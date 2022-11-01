百奥赛图全资子公司祐和医药与韩国ISU ABXIS开展基于YH003序列开发三特异性抗体的合作

中国北京与韩国首尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- 祐和医药，一家立足于中国的临床阶段的生物技术公司，主要聚焦于开发抗体类药物，今日宣布与ISU ABXIS Co., Ltd (“ISU ABXIS”, KOSDAQ: 086890)，一家立足于韩国的临床阶段公司，致力于通过研发肿瘤免疫治疗药物来为受疾病困扰的人们提高生活质量，达成有关使用YH003序列的合作协议。YH003是一款人源化CD40抗体，具有无明显肝毒性的优势。

根据协议，祐和医药将授权ISU ABXIS使用YH003的序列通过其技术平台来构建若干组三特异性抗体，用于开发针对多种肿瘤类型的治疗性药物。祐和医药有权获得首付款、里程碑付款和未来销售收入分成。

“ 依托百奥赛图独有的抗体药物研发平台，我们采用循证体内药效的模式筛选得到具有良好临床前安全性和有效性的YH003抗体分子，”百奥赛图副总经理，祐和医药首席执行官和首席医学官陈兆荣博士表示。“ YH003的I期临床试验进一步显示其具有良好的耐受性和安全性，以及令人鼓舞的抗肿瘤活性，包括恶性黑色素瘤、胰腺癌和其他类型肿瘤。”

“CD40是重要的免疫共刺激因子，”ISU ABXIS首席执行官Yeob Hwang表示。“ 我们很高兴找到了一款临床前及临床阶段均具有出色有效性和安全性的CD40抗体YH003。这无疑将加快我们用于肿瘤治疗的三特异性抗体的开发。”

关于YH003

YH003是一款靶向CD40的人源化IgG2激动型抗体，通过特异性结合CD40受体，促进抗原提呈细胞的活化，正向调控抗肿瘤T细胞的效应活性。无论是单药还是与PD-1单抗药物联合使用，YH003在百奥赛图自主研发的CD40人源化小鼠肿瘤模型中均表现出强大的抗肿瘤效果，同时又没有肝毒性等副作用。临床前药理学研究表明，YH003显著增加了肿瘤浸润细胞中的抗肿瘤T细胞的比例。在澳大利亚开展的I期剂量递增研究（方案编号：YH003002）显示，YH003联合PD-1单抗（Toripalimab，特瑞普利单抗）在晚期实体瘤患者中具有出色的安全性和有效性。目前，YH003正在开展II期国际多中心临床试验（MRCT），适应症为不可切除/转移性胰腺导管腺癌（PDAC）和不可切除/转移性黑色素瘤。

关于祐和医药

作为百奥赛图的全资子公司，祐和医药依托强大的临床开发团队及其丰富的临床开发经验，为中国乃至全球患者开发满足临床需求的创新药物。祐和医药聚焦于肿瘤和非肿瘤的抗体药物治疗，已构建起针对十多个靶点的强大研发管线。现阶段两个产品已启动国际多中心（MRCT）II期临床研究，两个产品在临床I期。详情请访问：https://www.eucure.com。

关于百奥赛图

百奥赛图（股票代码：02315.HK）是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，致力于成为全球新药发源地，以专注技术创新、持续新药产出、守护人类健康为使命。基于百奥赛图自主研发并拥有完全独立知识产权的全人抗体RenMice®平台（RenMab®和RenLite®小鼠），将单抗和双抗开发技术平台、动物体内药效筛选平台、强大的临床开发能力有机整合在一起，形成了独具特色、涵盖药物研发全流程的新药研发能力。百奥赛图正在对1000多个潜在可成药的靶点进行规模化药物开发（“千鼠万抗™”计划），随着计划的实施，百奥赛图已签署了28项药物合作开发协议并与包括多家MNC在内的16家企业达成RenMice®平台授权合作。未来，百奥赛图将继续携手全球合作伙伴，持续产出众多抗体药物，更好地惠及患者。百奥赛图总部位于北京，在江苏海门、上海、美国波士顿及德国海德堡等地设有分支机构。欲了解更多信息，请访问官网https://www.biocytogen.com.cn/。

关于ISU ABXIS

ISU ABXIS是一家致力于开发新型生物疗法的生物技术公司。成立于2001年，以开发创新型基于抗体的癌症和罕见疾病疗法为目标，2006年在韩国首次成功开发出治疗性抗体。ISU ABXIS拥有一个研发和管理系统，用于开发从癌症到罕见病的难治性疾病的治疗方法，成功开发了难治性癌症和血友病B等新型候选药物。公司的技术推动了基于抗体的人类疾病治疗平台的发展。