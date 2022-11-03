Laserfiche在人工智能数据捕捉服务中嵌入手写识别功能

加州长滩--(BUSINESS WIRE)--是智慧内容管理和业务流程自动化领域领先的软件即服务(SaaS)供应商Laserfiche今天扩展了Laserfiche Cloud的智能数据手写识别功能。这项创新功能支持各机构从半结构化文件中提取手写文本，以更好地服务于他们的客户群，并扩大业务流程自动化的覆盖面。

此外，Laserfiche还在今年早些时候增强了智能捕捉功能，为存储在Laserfiche中的语音邮件或视频会议记录等音频和视频文件增加了全文检索功能。现代对“文件”的定义应包含有价值和可操作数据的文档格式。基于对“文件”现代定义的理解，Laserfiche为用户提供了现今工作流程所需的多功能数据捕捉服务。

Laserfiche高级产品经理Tessa Kohl表示：“我们通过增加手写识别和音频/视频媒体搜索功能，正在支持客户从数字化工作中获得最大效益。客户利用结构化和非结构化的数据，能够开发出更多端到端的解决方案，有助于满足自身的业务优先顺序需求，例如弹性应对员工短缺或为其最终用户提供优秀的服务。”

强大的手写识别服务让Laserfiche客户能够使用以内容为中心的自动化工作流程，让他们能够为因各种原因需要纸质文件或表格的最终用户服务。Laserfiche的扩展智能捕捉功能是以下场景的理想解决方案：

需处理手写业务申请的政府机构

需为不便取在线表格的学生和家庭提供服务的院校或大学

必须处理手写患者接收表或保险索赔的医院和诊所

需处理客户手写贷款或抵押贷款申请的金融机构

需遵循ISO 9001标准的制造商，包括手写和签署的质量检查批准单

Laserfiche首席执行官Karl Chan表示：“现今的机构正在重构他们的数据和流程，为它们的客户创造最佳体验。Laserfiche智能捕捉功能的扩展帮助企业提高服务质量，同时继续对运营进行创新和数字化转型的目标。”

如需了解更多关于Laserfiche手写识别和音频/视频转录功能，请访问：Laserfiche网站。

关于Laserfiche

Laserfiche是智慧内容管理和业务流程自动化领域领先的SaaS供应商。透过强大的工作流程、试算表、文件管理和分析功能，Laserfiche®平台能够加快业务的完成速度，使领导者可以专注于整个企业的成长。

Laserfiche开创了企业内容管理领域无纸化办公的先河。如今，Laserfiche的云端优先开发方法融合了机器学习和人工智慧方面的创新，已帮助80多个国家的组织转型为数位化企业。包括政府、教育、金融服务、医疗保健和制造业在内的各个行业均使用Laserfiche来提高生产力、扩大业务规模，并提供数位优先的客户体验。

Laserfiche遍布全球各地的员工致力于实现公司的愿景，并鼓励用户重新构想如何利用技术改变生活。

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