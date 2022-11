SLB e Linde colaboram em captura e sequestro de carbono

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A SLB (NYSE: SLB) e a Linde (NYSE: LIN; FWB: LIN) anunciaram hoje que firmaram uma colaboração estratégica relativa a projetos de captura, utilização e sequestro de carbono (CUSC) para acelerar as soluções de descarbonização em setores industriais e de energia. A colaboração combinará décadas de experiência em captura e sequestro de dióxido de carbono (CO 2 ) ; portfólios de tecnologias inovadoras; expertise em desenvolvimento e execução de projetos; e recursos de engenharia, compras e construção (EPC; Engineering, Procurement and Construction).

CO 2 é encontrado ou produzido em muitas aplicações industriais e de energia. Essa colaboração focará na produção de hidrogênio e amônia, da qual o CO 2 é um subproduto, e no processamento de gás natural. A CUSC diminui as emissões dessas indústrias que fazem uso intensivo de energia, criando novos produtos e fontes de energia de baixo carbono. A Agência Internacional de Energia (IEA) estima1 que mais de 6 gigatoneladas de CO 2 por ano precisarão ser reduzidas através de CUSC a fim de alcançar emissão líquida zero até 2050.

“A CUSC é essencial para a criação dos sistemas de energia descarbonizada que o nosso planeta precisa para equilibrar a demanda por energia com os objetivos climáticos”, afirmou Olivier Le Peuch, CEO da SLB. “Estamos animados com essa colaboração com a Linde para desenvolver projetos de CUSC e apoiar o crescimento de produtos de energia de baixo carbono a partir das fontes de energia convencional.”

“A captura e o armazenamento de carbono serão um acelerador importante para lidar com o aquecimento global”, afirmou Sanjiv Lamba, CEO da Linde. “Estamos comprometidos em ajudar os clientes a descarbonizarem suas operações de modo que haja custo-benefício. Com a SLB, conseguimos oferecer soluções baseadas em tecnologia, desde a execução de projetos de EPC complexos até a garantia de armazenamento seguro e confiável a longo prazo.”

A SLB e a Linde vêm trabalhando nas oportunidades de descarbonização já há mais de um ano. Utilizando sua presença internacional em vários setores e indústrias, a colaboração aumentará o alcance aos clientes e focará na criação de modelos empresariais e operacionais que maximizam o valor para todas as partes interessadas.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para descarbonizar petróleo e gás além de desenvolver novas tecnologias de energia escalonáveis para acelerar a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Sobre a Linde

A Linde é uma empresa líder mundial de engenharia e gases industriais, com vendas de US$ 31 milhões (€ 26 bilhões) em 2021. Vivemos nossa missão de tornar o mundo mais produtivo todos os dias através do fornecimento de soluções, tecnologias e serviços de alta qualidade, fazendo com que nossos clientes sejam mais bem-sucedidos e ajudando a sustentar e proteger nosso planeta.

A empresa atende uma variedade de mercados finais, incluindo químicos e energia, alimentos e bebidas, eletrônicos, saúde, manufatura, metais e mineração. Os gases industriais da Linde são usados em inúmeras aplicações, desde oxigênio para salvar vidas em hospitais até gases de alta pureza e especiais para a fabricação de eletrônicos, hidrogênio para combustíveis limpos e muito mais. A Linde também entrega as mais avançadas soluções de processamento de gás, apoiando a expansão dos clientes, as melhorias de eficiência e as reduções de emissões.

Para mais informações sobre a empresa e seus produtos e serviços, acesse www.linde.com.

