百奧賽圖獨資子公司祐和醫藥與韓國ISU ABXIS展開使用YH003序列開發三特異性抗體的合作

中國北京與韓國首爾--(BUSINESS WIRE)--祐和醫藥是一家立足於中國的臨床階段的生物技術公司，主要聚焦於開發抗體類藥物。公司今日宣布與ISU ABXIS Co., Ltd (ISU ABXIS, KOSDAQ: 086890)達成有關使用YH003序列的合作協議。後者是一家立足於韓國的臨床階段公司，致力於透過研發腫瘤免疫治療藥物來為受疾病困擾的人們提高生活品質。YH003是一款人源化CD40抗體，具有無明顯肝毒性的優勢。

根據協議，祐和醫藥將授權ISU ABXIS使用YH003的序列透過其技術平臺來建構若干組三特異性抗體，用於開發針對多種腫瘤類型的治療性藥物。祐和醫藥有權獲得簽約金、里程碑付款和銷售權利金。

百奧賽圖副總經理、祐和醫藥執行長暨醫學長陳兆榮博士表示：「憑藉百奧賽圖獨有的抗體藥物研發平臺，我們採用循證體內藥效的模式篩選得到具有良好臨床前安全性和有效性的YH003抗體分子。YH003的I期臨床試驗進一步顯示其具有良好的耐受性和安全性，以及令人鼓舞的抗腫瘤活性，包括惡性黑色素瘤、胰腺癌和其他類型腫瘤。」

ISU ABXIS執行長Yeob Hwang表示：「CD40是重要的免疫共刺激因子。我們很高興找到了一款臨床前及臨床階段均具有出色有效性和安全性的CD40抗體YH003。這無疑將加快我們用於腫瘤治療的三特異性抗體的開發。」

關於YH003

YH003是一款以CD40為標靶的人源化IgG2激動型抗體，透過特異性結合CD40受體，促進抗原提呈細胞的活化，正向調控抗腫瘤T細胞的效應活性。無論是單藥還是與PD-1單抗藥物聯合使用，YH003在百奧賽圖自主研發的CD40人源化小鼠腫瘤模型中均表現出強大的抗腫瘤效果，同時又沒有肝毒性等副作用。臨床前藥理學研究顯示，YH003顯著增加了腫瘤浸潤細胞中的抗腫瘤T細胞的比例。在澳洲展開的I期劑量遞增研究（方案編號：YH003002）顯示，YH003聯合PD-1單抗（Toripalimab）在晚期實體瘤患者中具有出色的安全性和有效性。目前，YH003正在展開II期跨區域臨床試驗（MRCT），適應症為不可切除/轉移性胰腺導管腺癌（PDAC）和不可切除/轉移性黑色素瘤。

關於祐和醫藥

作為百奧賽圖的獨資子公司，祐和醫藥憑藉強大的臨床開發團隊及其豐富的臨床開發經驗，為中國乃至全球患者開發滿足臨床需求的創新藥物。祐和醫藥聚焦於腫瘤和非腫瘤的抗體藥物治療，已建構起針對十多個標靶的強大研發管線。現階段兩個產品已啟動跨區域臨床試驗（MRCT）II期臨床研究，兩個產品在臨床I期。詳情請造訪：https://www.eucure.com。

關於百奧賽圖

百奧賽圖（股票代碼：02315.HK）是一家創新技術驅動新藥研發的國際性生物技術公司，致力於成為全球新藥發源地，以專注技術創新、持續新藥產出、守護人類健康為使命。以百奧賽圖自主研發並擁有完全獨立智慧財產權為基礎的全人抗體RenMice®平臺（RenMab®和RenLite®小鼠），將單抗和雙抗開發技術平臺、動物體內藥效篩選平臺、強大的臨床開發能力有機整合在一起，形成了獨具特色、涵蓋藥物研發全流程的新藥研發能力。百奧賽圖正在對1000多個潛在可成藥的標靶進行規模化藥物開發（「千鼠萬抗™」計畫），隨著計畫的實施，百奧賽圖已簽署了28項藥物合作開發協議並與包括多家MNC在內的16家企業達成RenMice®平臺授權合作。未來，百奧賽圖將繼續攜手全球合作夥伴，持續產出眾多抗體藥物，充份惠及患者。百奧賽圖總部位於北京，在江蘇海門、上海、美國波士頓及德國海德堡等地設有分支機構。欲瞭解更多資訊，請造訪官網https://www.biocytogen.com.cn/。

關於ISU ABXIS

ISU ABXIS是一家致力於開發新型生物療法的生物技術公司。成立於2001年，以開發創新型以抗體為基礎的癌症和罕見疾病療法為目標，2006年在韓國首次成功開發出治療性抗體。ISU ABXIS擁有一個研發和管理系統，用於開發從癌症到罕見疾病的難治性疾病的治療方法，成功開發了難治性癌症和B型血友病等新型候選藥物。公司的技術推動了以抗體為基礎的人類疾病治療平臺的發展。

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