Cleanwatts signe un contrat abordable d'énergie propre avec le gouvernement de São Tomé et Príncipe

Cleanwatts signs affordable clean energy contract with the Government of São Tomé and Príncipe (Photo: Cleanwatts)

COIMBRA, Portugal--(BUSINESS WIRE)--Cleanwatts, une entreprise pionnière en matière de technologies climatiques, a signé un contrat avec le gouvernement de São Tomé et Príncipe pour la production et la vente d'énergie propre à un prix abordable. En collaboration avec Power & Water Company (EMAE), le service public du pays, le projet installera des centrales photovoltaïques partout dans le pays.

Nationalère phase du projet a débuté avec l'installation de centrales photovoltaïques à l'aéroport national du pays à São Tomé, ainsi que sur l'île de Príncipe. L'énergie propre produite par les installations sera injectée directement dans le réseau ; les parties s'attendent à que ce projet révolutionne la relation de Sao Tomé-et-Principe avec l'énergie en comblant les lacunes en matière d'accessibilité financière et de sécurité d'approvisionnement.

Actuellement, 76,6% de la population de São Tomé et Príncipe ont accès à l'électricité1, générée principalement grâce au diesel importé (92%)2. Le gouvernement de São Tomé et Príncipe s'est engagé à réduire la dépendance du pays aux énergies fossiles et à améliorer la part des énergies renouvelables de 5% à 50% du mix énergétique d'ici 20303. Le projet permettra donc une plus grande indépendance en matière de production d'électricité tout en réduisant la pauvreté et créera des emplois grâce au recrutement de la main-d'œuvre locale dans la construction, l'exploitation et la maintenance des infrastructures.

Le ministre des Infrastructures et des Ressources naturelles de São Tomé et Príncipe, Osvaldo Abreu, a salué le projet considéré comme « le résultat d'un effort commun inlassable » et a remercié « les institutions, les entreprises et les individus impliqués dans cette initiative ». M. Abreu a exprimé sa satisfaction en notant que « les panneaux et les autres équipements sont arrivés au port d'Ana Chaves à São Tomé, après des retards et des incertitudes dus à une pénurie de transport maritime ».

Pour sa part, Michael Pinto, PDG de Cleanwatts, a déclaré : "Nous sommes ravis de délivrer ce projet à São Tomé et Príncipe. Les îles constituent un segment de croissance prometteur pour les marchés énergétiques locaux et les communautés énergétiques. À l'instar de nombreuses îles dans le monde, São Tomé dépend fortement d'un approvisionnement énergétique stable et abordable. Ce que nous proposons de faire dans ce pays, c'est précisément de réduire la dépendance vis-à-vis de l'énergie importée à travers la production d'énergie propre d'origine locale. Cela contribuera à la réalisation des objectifs de décarbonisation du pays tout en luttant contre la pauvreté énergétique, deux objectifs fondamentaux de notre travail. » Et d’ajouter : « Nous aspirons à étendre ce projet pour inclure une deuxième phase et à élargir le périmètre des communautés que nous servons ».

Durant la réalisation de ce projet, Cleanwatts a travaillé en étroite collaboration avec Pleno Ambiente STP, un partenaire local responsable de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance de la centrale solaire.

À propos de Cleanwatts

Cleanwatts est une entreprise de technologies climatiques axée sur l'amélioration de la relation de la société avec l'énergie là où elle compte le plus : localement. En simplifiant, amplifiant et accélérant la transition énergétique des collectivités locales du monde entier, nous répondons au trilemme le plus urgent de notre époque : décarboner le réseau tout en renforçant la sécurité énergétique et en réduisant le coût élevé de l'énergie.

Cleanwatts génère de la valeur en créant et en gérant des communautés d'énergie renouvelable, en déployant notre expertise dans le domaine, notre technologie propriétaire, notre capital financier et nos capacités de gestion au profit de nos clients. En un mot : l'énergie en tant que service sans investissement initial.

Cleanwatts est également membre d’IANOS, un projet d'Horizon 2020 dont la mission consiste à développer des solutions sur mesure pour améliorer l'efficacité énergétique et des ressources pour les 2,700 îles d'Europe, tout en réduisant leur empreinte carbone.

Récemment, Verdane, l'investisseur européen spécialisé en capital de croissance, a investi jusqu'à 25 millions d'euros dans Cleanwatts, par l’intermédiaire de son fonds d'impact Idun, afin de soutenir la croissance et l'expansion internationale de l'entreprise. Cleanwatts a augmenté son chiffre d’affaires annuel de 65% en 2021 et prévoit une croissance des revenus de plus de 200% en 2022. Et elle vise à construire un monde dans lequel l'énergie propre est décentralisée, numérisée et démocratisée.

