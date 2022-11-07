亚马逊与美国国际开发署携手，加大对女性主导气候解决方案的资助力度

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--亚马逊和美国国际开发署(USAID)正在启动一项公私合作伙伴关系，以解决气候金融生态系统中女性面临的性别不平等问题，为女性企业家提供所需资源，加速气候变化创新。

亚马逊将投入总计5,300万美元，帮助加快女性主导的气候解决方案，其中300万美元用于启动与美国国际开发署的合作伙伴关系，其余5,000万美元则用于直接投资于女性经营的气候技术公司。

亚马逊将成为美国国际开发署气候性别平等基金的创始合作伙伴，该基金是一个新的气候融资机构，旨在消除阻止妇女和女孩获得气候融资的系统性市场障碍。美国国际开发署还将针对亚马逊的300万美元投资提供匹配投入，以帮助启动该基金。

气候性别平等基金将着眼全球，为致力于支持女性主导的气候解决方案的企业、非政府组织、加速器、孵化器和基层组织提供赠款。基金还将通过资助相关工作，帮助女性获得所需的网络和技术技能，以加速女性领导的应对气候变化技术的发展。

亚马逊作为《气候宣言》(The Climate Pledge)的联合发起人，承诺到2040年实现净零碳排放，还将与宣言签署方和其他公司合作，鼓励他们对这一新基金提供额外的支持和企业投资。该合作伙伴关系将有助于推进有关女性气候领导力和性别平等的共同目标，包括亚马逊的可持续发展目标、《气候宣言》的工作以及拜登政府的《性别公平与平等国家战略》(National Strategy on Gender Equity and Equality)。

此外，亚马逊还将从其气候宣言基金(Climate Pledge Fund)中拨款5,000万美元，用于投资女性创立和女性主导的气候技术公司，以及优先考虑女性主导实体的孵化器和加速器。气候宣言基金是亚马逊的风险投资项目，投资对象为开创脱碳技术和解决方案的公司，该基金将与美国国际开发署和气候性别平等基金合作，寻找新的投资机会并拓宽面向女性申请人的渠道。

亚马逊全球可持续发展副总裁Kara Hurst表示：“作为解决气候变化的重要一步，我们必须解决气候融资中持续存在的性别不平等问题，并确保女性企业家拥有平等的机会，能够获得扩大气候解决方案规模所需的资金、网络和技术支持。我们很自豪能与美国国际开发署和拜登政府合作，帮助在全球范围内推广女性主导的气候解决方案。这只是我们更广泛的气候宣言目标的一部分，即到2040年实现净零碳排放，我们鼓励其他公司加入我们的行列。”

女性创立的公司通常只能获得全球风险投资的一小部分，而且这一比例在新冠疫情期间有所下降。然而，研究表明，女性企业家比男性企业家更有可能通过创新来满足社会需求。女性领导的公司，其单位投入也能产生更多收入，并为投资者带来更高的投资回报率。

亚马逊最近采取了几项额外措施来促进实现其价值链中的性别平等，包括：

详细了解亚马逊的可持续发展行动。

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