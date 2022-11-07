亞馬遜與美國國際開發署合作，擴大對女性主導氣候解決方案的資助

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--亞馬遜和美國國際開發署(USAID)啟動公私合作夥伴關係，以解決氣候金融生態系統中女性面臨的性別不平等問題，為女性企業家提供所需的資源，促進氣候變遷創新。

亞馬遜將投入總計5,300萬美元，幫助促進女性主導的氣候解決方案，其中300萬美元用於與美國國際開發署的合作夥伴關係，其餘5,000萬美元則直接投資於女性經營的氣候科技公司。

亞馬遜將成為美國國際開發署氣候性別平等基金的創始合作夥伴，該基金是新的氣候融資機制，旨在消除阻止婦女和女孩獲得氣候融資的系統性市場障礙。美國國際開發署還將針對亞馬遜的300萬美元投資提供等額資助，以幫助啟動該基金。

氣候性別平等基金將以全球為重點，為致力於支援女性主導的氣候解決方案的企業、非政府組織、加速器、孵化器和基層組織提供補助。基金還將資助相關工作，幫助女性獲得所需的網路和技術技能，以促進其氣候變遷科技的發展。

亞馬遜為《氣候宣言》(The Climate Pledge)的聯合發起人，承諾到2040年達成淨零碳排放，還將與宣言簽署者和其他企業合作，鼓勵他們對這一新基金提供額外的支援和企業投資。該合作夥伴關係將有助於推進有關女性氣候領導力和性別平等的共同目標，包括亞馬遜的永續發展目標、《氣候宣言》的工作以及拜登政府的《性別公平與平等國家策略》(National Strategy on Gender Equity and Equality)。

此外，亞馬遜還將從其氣候宣言基金(Climate Pledge Fund)中撥款5,000萬美元，用於投資女性創立和女性主導的氣候科技公司，以及優先考慮女性主導實體的孵化器和加速器。氣候宣言基金是亞馬遜的創投專案，投資對象為開創脫碳技術和解決方案的公司，該基金將與美國國際開發署和氣候性別平等基金合作，尋找新的投資機會並擴大女性申請人管線。

亞馬遜全球永續發展副總裁Kara Hurst表示：「作為解決氣候變遷的重要一步，我們必須解決氣候融資中持續存在的性別不平等問題，並確保女性企業家擁有平等的機會，能夠獲得擴大氣候解決方案規模所需的資金、網路和技術支援。我們很榮幸能與美國國際開發署和拜登政府合作，幫助在全球推廣女性主導的氣候解決方案。這只是我們更廣泛的氣候宣言目標的一部分，即到2040年達成淨零碳排放，我們鼓勵其他企業加入我們的行列。」

女性創立的企業通常只能獲得全球創投資金中的一小部分，而且這一比例在新冠疫情期間有所下降。然而，研究顯示，女性企業家比男性企業家更有可能從事創新以解決社會需求。女性領導的企業所投資的每一塊錢也產生更多收入，並為投資者帶來更高的投資報酬率。

亞馬遜最近採取了幾項額外措施來促進其價值鏈中的性別平等，包括：

詳細瞭解亞馬遜的永續發展行動。

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