LE GUIDE CADEAUX DES FÊTES DE LA BAIE INVITE À LA DÉCOUVERTE ET À L’ÉMERVEILLEMENT

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Cette année, chaque fois que vous ajouterez des noms à la liste des personnes sages que vous souhaitez gâter, La Baie vous aidera à leur trouver un cadeau. Avec l’un des meilleurs assortiments en ligne au pays pour les fêtes, une place de marché regroupant près de 900 vendeurs, dont des artisans locaux, et un réseau de magasins qui nous plongent véritablement dans la magie de Noël, La Baie a de tout pour tout le monde cette saison.

Dès que vous parcourrez notre guide conçu pour inviter à la découverte et à l’émerveillement en plus de vous faciliter la vie, vous ne pourrez plus douter que La Baie est vraiment LA destination incontournable où tout trouver pour célébrer avec style d’un océan à l’autre (notre système de livraison ferait même l’envie du père Noël).

Pour les disciples du glamour

Qui a besoin d’un prétexte pour sortir le grand jeu? Faites plaisir à l’être aimé avec un ensemble de rouges à lèvres Yves Saint Laurent ou une robe scintillante Lipsy. Mettez aussi en lumière son style unique avec des accessoires de choix, comme un sac porté à l’épaule Billini et des baskets Golden Goose. Avec de tels cadeaux, elle ne passera pas inaperçue – et votre bon goût non plus!

Encore plus de cadeaux pour les disciples du glamour

Pour les amoureux du confort

Aidez vos proches à se relaxer avec des vêtements de détente adidas, du cachemire ultradoux Hudson North ou de douillettes pantoufles UGG. Ou pourquoi ne pas relever la barre du confort casanier avec des bougies Boy Smells qui créeront une ambiance chaleureuse, une bouilloire Smeg pour les amateurs de boissons réconfortantes ou une couverture lestée Distinctly Home qui les gardera bien au chaud pendant les nuits d’hiver?

Encore plus de cadeaux pour les amoureux du confort

Pour les amis consciencieux

Posez un geste social ou écolo en gâtant ceux et celles qui ont la planète et ses habitants à cœur. Le produit de la vente des couvertures à points à rayures multicolores HBC Stripes est directement versé aux populations autochtones; le séchoir à cheveux Halo de Zuvi utilise 60 % moins d’énergie qu’un modèle traditionnel; la literie Kode Eco est faite de fibres recyclées selon le processus Recover par lequel les déchets textiles sont transformés en nouveaux tissus de qualité.

Encore plus de cadeaux pour les amis consciencieux

Pour les hôtes

Les invitations se multiplient et il ne faut pas oublier de remercier ceux et celles qui les ont envoyées. Des artistes du dressage de table aux brillants débatteurs en passant par les spécialistes de l’apéro, les gens qui vous ouvrent les portes de leur demeure méritent que vous leur montriez votre reconnaissance avec une nouvelle braisière en fonte Chuck Hughes, un tire-bouchon automatique Cuisinart ou un magnifique ensemble de verres à vin blanc GlucksteinHome.

Encore plus de cadeaux pour les hôtes

Pour les enfants

Faites naître des tonnes de sourires sur les visages des tout-petits avec les jouets les plus populaires de la saison. Organisez une soirée Monopoly en famille ou jouez les stylistes avec la poupée Barbie des fêtes 2022. Installez-vous ensuite confortablement près du feu dans des pyjamas assortis pour la séance de déballage de cadeaux. De la piste de course Mario Kart Route arc-en-ciel de Hot Wheels au camion transformable 2-en-1 Pat’Patrouille, vous ferez le bonheur de tous les enfants, petits ou grands!

Encore plus de cadeaux pour les enfants

Pour les amateurs de mieux-être

Si les proches qui prennent le mieux soin de vous aiment tout autant prendre bien soin d’eux-mêmes, gâtez-les avec des nettoyants pour le visage, des accessoires érotiques ou un oreiller soyeux des plus apaisants! Tout ce qu’il vous faut pour créer la parfaite oasis de détente vous attend à La Baie, de l’ensemble de soin de la peau par microcourant de série limitée NuFace, ou d’un appareil de massage portatif Theragun, aux peignoirs douillets de style spa de la gamme GlucksteinHome.

Encore plus de cadeaux pour les amateurs de mieux-être

Pour les passionnés des passe-temps

Côtoyez-vous des aventuriers toujours en quête de nouvelles expériences? Allumez leur fièvre avec de l’équipement de sport et loisirs dernier cri comme des raquettes à neige en aluminium SNOWTREK, un vélo de montagne Cross City de Toytexx, des vêtements d’extérieur Pajar et un assortiment d’articles de plein air MEC.

