurelle et technique.

« L'objectif des pneumatiques durables ne sera atteint que si nous adoptons le recyclage complet des pneumatiques usagés. Nous sommes ravis de nous associer à Bolder pour la construction des nouveaux site de recyclage à Anvers pour lesquels nous allons intégrer, dans le concept architectural, les matériaux en caoutchouc et en plastique fabriqués avec BolderBlack, afin de mettre en avant la polyvalence du produit », déclare Tanguy Oosterlynck, fondateur d'OSQB Architects.

« Antea Group, OSQB et Cyclops sont les partenaires idéaux pour la réussite du projet Bolder Industries Belgium. Ils sont aussi ambitieux et déterminés à résoudre les problèmes environnementaux que nous le sommes et ils ont des antécédents de réussite incontestable dans la réalisation efficace et souple de projets similaires au nôtre », ajoute Wim van Den Broeck, directeur du développement de projet pour Bolder Industries. M. van Den Broeck, un natif d'Anvers, a rejoint l'équipe de Bolder plus tôt en 2022 et apporte une expérience en pyrolyse de plastique ainsi qu'un savoir-faire important en développement local et en logistique à travers son implication dans des projets d'infrastructure à Anvers et des projets industriels dans le port d'Anvers.

« Le site d'Anvers pour Bolder Industries modifie complètement la donne pour nos clients internationaux. Une fois opérationnels, nous pourrons plus facilement servir nos clients et étendre nos livraisons vers les marchés majeurs, y compris les fabricants de pneumatiques européens », déclare Tony Wibbeler, fondateur et PDG de Bolder Industries. « Nous sommes impatients d'améliorer la durabilité de nos clients, de développer nos équipes internationales et de nous établir comme un fournisseur mondial de solutions circulaires. »

Pour plus de renseignements sur Bolder Industries et ses derniers projets d'expansion, veuillez consulter www.bolderindustries.com.

À propos de Bolder Industries

Fondé en 2011, Bolder Industries, Inc. fournit des solutions circulaires pour les chaînes d'approvisionnement de produits en caoutchouc, plastiques et pétrochimiques en convertissant les pneumatiques usagés en noir de carbone homologué ISCC PLUS (BolderBlack®), en produits pétrochimiques (BolderOilTM), en acier (BolderSteelTM) et en alimentation énergétique. La société a développé un processus propriétaire qui diminue de 98 % la consommation de CO2 et de 85 % la consommation d'eau par rapport aux méthodes traditionnelles et utilise 98 % de chaque pneumatique usagé. En tant qu'entreprise certifiée B Corp et ISO 9001, Bolder Industries met au cœur de sa mission les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.bolderindustries.com.

