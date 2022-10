SYNLAB et Microba renforcent leur expertise combinée et élargissent leur accord stratégique sur le test avancé du microbiome intestinal myBIOME

BRISBANE, Australie--(BUSINESS WIRE)--SYNLAB, le leader des services de diagnostic médical et des tests spécialisés en Europe, et Microba Life Sciences (Microba), un leader mondial dans l’analyse des microbiomes intestinaux complexes, ont élargi leur accord stratégique pour élargir la disponibilité géographique et commerciale du test de microbiome myBIOME à travers l’Europe et l’Amérique latine.

En réponse au succès sur les marchés espagnol et colombien et à la demande croissante de diagnostics de précision personnalisés, le test sera déployé pour une distribution ultérieure via les prestataires de soins de santé ainsi que les canaux directs aux consommateurs.

« Les déséquilibres dans la composition, la distribution et l’activité du microbiome intestinal ont un impact direct sur la santé et sont associés à des maladies chroniques, notamment des affections gastro-intestinales, inflammatoires, métaboliques, neurologiques et cardiovasculaires », déclare Michael Morris, responsable de la génétique chez SYNLAB Suisse. « myBIOME est le test de séquençage métagénomique le plus complet et le plus précis disponible sur le marché aujourd’hui, permettant une analyse complète, hautement différenciée et exploitable du microbiome intestinal d’un individu. »

Grâce au NGS (Next-Generation Sequencing), myBIOME analyse tout le matériel génétique (ADN) d’un échantillon de selles, permettant un panel très sensible et haute résolution des micro-organismes qui le composent.

En appliquant la technologie métagénomique révolutionnaire développée par Microba, myBIOME détecte tous les types de micro-organismes (bactéries, archées, champignons, protistes), identifie l’espèce exacte et caractérise de nouvelles espèces. Basé sur le potentiel fonctionnel déterminé par l’analyse des gènes microbiens présents, le rapport de test délivre une analyse personnalisée et des recommandations nutritionnelles pour améliorer la santé et la qualité de vie du patient.

« SYNLAB s’engage à offrir son excellence médicale dans le monde entier et je suis ravie que davantage de clients et de patients bénéficient désormais de cet outil fiable », déclare Marta Llopis, spécialiste myBIOME/Microbiome au sein du Groupe SYNLAB. « Dans de nombreux cas, myBIOME a identifié l’origine de divers symptômes diffus en les liant à un déséquilibre du microbiome ou, par exemple, à une présence excessive d’espèces non intestinales. Lorsqu’elles sont trouvées à des niveaux élevés dans l’intestin, il a été démontré qu’elles provoquent des maladies. »

À propos de SYNLAB

Le Groupe SYNLAB est le leader des services de diagnostic médical et des tests spécialisés en Europe. Le Groupe propose une gamme complète de diagnostics médicaux innovants et fiables aux patients, médecins praticiens, hôpitaux et cliniques, gouvernements et entreprises. SYNLAB opère dans 36 pays sur quatre continents et occupe des positions de leader sur la plupart des marchés, renforçant régulièrement son réseau grâce à une stratégie d’acquisition éprouvée. Plus de 30 000 collaborateurs, dont plus de 2 000 experts médicaux, contribuent au succès du Groupe. SYNLAB a effectué environ 600 millions de tests en laboratoire et réalisé un chiffre d’affaires de 3,76 milliards d’euros en 2021.

Pour plus d’informations sur myBIOME, rendez-vous sur www.mybiome.health

À propos de Microba

Microba Life Sciences (ASX: MAP) est une entreprise de microbiome de précision dont l’objectif est d’améliorer la santé humaine. Grâce à des partenariats avec des organisations de premier plan, Microba propulse la découverte de nouvelles relations entre le microbiome, la santé et la maladie pour le développement de nouvelles solutions de santé.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.