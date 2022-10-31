Cepton, Inc.宣布签署协议，将获得Koito Manufacturing的1亿美元投资

加州圣何塞 (美国商业资讯)--(BUSINESS WIRE)--硅谷高性能激光雷达解决方案的创新者和领导者Cepton, Inc. (“Cepton”) (Nasdaq: CPTN)今天宣布，公司已于2022年10月27日签署了一项具有约束力的投资协议（“投资协议”），将获得长期汽车一级合作伙伴和当前股东Koito Manufacturing Co., Ltd. (“Koito”) (TSE: 7276)提供的1亿美元投资。正如之前所报道，这笔投资将用于为Cepton的下一阶段增长提供资金，帮助其扩展激光雷达解决方案以进行大规模部署。

根据Cepton董事会一致通过的投资协议条款，Koito将购买Cepton公司1亿美元的可转换优先股（“优先股”），购买价格为每股1,000美元。这些优先股将从发行日期的一周年开始可转换为Cepton的普通股，初始转换价格约为每股2.585美元，较Cepton截至2022年10月26日的前20个交易日的成交量加权平均价格溢价10.0%。初始转换价格较Cepton在2022年10月26日的收盘价溢价13.4%，较Cepton过去五个交易日的平均收盘价溢价7.0%。这些优先股若以实物形式支付，每年分红4.250%，若以现金支付，每年分红3.250%，Cepton可任选其一。在每种情况下都是按季度支付。

Cepton和Koito的合作历史可以追溯到2017年，这是Koito自2020年以来对Cepton的第三次投资。作为双方合作的直接结果，Cepton和Koito获得了业界已知的规模居首的ADAS（高级驾驶辅助系统）激光雷达系列生产订单。

Cepton联合创始人兼首席执行官Jun Pei博士表示：“我们很高兴能够进一步加强与Koito的合作关系，并对Koito的持续支持深表感激。这项投资巩固了Cepton的财务状况，并使我们能够在专注于激光雷达传感器的商业化和大规模市场部署的同时，继续保持卓越的执行能力。”

Koito总裁Michiaki Kato先生表示：“在我们正在努力开发下一代汽车传感器技术并将其商业化之际，我们很高兴宣布对Cepton进行第三次投资。多年来，我们的合作关系不断发展，Cepton一直是我们的重要合作伙伴。这次投资证明了我们对Cepton和将基于激光雷达的ADAS和AV系统应用到日常车辆的承诺。”

这项投资的完成需取得Cepton股东的批准，并满足适用的成交条件。该投资预计将于2023年第一季度完成。有关本次投资和优先股关键条款的更多信息将包含在Cepton向美国证券交易委员会提交的Form 8-K文件中。

顾问

ICR Capital LLC担任Cepton的独家财务顾问，美迈斯律师事务所(O’Melveny & Myers LLP)担任Cepton的法律顾问。SMBC Nikko担任Koito的独家财务顾问，Davis Polk & Wardwell LLP和Nishimura & Asahi担任Koito的法律顾问。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995年美国私人证券诉讼改革法》之“安全港”条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用诸如“估计”、“目的”、“计划”、“预计”、“预测”、“打算”、“将”、“期望”、“预期”、“认为”、“寻求”、“目标”、“里程碑”、“旨在”、“拟议”等词语，以及预测或暗示未来事件、趋势、条款和/或条件或非历史事件陈述的其他类似表达形式而加以识别。Cepton提醒此新闻稿的读者，这些前瞻性陈述会受到风险和不确定性的影响，其中大多数是难以预测的，而且许多是Cepton无法控制的，可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。这些前瞻性陈述包括但不限于关于下列内容的陈述：投资协议预期的拟议交易；优先股的条款，包括关于其潜在转换或回购以及授予Koito的与优先股相关的权利和保护的条款；订立和完成投资协议预期的拟议交易的潜在好处；包括Cepton的财务状况和执行商业化和大众市场部署目标的能力；Cepton获得必要批准的能力，包括批准Cepton的股东进行优先股交易；满足投资协议预期的此类拟议交易的适用成交条件；以及满足条件的时间。这些前瞻性陈述不应被视为代表Cepton在本新闻稿发布日期之后的任何日期的评估。因此，读者不应过度依赖这些前瞻性陈述。Cepton没有义务更新任何前瞻性陈述来反映陈述发表日期之后的事件或情况或反映意外事件的发生。

关于Cepton

Cepton是一家硅谷创新企业，为汽车（自动驾驶/辅助驾驶）、智慧城市、智慧空间和智慧工业应用提供基于激光雷达的解决方案。凭借其获得专利的激光雷达技术，Cepton旨在使激光雷达成为主流，实现性能、成本和可靠性的平衡，同时提供跨行业的可扩展和智能三维感知解决方案。

Cepton与Koito一起获得了通用汽车业务的重要ADAS激光雷达系列产品订单。Cepton还与所有其他前十大原始设备制造商合作。

Cepton成立于2016年，由在先进激光雷达和成像技术领域拥有数十年集体经验的行业资深人士领导。公司专注于高性能、高质量的激光雷达解决方案的大众市场商业化。Cepton总部位于美国加州圣何塞，在密歇根州特洛伊设有卓越中心设施，为大底特律地区的汽车客户提供本地支持。公司在德国、加拿大、日本、印度和中国也设有办事处，为快速增长的全球客户群提供服务。如需了解更多信息，请访问www.cepton.com，并在Twitter和LinkedIn上关注Cepton。

关于Koito

Koito Manufacturing Co., Ltd. (Koito)以“为您的安全提供照明”为企业口号，自1915年成立以来在汽车照明领域一直处于领先地位。目前，Koito集团由分布在全球13个国家的31家公司组成，通过由五个主要地区（日本、美洲、欧洲、中国和亚洲）领导的全球网络为世界各地的客户提供产品和服务。其产品因其高质量和先进技术而得到认可，被世界各地的汽车制造商广泛使用。该公司正在通过开发下一代照明技术和相关设备、控制系统及环保产品、材料和生产方法来应对未来的交通转型。如需了解更多信息，请访问www.koito.co.jp/english。

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