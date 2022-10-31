SYNLAB和Microba进一步加强专业合作，并就先进的肠道微生物组检测装置myBIOME扩大战略协议

澳大利亚布里斯班--(BUSINESS WIRE)--欧洲医疗诊断服务和专业检测的领导者SYNLAB和复杂肠道微生物组分析的全球领导者Microba Life Sciences (Microba)扩大了战略合作协议，旨在将微生物组检测装置myBIOME推广到欧洲和拉丁美洲更多地域和市场。

该检测装置将通过医疗服务提供者以及直接面向消费者的渠道进一步推广，以响应在西班牙和哥伦比亚市场所取得的成功，以及对个性化精确诊断技术日益增长的需求。

瑞士YNLAB的遗传学主管Michael Morris表示：“ 肠道微生物组的组成、分布和活动失衡对健康有直接影响，并与多种慢性疾病相关，如胃肠道疾病、炎性疾病、代谢紊乱、神经和心血管疾病。myBIOME是目前市场上更完整、更准确的宏基因组测序检测手段，可以对肠道微生物组进行全面、高度差异化和可指导行动的分析。”

myBIOME通过下一代测序(NGS)技术分析粪便样本中的全部遗传物质(DNA)，支持对组成粪便的微生物进行高敏感、高分辨率展示。

myBIOME采用Microba开发的革命性宏基因组技术，能够检测所有类型的微生物（细菌、古生菌、真菌、原生生物），识别确切物种并表征新物种。测试报告基于微生物基因分析所确定的功能潜力，可提供个性化的分析和营养建议，以改善患者的健康和生活质量。

SYNLAB集团的myBIOME/微生物组专家Marta Llopis表示：“ SYNLAB 致力于在全球范围内提供卓越的医疗服务。我很高兴将有更多的客户和患者受益于这款可靠的检测工具。在多数情况下，myBIOME通过将各种弥漫性症状与微生物组不平衡或例如存在过多的非肠道微生物联系起来，查明了各种弥漫性症状的起源。经证实，这些微生物在肠道中的含量较高时会导致疾病。”

关于SYNLAB

SYNLAB 集团是欧洲医疗诊断服务和专业检测领域的领导者。集团为患者、执业医生、医院和诊所、政府和企业提供全方位的创新型可靠医疗诊断服务。 SYNLAB 在四大洲的36个国家/地区开展业务，在大多数市场中处于领先地位，并通过成熟的收购战略定期增强业务网络实力。集团拥有超过3万名员工，其中包括2,000多名医学专家。他们为集团的成功做出了贡献。SYNLAB已执行了约6亿次实验室检测。2021年实现收入37.6亿欧元。

有关myBIOME的更多信息，请访问www.mybiome.health

关于 Microba

Microba Life Sciences (ASX: MAP)是一家致力于改善人类健康的精密微生物组公司。Microba通过与领先组织的合作，正在帮助探索微生物组、健康和疾病之间的新联系，以开发新的健康解决方案。

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