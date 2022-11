Eucure Biopharma, une filiale de Biocytogen, annonce un partenariat avec ISU ABXIS dans le cadre du développement des anticorps trispécifiques utilisant la séquence anticorps YH003

PÉKIN et SÉOUL, Corée du Sud--(BUSINESS WIRE)--Eucure Biopharma, une société de biotechnologie de phase clinique basée en Chine qui développe des thérapies par anticorps, a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu un accord de collaboration avec ISU ABXIS Co., Ltd. (KOSDAQ: 086890), une société sud-coréenne de phase clinique qui développe des médicaments utilisés en immuno-oncologie.

Aux termes de l’accord, ISU ABXIS utilisera la séquence YH003, l’anticorps IgG2 agoniste CD40 humanisé de Biocytogen, actuellement en essais cliniques de phase II, pour former quelques groupes d’anticorps trispécifiques et développer des médicaments contre le cancer et diverses autres indications en utilisant sa plateforme technologique. Eucure Biopharma recevra un versement initial, des paiements échelonnés et des redevances.

« Biocytogen a utilisé sa plateforme de dépistage des médicaments unique, factuelle et in vivo, pour obtenir l'anticorps YH003. Ce dernier a fait preuve d’une bonne innocuité préclinique et d’une parfaite efficacité », a déclaré le Dr Rong Chen, vice-président de Biocytogen et PDG/CMO chez Eucure Biopharma. « En outre les essais de cliniques de phase I de YH003 indique bonne tolérance et bons profils d’innocuité, ainsi que des activités antitumorales encourageantes contre plusieurs types de tumeur, y compris le mélanome malin et le cancer pancréatique. »

« CD40 est un important co-stimulateur des réactions immunitaires adaptives », a affirmé Yeob Hwang, PDG d’ISU ABXIS. « Nous sommes heureux d’avoir la chance d’utiliser l’anticorps anti-CD40 (YH003) de Biocytogen/Eucure Biopharma, parce qu’il possède une efficacité et des profils d’innocuité excellents, aussi bien en phase préclinique que clinique. Ces caractéristiques avantageuses vont sans doute accélérer le développement de notre anticorps trispécifique contre les tumeurs. »

À propos du YH003

YH003 est un anticorps IgG2 agoniste CD40 humanisé. Qu'il soit utilisé en monothérapie ou en combinaison avec des anticorps monoclonaux anti-PD-1, YH003 a démontré de forts effets antitumoraux contre plusieurs modèles de tumeurs chez les souris CD40 humanisées de Biocytogen, sans présenter d'hépatotoxicité ou d'autres toxicités. Des études pharmacodynamiques chez la souris indiquent que YH003 augmente de manière significative l'infiltration des cellules T antitumorales dans les tumeurs. L’essai de phase I en doses croissantes menée en Australie indique que YH003 en association avec PD-1 mAb (toripalimab) a une innocuité excellente et une bonne activité antitumorale chez les patients ayant des tumeurs solides avancées. Actuellement, YH003 fait l'objet d'essais cliniques multirégionaux (MRCT) de phase II pour le traitement de patients atteints de mélanome non résécable/métastatique et d'adénocarcinome du canal pancréatique (PDAC).

À propos d'Eucure Biopharma

En tant que filiale à part entière de Biocytogen, Eucure Biopharma se concentre sur la thérapie médicamenteuse par anticorps pour l'oncologie et d'autres indications. S'appuyant sur une solide équipe de développement clinique et une grande expérience en la matière, Eucure Biopharma développe des médicaments innovants afin de répondre aux besoins cliniques des patients dans le monde entier. L'entreprise a établi un portefeuille de produits pour plus de 10 cibles. Actuellement, deux produits font l'objet d'essais MRTC de phase II, et deux autres sont en phase I d'essais cliniques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://www.eucure.com/en/index.

À propos de Biocytogen

Biocytogen (HKEX: 02315) est une entreprise mondiale de biotechnologie qui mène la recherche et le développement de nouveaux médicaments à base d'anticorps grâce à des technologies innovantes. En utilisant ses plateformes exclusives de souris RenMab™/RenLite® pour la production d'anticorps entièrement humains, Biocytogen a intégré ses plateformes de développement d'anticorps monoclonaux et bispécifiques, ses plateformes de dépistage in vivo de l'efficacité des médicaments et sa forte capacité de développement clinique pour rationaliser l'ensemble du processus de développement des médicaments. Biocytogen entreprend un projet à grande échelle visant à développer des anticorps médicamenteux de première classe et/ou de classe exceptionnelle pour plus de 1 000 cibles médicamenteuses, connu sous le nom de Projet Integrum. Ce projet a produit 28 accords de de co-développement de médicaments et 16 accords de licence pour RenMice™ avec des sociétés dans le monde entier, y compris plusieurs partenariats avec des sociétés pharmaceutiques multinationales (MNC). Basée à Pékin, Biocytogen possède des succursales à Haimen Jiangsu, Shanghai, Boston, aux États-Unis et Heidelberg, en Allemagne. Pour de plus amples informations, veuillez visiter http://en.biocytogen.com.cn.

À propos d'ISU ABXIS

ISU ABXIS est une société de biotechnologie qui s'engage à concevoir des produits biothérapeutiques nouveaux et innovants. Elle a été créée en 2001 dans le but de développer des traitements à base d’anticorps innovants pour traiter le cancer et les maladies rares. En 2006, elle réussit, pour la première fois en Corée du Sud, à développer un anticorps thérapeutique. ISU ABXIS possède un portefeuille d’études systématiques et de gestion pour le développement des traitements destinés aux maladies du cancer censées incurables et aux maladies les plus rares. La société a pu ainsi développer un nouveau candidat de médicament pour le cancer réfractaire, l’hémophilie B et d’autres. Sa technologie est axée sur la plateforme basée sur l’anticorps pour le traitement des maladies humaines.

