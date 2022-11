Anyline lance le premier scanner de la profondeur des bandes de roulement des pneus pour smartphones au salon SEMA 2022

VIENNE--(BUSINESS WIRE)--Anyline, le leader mondial de la capture de données mobile et de l'intelligence artificielle, lance aujourd'hui le premier scanner de profondeur des bandes de roulement de pneu fonctionnant sur n'importe quel smartphone ou appareil mobile doté d'une caméra numérique. Cette solution logicielle, qui mesure avec précision et fiabilité la profondeur de la bande de roulement des pneus, devrait révolutionner l'industrie automobile. Le produit sera dévoilé lors d'une conférence de presse qui se tiendra le 2 novembre au SEMA Show 2022 à Las Vegas.

Mesurer l'usure des bandes de roulement des pneus nécessite actuellement des outils analogiques ou numériques spécifiquement conçus que les techniciens utilisent pour contrôler les rainures de chaque pneu. Ce processus, particulièrement lent et fastidieux, laisse le champ libre aux erreurs de saisie de données et rend les mesures inconsistantes, ce qui coûte aux détaillants de pneus des centaines de millions d’euros chaque année, en plus de risquer de mettre en danger la sécurité des conducteurs.

Le scanner révolutionnaire de bande de roulement d'Anyline fonctionne simplement en orientant la caméra de n'importe quel appareil mobile standard vers la bande de roulement à mesurer. Grâce à une technologie de vision par ordinateur et d'intelligence artificielle de pointe, un modèle 3D de chaque bande de roulement est créé, donnant une mesure numérique précise, qui peut être instantanément stockée et partagée avec des clients. Cette solution logicielle peut être intégrée dans des applications mobiles destinées aux professionnels ou aux consommateurs. Les techniciens pneumatiques et les clients peuvent scanner les bandes de roulement des pneus sans formation particulière et obtenir des résultats cohérents et objectifs.

«La transition numérique a révolutionné les normes de sécurité automobile au cours de la dernière décennie, mais la maintenance des pneus reste obstinément ancrée à l'ère analogique», annonce Lukas Kinigadner, PDG et cofondateur d'Anyline. «Les conséquences de cette situation sont importantes. Selon la NHTSA (L'administration nationale de la sécurité routière américaine), il y a eu plus de 11 000 accidents sur les routes américaines en 2021 qui sont la conséquence directe de pneumatiques défaillants. Chez Anyline, nous remplaçons les procédés de mesure analogique devenus obsolètes par une capture numérique des données afin de rendre les inspections des pneus plus simples et rapides, mais aussi plus sûres pour les automobilistes.»

Anyline est entré sur le marché automobile en 2020 avec le lancement du premier scanner DOT/TIN de pneus. Cette solution créée en partenariat avec Discount Tire, le plus grand détaillant indépendant de pneus et de jantes au monde, a permis à leurs techniciens de capturer numériquement les données vitales des pneus en quelques secondes, avec une précision considérablement accrue.

«Nous sommes enthousiastes à l’idée de découvrir les prochains développements d’Anyline, qui continue à repousser les limites de ce qui peut être fait en termes de technologie de capture mobile de données», a déclaré Tom Williams, Chief Experience Officer chez Discount Tire.

Anyline est prêt à appliquer sa technologie de mesure mobile à des cas d'utilisation dans le secteur automobile, ainsi que dans d'autres secteurs tels que le commerce de détail, la logistique et la santé. En permettant aux utilisateurs de mesurer et de lire chaque type de donnée avec un simple appareil mobile, Anyline connecte les mondes physique et numérique en toute transparence et rend la datafication possible pour tous.

À propos d’Anyline

Fondée à Vienne en Autriche en 2013, Anyline s'est imposé comme un leader du marché de la capture mobile des données. En s'appuyant sur les dernières applications de l'intelligence artificielle, Anyline rend tout appareil mobile capable de traiter les caractères écrits et les codes-barres en temps réel, même hors ligne.

La technologie de scanner mobile d'Anyline, basée sur l'intelligence artificielle, est utilisée par les principaux fabricants et détaillants de l’après-vente l'automobile pour scanner les données relatives aux flancs des pneus et aux véhicules, y compris les codes DOT des pneus, les numéros d'identification des véhicules (VIN), les plaques d'immatriculation et les codes-barres, à l'aide d'un appareil mobile standard ou d'un TPMS équipé d'une caméra.

La technologie de capture de données mobiles d'Anyline est conforme au CCPA et au RGPD en ce qui concerne la gestion des données collectées en toute sécurité sur l'appareil de l’utilisateur. Elle élimine ainsi tout risque d’atteinte à l’intégrité des données. Non seulement, elle est plus précise que la saisie manuelle des données, mais elle offre aussi un rendement 20 fois supérieur. Ces systèmes de scannage bénéficient de la confiance de grandes marques telles que PepsiCo, Discount Tire et IBM, ainsi que de gouvernements nationaux et des Nations unies.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.anyline.com