Encore plus de cadeaux pour les passionnés des passe-temps

EXCLUSIVITÉS, ÉCONOMIES, DÉCORATIONS ET BIEN PLUS!

CALENDRIER BEAUTÉ DES FÊTES EXCLUSIF À LA BAIE

Pour une deuxième année, La Baie présente son calendrier beauté des fêtes contenant 25 surprises de luxe. Eau de parfum La panthère de Cartier, mascara Climax de NARS, sérum Pure Shots Night Reboot d’Yves Saint Laurent, baume à lèvres teinté Extra de Bobbi Brown et lotion tonique à l’extrait de calendula Kiehl’s ne sont que quelques exemples des produits que renferme ce calendrier beauté des fêtes d’une valeur de plus de 1500 $, qui vous est offert pour seulement 225 $. Permettez aux impatientes de vivre pleinement les fêtes avec ce cadeau beauté qui les accompagnera du 1er au 25 décembre. * Offert en magasin seulement

RABAIS FESTIFS ET ÉPHÉMÈRES

À compter du 2 novembre, laissez-vous surprendre et charmer par les Aubaines du jour de La Baie et les économies de taille qu’elles vous permettront de réaliser sur la mode, les bijoux, les articles ménagers, les décorations de Noël, les vêtements d’extérieur et bien plus. Inscrivez-vous à l’infolettre de La Baie pour faire partie des premiers informés des promotions à venir et profiter d’un rabais de 10 $ sur un prochain achat en ligne de 50 $1.

LE MARCHÉ DE NOËL

Tout le nécessaire pour créer un décor festif à votre image est désormais arrivé à La Baie d’Hudson et à labaie.com. Recréez le royaume du bonhomme hiver avec des boucles, couronnes et guirlandes, des calendriers de l’avent à remplir soi-même, des ornements en verre ou en céramique et bien d’autres décorations que nous avons regroupées pour vous sous quatre thèmes féériques :

★ Hymne à la joie : Une palette vive et un petit côté artisanal original pour les plus fantaisistes d’entre tous.

★ Première neige : Des finis givrés et des tons de joyaux pour un décor raffiné et contemporain aux lignes pures.

★ Pin nordique : Un aspect fait main, des textures naturelles et des teintes neutres pour les adeptes du style rustique.

★ Esprit festif : Des motifs empreints de nostalgie et des couleurs classiques pour les traditionalistes qui aiment répandre la joie.

UN MAGASINAGE DES FÊTES ENCORE PLUS FACILE

★ Donnez-leur le plaisir de se gâter cette saison avec la carte-cadeau écologique La Baie d’Hudson à base de papier composée à 30 % de matériaux postconsommation, ou envoyez-leur une carte virtuelle personnalisée par l’entremise de labaie.com. Du 4 novembre au 24 décembre, recevez également un mini-ornement de série limitée en forme de mitaine à rayures multicolores (porte-carte) à l’achat de 100 $ ou plus de cartes-cadeaux La Baie d’Hudson en ligne ou en magasin, jusqu’à épuisement des stocks.

★ Avez-vous reçu une carte-cadeau d’un autre détaillant que vous ne comptez pas utiliser? Échangez-la contre une carte-cadeau La Baie virtuelle et offrez-vous exactement ce que vous désirez en cette saison des réjouissances!

Trouvez encore plus d’inspiration déco et d’idées-cadeaux, dont des cadeaux pour le bas de Noël et des présents pour les amis des animaux, les inconditionnels des classiques, les avant-gardistes, les nouveaux proprios, les fervents de style, les hommes que vous aimez, les femmes de votre vie, les mordus de beauté et plus en visitant labaie.com ou un magasin La Baie d’Hudson près de chez vous.

1 Cette offre n’est valide que pour les nouveaux abonnés à l’infolettre. Veuillez prévoir un délai maximal de 48 heures avant de la recevoir.

À PROPOS DE LA BAIE

Grâce à une approche axée sur le numérique et sur des objectifs précis, La Baie aide les Canadiens à profiter pleinement de leur style de vie. La Baie exploite labaie.com et son Marché, l’une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme numériques au pays, et entretient des liens homogènes avec un réseau de 84 magasins La Baie d’Hudson. La Baie s’est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram, Facebook, Twitter et TikTok.

La Baie et La Baie d’Hudson font partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.