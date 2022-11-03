Laserfiche在人工智慧資料擷取服務中嵌入手寫辨識功能

加州長灘--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--是智慧內容管理和業務流程自動化領域領先的軟體即服務(SaaS)供應商Laserfiche今天擴充了Laserfiche Cloud的智慧資料手寫辨識功能。這項創新功能支援各機構從半結構化文件中擷取手寫文字，以為其客戶群提供更好的服務，並擴大業務流程自動化的涵蓋面。

此外，Laserfiche還在今年初增強了智慧擷取功能，為儲存在Laserfiche中的語音郵件或視訊會議記錄等音訊和視訊檔增加了全文搜尋功能。現代對「文件」的定義應包含有價值和可操作數據的文檔格式。基於對「文件」現代定義的理解，Laserfiche為用戶提供了現今工作流程所需的多功能資料擷取服務。

Laserfiche資深產品經理Tessa Kohl表示：「我們透過增加手寫辨識和音訊/視訊媒體搜尋功能，正在支援客戶從數位化工作中獲得最大效益。客戶利用結構化和非結構化的資料，能夠開發出更多端對端的解決方案，有助於滿足自身的業務優先順序需求，例如彈性應對員工短缺或為其最終用戶提供優秀的服務。」

強大的手寫辨識服務讓Laserfiche客戶能夠使用以內容為中心的自動化工作流程，讓他們能夠為因各種原因需要書面文件或表格的最終用戶服務。Laserfiche的擴充智慧擷取功能是以下場景的理想解決方案：

需處理手寫業務申請的政府機構

需為不便取得線上表格的學生和家庭提供服務的院校或大學

必須處理手寫病患資料表格或保險索償的醫院和診所

需處理客戶手寫貸款或抵押貸款申請的金融機構

需遵循ISO 9001標準的製造商，包括手寫和簽署的品質檢查核准單

Laserfiche執行長Karl Chan表示：「現今的機構正在重建他們的資料和流程，為它們的客戶創造最佳體驗。Laserfiche智慧擷取功能的擴充幫助企業提高服務品質，同時持續進行創新和數位化轉型。」

如需瞭解更多關於Laserfiche手寫辨識和音訊/視訊轉錄功能，請造訪：Laserfiche網站。

關於Laserfiche

Laserfiche是智慧內容管理和業務流程自動化領域領先的SaaS供應商。透過強大的工作流程、試算表、文件管理和分析功能，Laserfiche®平臺能夠加快業務的完成速度，使領導者可以專注於整個企業的成長。

Laserfiche開創了企業內容管理領域無紙化辦公的先河。如今，Laserfiche的雲端優先開發方法融合了機器學習和人工智慧方面的創新，已幫助80多個國家的組織轉型為數位化企業。包括政府、教育、金融服務、醫療保健和製造業在內的各個行業均使用Laserfiche來提高生產力、擴大業務規模，並提供數位優先的客戶體驗。

Laserfiche遍佈全球各地的員工致力於實現公司的願景，並鼓勵用戶重新構想如何利用技術改變生活。

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