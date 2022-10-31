Cepton, Inc.宣布簽署協議，將獲得Koito Manufacturing的1億美元投資

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--矽谷高性能雷射雷達解決方案的創新者和領導者Cepton, Inc. (Cepton) (Nasdaq: CPTN)今天宣布，公司已於2022年10月27日簽署了一項具有約束力的投資協議（「投資協議」），將獲得長期汽車一級合作夥伴和當前股東Koito Manufacturing Co., Ltd. (Koito) (TSE: 7276)提供的1億美元投資。正如之前所報導，這筆投資將用於為Cepton的下一階段成長提供資金，幫助其擴展雷射雷達解決方案以進行大規模部署。

根據Cepton董事會一致通過的投資協議條款，Koito將購買Cepton公司1億美元的可轉換優先股（「優先股」），購買價格為每股1,000美元。這些優先股將從發行日期的一周年開始可轉換為Cepton的普通股，初始轉換價格約為每股2.585美元，較Cepton截至2022年10月26日的前20個交易日的成交量加權平均價格溢價10.0%。初始轉換價格較Cepton在2022年10月26日的收盤價溢價13.4%，較Cepton過去五個交易日的平均收盤價溢價7.0%。這些優先股若以實物形式支付，每年分紅4.250%，若以現金支付，每年分紅3.250%，Cepton可任選其一。在每種情況下都是每季支付。

Cepton和Koito的合作歷史可以追溯到2017年，這是Koito自2020年以來對Cepton的第三次投資。作為雙方合作的直接結果，Cepton和Koito獲得了業界已知的規模居首的ADAS（先進駕駛輔助系統）雷射雷達系列生產訂單。

Cepton共同創辦人兼執行長Jun Pei博士表示：「我們很高興能夠進一步加強與Koito的合作關係，並對Koito的持續支持深表感激。這項投資鞏固了Cepton的財務狀況，並使我們能夠在專注於雷射雷達感測器的商業化和大規模市場部署的同時，繼續保持卓越的執行能力。」

Koito總裁Michiaki Kato先生表示：「在我們正在努力開發下一代汽車感測器技術並將其商業化之際，我們很高興宣布對Cepton進行第三次投資。多年來，我們的合作關係不斷發展，Cepton一直是我們的重要合作夥伴。這次投資證明了我們對Cepton和將採用雷射雷達技術的ADAS和AV系統應用到日常車輛的承諾。」

這項投資的完成需取得Cepton股東的核准，並滿足適用的成交條件。該投資預計將於2023年第一季完成。有關本次投資和優先股關鍵條款的更多資訊將包含在Cepton向美國證券交易委員會提交的Form 8-K文件中。

顧問

ICR Capital LLC擔任Cepton的獨家財務顧問，美邁斯律師事務所(O’Melveny & Myers LLP)擔任Cepton的法律顧問。SMBC Nikko擔任Koito的獨家財務顧問，Davis Polk & Wardwell LLP和Nishimura & Asahi擔任Koito的法律顧問。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法》之「安全港」條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述可以透過使用諸如「估計」、「目的」、「計畫」、「預計」、「預測」、「打算」、「將」、「期望」、「預期」、「認為」、「尋求」、「目標」、「里程碑」、「旨在」、「擬議」等字詞，以及預測或暗示未來事件、趨勢、條款和/或條件或非歷史事件陳述的其他類似表達形式而加以識別。Cepton提醒此新聞稿的讀者，這些前瞻性陳述會受到風險和不確定性的影響，其中大多數是難以預測的，而且許多是Cepton無法控制的，可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。這些前瞻性陳述包括但不限於關於下列內容的陳述：投資協議預期的擬議交易；優先股的條款，包括關於其潛在轉換或回購以及授予Koito的與優先股相關的權利和保護的條款；訂立和完成投資協議預期的擬議交易的潛在好處；包括Cepton的財務狀況和執行商業化和大眾市場部署目標的能力；Cepton獲得必要核准的能力，包括核准Cepton的股東進行優先股交易；滿足投資協定預期的此類擬議交易的適用成交條件；以及滿足條件的時間。這些前瞻性陳述不應被視為代表Cepton在本新聞稿發布日期之後的任何日期的評估。因此，讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述。Cepton沒有義務更新任何前瞻性陳述來反映陳述發表日期之後的事件或情況或反映意外事件的發生。

關於Cepton

Cepton是一家矽谷創新企業，為汽車（自動駕駛/輔助駕駛）、智慧城市、智慧空間和智慧工業應用提供採用雷射雷達技術的解決方案。憑藉其獲得專利的雷射雷達技術，Cepton旨在使雷射雷達成為主流，實現性能、成本和可靠性的平衡，同時提供跨產業的可擴充和智慧3D感知解決方案。

Cepton與Koito一起獲得了通用汽車(General Motors)業務的重要ADAS雷射雷達系列產品訂單。Cepton還與所有其他前十大原始設備製造商合作。

Cepton成立於2016年，由在先進雷射雷達和影像技術領域擁有數十年集體經驗的產業資深人士領導。公司專注於高性能、高品質的雷射雷達解決方案的大眾市場商業化。Cepton總部位於美國加州聖荷西，在密西根州特洛伊設有卓越中心設施，為大底特律地區的汽車客戶提供本地支援。公司在德國、加拿大、日本、印度和中國也設有辦事處，為快速成長的全球客戶群提供服務。如需瞭解更多資訊，請造訪www.cepton.com，並在Twitter和LinkedIn上關注Cepton。

關於Koito

Koito Manufacturing Co., Ltd. (Koito)以「為您的安全提供照明」為企業口號，自1915年成立以來在汽車照明領域一直處於領先地位。目前，Koito集團由分布在全球13個國家的31家公司組成，透過由五個主要地區（日本、美洲、歐洲、中國和亞洲）領導的全球網路為世界各地的客戶提供產品和服務。其產品因其高品質和先進技術而得到認可，被世界各地的汽車製造商廣泛使用。該公司正在透過開發下一代照明技術和相關設備、控制系統及環保產品、材料和生產方法來應對未來的交通轉型。如需瞭解更多資訊，請造訪www.koito.co.jp/english。

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