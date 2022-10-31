SYNLAB和Microba進一步加強專業合作，並就先進的腸道微生物組檢測裝置myBIOME擴大策略協議

澳洲布里斯班--(BUSINESS WIRE)--歐洲醫療診斷服務和專業檢測的領導者SYNLAB和複雜腸道微生物組分析的全球領導者Microba Life Sciences (Microba)擴大了策略合作協議，旨在將微生物組檢測裝置myBIOME推廣到歐洲和拉丁美洲更多地域和市場。

該檢測裝置將透過醫療服務提供者以及直接面向消費者的通路進一步推廣，以回應在西班牙和哥倫比亞市場所取得的成功，以及對個人化精確診斷技術日益成長的需求。

瑞士YNLAB的遺傳學主管Michael Morris表示：「腸道微生物組的組成、分布和活動失衡對健康有直接影響，並與多種慢性疾病相關，如胃腸道疾病、炎症疾病、代謝紊亂、神經和心血管疾病。myBIOME是目前市場上更完整、更準確的總體基因體學定序檢測手段，可以對腸道微生物組進行全面、高度差異化和可指導行動的分析。」

myBIOME透過次世代定序(NGS)技術分析糞便樣本中的全部遺傳物質(DNA)，支援對組成糞便的微生物進行高敏感、高解析度展示。

myBIOME採用Microba開發的革命性總體基因體學技術，能夠檢測所有類型的微生物（細菌、古生菌、真菌、原生生物），識別確切物種並表徵新物種。測試報告根據微生物基因分析所確定的功能潛力，可提供個人化的分析和營養建議，以改善患者的健康和生活品質。

SYNLAB集團的myBIOME/微生物組專家Marta Llopis表示：「SYNLAB 致力於在全球提供卓越的醫療服務。我很高興將有更多的客戶和患者受惠於這款可靠的檢測工具。在多數情況下，myBIOME透過將各種彌漫性症狀與微生物組不平衡或例如存在過多的非腸道微生物連結起來，查明了各種彌漫性症狀的起源。經證實，這些微生物在腸道中的含量較高時會導致疾病。」

關於SYNLAB

SYNLAB 集團是歐洲醫療診斷服務和專業檢測領域的領導者。集團為患者、執業醫生、醫院和診所、政府和企業提供全方位的創新型可靠醫療診斷服務。 SYNLAB 在四大洲的36個國家/地區推展業務，在大多數市場中處於領先地位，並透過成熟的收購策略定期增強業務網路實力。集團擁有超過3萬名員工，其中包括2,000多名醫學專家。他們為集團的成功做出了貢獻。SYNLAB已執行了約6億次實驗室檢測。2021年實現收入37.6億歐元。

有關myBIOME的更多資訊，請造訪www.mybiome.health

關於 Microba

Microba Life Sciences (ASX: MAP)是一家致力於改善人類健康的精密微生物組公司。Microba透過與領先組織的合作，正在幫助探索微生物組、健康和疾病之間的新連結，以開發新的健康解決方案。

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