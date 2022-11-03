Laserfiche在人工智慧資料擷取服務中嵌入手寫辨識功能

Laserfiche擴充後的人工智慧資料擷取功能包括對音訊和視訊檔的全文搜尋能力

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Laserfiche is introducing handwriting recognition for capture profiles.

加州長灘--()--(美國商業資訊)--是智慧內容管理和業務流程自動化領域領先的軟體即服務(SaaS)供應商Laserfiche今天擴充了Laserfiche Cloud的智慧資料手寫辨識功能。這項創新功能支援各機構從半結構化文件中擷取手寫文字，以為其客戶群提供更好的服務，並擴大業務流程自動化的涵蓋面。

此外，Laserfiche還在今年初增強了智慧擷取功能，為儲存在Laserfiche中的語音郵件或視訊會議記錄等音訊和視訊檔增加了全文搜尋功能。現代對「文件」的定義應包含有價值和可操作數據的文檔格式。基於對「文件」現代定義的理解，Laserfiche為用戶提供了現今工作流程所需的多功能資料擷取服務。

Laserfiche資深產品經理Tessa Kohl表示：「我們透過增加手寫辨識和音訊/視訊媒體搜尋功能，正在支援客戶從數位化工作中獲得最大效益。客戶利用結構化和非結構化的資料，能夠開發出更多端對端的解決方案，有助於滿足自身的業務優先順序需求，例如彈性應對員工短缺或為其最終用戶提供優秀的服務。」

強大的手寫辨識服務讓Laserfiche客戶能夠使用以內容為中心的自動化工作流程，讓他們能夠為因各種原因需要書面文件或表格的最終用戶服務。Laserfiche的擴充智慧擷取功能是以下場景的理想解決方案：

  • 需處理手寫業務申請的政府機構
  • 需為不便取得線上表格的學生和家庭提供服務的院校或大學
  • 必須處理手寫病患資料表格或保險索償的醫院和診所
  • 需處理客戶手寫貸款或抵押貸款申請的金融機構
  • 需遵循ISO 9001標準的製造商，包括手寫和簽署的品質檢查核准單

Laserfiche執行長Karl Chan表示：「現今的機構正在重建他們的資料和流程，為它們的客戶創造最佳體驗。Laserfiche智慧擷取功能的擴充幫助企業提高服務品質，同時持續進行創新和數位化轉型。」

如需瞭解更多關於Laserfiche手寫辨識和音訊/視訊轉錄功能，請造訪：Laserfiche網站

關於Laserfiche

Laserfiche是智慧內容管理和業務流程自動化領域領先的SaaS供應商。透過強大的工作流程、試算表、文件管理和分析功能，Laserfiche®平臺能夠加快業務的完成速度，使領導者可以專注於整個企業的成長。

Laserfiche開創了企業內容管理領域無紙化辦公的先河。如今，Laserfiche的雲端優先開發方法融合了機器學習和人工智慧方面的創新，已幫助80多個國家的組織轉型為數位化企業。包括政府、教育、金融服務、醫療保健和製造業在內的各個行業均使用Laserfiche來提高生產力、擴大業務規模，並提供數位優先的客戶體驗。

Laserfiche遍佈全球各地的員工致力於實現公司的願景，並鼓勵用戶重新構想如何利用技術改變生活。

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免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Linda Domingo | 公共關係部副總監
辦公室：1.562.988.1688轉234
電子郵件：linda.domingo@laserfiche.com
網站：www.laserfiche.com

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