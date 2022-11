Simpego choisit la solution télématique d’Earnix pour étendre ses capacités dans les activités d'assurance intelligente

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Earnix, un fournisseur mondial de solutions intelligentes essentielles, basées sur le Cloud et composables, pour la tarification et la personnalisation de produits destinées aux secteurs de l'assurance et de la banque, a annoncé aujourd'hui que Simpego, un assureur suisse entièrement en ligne et un leader dans le domaine de la tarification dynamique et basée sur l’apprentissage automatique (AA), a choisi Earnix Drive-It, une solution télématique et d'assurance à l'usage complète. La solution Earnix Drive-It combine une application qui collecte des données solides concernant le freinage, l’accélération, la distraction, la vitesse, la prise des virages et d’autres événements de conduite réels avec des capacités d’AA et d’IA pour produire des scores prédictifs personnalisés.

Earnix Drive-It améliore rapidement les capacités télématiques avec une solution entièrement opérationnelle en effectuant une intégration avec Earnix Price-It, une solution de tarification et de notation de bout en bout, utilisée par Simpego depuis 2018. Elle peut être intégrée de manière flexible dans les systèmes existants et opérationnalise les sources de données comportementales émergentes. En alignant les offres avec les comportements réels, les assureurs peuvent accéder et tarifer plus précisément les facteurs de risque, débloquer de nouvelles primes et favoriser l’efficacité opérationnelle.

« Après une évaluation approfondie de plusieurs solutions télématiques, Earnix l'a emporté clairement », a déclaré Michael Ammann, responsable des souscriptions chez Simpego. « Les capacités de l’application, associées à un reporting très précis du comportement des automobilistes et à l'intégration transparente avec notre solution de tarification existante d’Earnix, nous procurent la flexibilité, la souplesse et la gouvernance dont nous avons besoin. »

Avec Earnix Drive-It, aussi bien les assureurs que les titulaires de contrats tirent des avantages rapidement. L’accueil et la capture de données sans friction, conçus pour offrir une évolutivité, permettent au titulaire de contrat de télécharger Earnix Drive-It depuis la boutique d'applications, de s'inscrire puis de conduire. La grande cohérence et la qualité des données sur les trajets via la fusion de capteurs permettent d’identifier des comportements au volant précis, comme les kilomètres parcourus, la fréquence des accélérations, la prise des virages, les freinages brusques et l’utilisation du téléphone.

« La solution Earnix Drive-It est vraiment dans une catégorie bien à elle », a expliqué Adrian Coupland, responsable des assurances pour la région EMEA chez Earnix. « Notre solution télématique Earnix Drive-It est directement intégrée dans notre solution de tarification et de notation leader sur le marché, permettant à nos clients de bénéficier pleinement et sans délai des données de conduite et relatives aux risques en temps réel. »

La solution Earnix Drive-It peut être déployée en tant qu’option pour application uniquement ou intégrée aux équipements du véhicule. La facilité d'accès à une solution télématique opérationnelle est la clé pour une adoption rapide et la satisfaction des clients.

À propos de Simpego

Simpego Assurances SA, dont le siège social est à Zurich, a été fondée en 2016 sous le nom de Dextra Assurances SA. La société est un assureur spécialisé dans l’assurance en ligne. C’est la seule assurance automobile en ligne indépendante à posséder sa propre licence d'assureur en Suisse. Pour de plus amples informations à propos de Simpego Assurances SA, visitez notre site Internet (www.simpego.ch).

À propos d’Earnix

Earnix est le principal fournisseur de solutions intelligentes essentielles, basées sur le Cloud et composables, pour la tarification, la notation, la souscription, la personnalisation de produits et la télématique. Ces solutions entièrement intégrées offrent un retour sur investissement très rapide et sont conçues pour transformer la manière dont les assureurs et banques mondiaux sont dirigés en générant de la valeur dans toutes les facettes de l'entreprise. Earnix, qui innove pour les assureurs et les banques depuis 2001, compte des clients dans plus de 35 pays sur six continents et dispose de bureaux dans les Amériques, en Europe, dans la région Asie-Pacifique et en Israël.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter earnix.com.

