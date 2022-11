LA BAIE D’HUDSON INVITE LES CANADIENS À « ENTRER » DANS SES CÉLÈBRES VITRINES DES FÊTES GRÂCE À UNE EXPÉRIENCE FANTAISISTE DE RÉALITÉ AUGMENTÉE

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, La Baie d’Hudson dévoile ses populaires vitrines des fêtes au magasin du centre-ville de Toronto, rehaussées d’une touche numérique magique. La Baie est heureuse de présenter une expérience interactive de réalité augmentée (RA) qui invite les Canadiens à « entrer » dans ses célèbres vitrines, grâce à la technologie Meta Spark.

Située sur la rue Queen du centre-ville de Toronto, la vitrine de 5 tableaux des fêtes est une tradition chère aux Torontois et aux touristes. Les vitrines feront la joie des passants avec des vignettes animées mécaniquement.

Service de fabrication de la neige : Vous êtes-vous déjà demandé comment la neige est réellement fabriquée? Des tonnes de flocons gelés magiques prennent vie dans ce paradis hivernal. Les passants peuvent prendre des photos dans des découpes pour adultes et enfants à l’extérieur de nos vitrines et se joindre à nos anges de neige.

Service des cannes de Noël : Jetez un œil sur la façon dont ces friandises magiques sont fabriquées, puis délicatement emballées par un bras robotisé, déposées dans la file d'attente pour être mises dans le traîneau du père Noël afin d'être livrées aux enfants du monde entier.

Service des cadeaux : Un aperçu de l'emballage, du triage et de l'empaquetage de tous les colis par des robots travaillant de concert pour suivre le rythme des cadeaux qui arrivent sur le tapis roulant. De plus, la nouvelle technologie permet aux spectateurs d'appuyer sur un bouton sur la vitre pour qu'un sympathique robot veuille leur taper dans la main et prendre un égoportrait.

Service de fabrication d'ornements : Un instantané de la façon dont certains ornements emblématiques sont peints et détaillés avec précision et soin. Une main mécanique géante sélectionne avec soin chaque couleur à appliquer avant que les ornements finis ne soient envoyés aux gens pour décorer leur maison.

Service du courrier : Les rouages internes de la technologie utilisée pour lire, trier et traiter toutes les lettres envoyées au père Noël. Un ordinateur géant débite une liste de noms tandis qu'une carte donne au père Noël des indications pour trouver les garçons et les filles de partout dans le monde.

Pour la toute première fois, l’espace numérique transportera les Canadiens de partout au pays à l’intérieur des vitrines. Pour se plonger dans la magie et l’émerveillement des vitrines, les clients n’ont qu’à scanner le code QR, pointer la caméra vers la surface et cliquer pour être transportés dans la réalité augmentée. Une fois à l’« intérieur », le mouvement de l’appareil et les interactions avec l’écran permettent aux gens d’explorer les éléments des cinq vitrines des fêtes à l’aide des caméras à l’avant et à l’arrière de leur téléphone intelligent. Mais vous savez ce qui est encore plus beau? Les passionnés des fêtes peuvent partager une photo ou une vidéo en utilisant l’expérience RA sur Instagram ou Facebook, en identifiant @hudsonsbay et en utilisant le mot-clic #MyBayHolidayWindow pour courir la chance de gagner une des cinq cartes-cadeaux de 1000 $ pour magasiner à La Baie d’Hudson et à labaie.com*.

Le code QR unique peut être trouvé dans certains magasins La Baie d’Hudson, sur les réseaux sociaux de La Baie et sur les emballages des commandes effectuées à labaie.com durant la période des fêtes.

« Depuis plus de 100 ans, ces vitrines des fêtes sont une partie intégrante de l’expérience torontoise, » affirme Alexander Meyer, chef de l’approche clientèle à La Baie. « Grâce à la transcendance numérique des vitrines de cette année, nous créons un tout nouveau niveau de connectivité pour nos clients, non seulement à Toronto, mais partout au Canada. »

Fêtez l’arrivée des fêtes et suivez La Baie sur Instagram, Facebook, Twitter et TikTok pour vous tenir au courant des nouvelles et des promotions à venir, consulter notre inspirant guide d’idées-cadeaux et voir la campagne futuriste des fêtes de La Baie prendre vie.

