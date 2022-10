Cepton, Inc. anuncia un acuerdo de inversión por 100 millones de dólares de Koito Manufacturing

Dating back to 2017, Cepton and Koito have a strong history of collaboration, and this marks Koito’s third investment in Cepton since 2020. © Cepton, Inc.

SAN JOSE, California.--(BUSINESS WIRE)--Cepton, Inc. (“Cepton”) (Nasdaq: CPTN), empresa innovadora de Silicon Valley y líder en soluciones con tecnología LiDAR de alto rendimiento, anunció hoy que acaba de suscribir un acuerdo de inversión vinculante con fecha del 27 de octubre de 2022 ("Acuerdo de inversión") por el cual su socio de nivel 1 en automoción a largo plazo y actual accionista, Koito Manufacturing Co. ("Koito") (TSE: 7276), se compromete a destinar una inversión de 100 millones de dólares. Tal como se informara con anterioridad, la inversión se utilizará para financiar la siguiente etapa de crecimiento de Cepton, para sustentar la ampliación de sus soluciones LiDAR y comercializarlas a nivel masivo.

Según los términos del acuerdo de inversión, que ha sido aprobado por unanimidad por el consejo de administración de Cepton, Koito comprará 100 millones de dólares en acciones preferenciales convertibles (las "acciones preferenciales"), con un precio de compra de 1.000 dólares por acción. Las acciones preferenciales serán convertibles, a partir del primer aniversario de la fecha de emisión, en acciones ordinarias de Cepton a un precio de conversión inicial aproximado de 2,585 dólares por acción, lo que representa una prima del 10 % sobre el precio medio ponderado por volumen de Cepton durante el período de 20 días de cotización que concluirá el 26 de octubre de 2022. El precio de conversión inicial también representa una prima del 13,4 % respecto al precio de cierre de Cepton el 26 de octubre de 2022 y una prima del 7 % respecto al precio medio de cierre de Cepton en los últimos cinco días de cotización. A criterio de Cepton, las acciones preferenciales conllevan un dividendo del 4,250 % anual si se pagan en especie o del 3,250 % anual si se pagan en efectivo, en cada caso pagados trimestralmente a plazos.

Cepton y Koito tienen una sólida historia de colaboración que se remonta a 2017 y este contrato marca la tercera inversión de Koito en Cepton desde 2020. Como resultado directo de su asociación, Cepton y Koito han sido galardonados con el mayor premio de producción en serie LiDAR ADAS que se conoce en la industria.

"Estamos emocionados de fortalecer aún más nuestra asociación con Koito y seguimos profundamente agradecidos por el apoyo continuo de Koito. Esta inversión solidifica la posición financiera de Cepton y nos permite continuar con nuestra excelencia en la ejecución mientras nos centramos en la comercialización y el despliegue en el mercado masivo de nuestros sensores LiDAR", manifestó el Dr. Jun Pei, cofundador y gerente general de Cepton.

"Nos complace anunciar nuestra tercera inversión en Cepton mientras trabajamos para desarrollar y comercializar tecnologías de sensores de automoción de próxima generación. Nuestra asociación se ha desarrollado a lo largo de los años y Cepton sigue siendo un socio fundamental para nosotros. Esta inversión es una prueba de nuestro compromiso con Cepton y de llevar los sistemas ADAS y AV con LiDAR a los vehículos de uso cotidiano", señaló Michiaki Kato, presidente de Koito.

La consumación de la inversión dependerá, entre otros factores, a la aprobación de los accionistas de Cepton y al cumplimiento de las condiciones de cierre correspondientes. La inversión se concretaría, según lo previsto, en el primer trimestre de 2023. Se brindará más información sobre la inversión y los términos fundamentales de las acciones preferenciales en el formulario 8-K que Cepton presentará ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos.

Asesores

ICR Capital LLC actúa como asesor financiero exclusivo de Cepton y O’Melveny & Myers LLP actúa como asesor legal de Cepton. SMBC Nikko es el asesor financiero exclusivo de Koito y Davis Polk & Wardwell LLP y Nishimura & Asahi son los asesores legales de Koito.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa comprende "declaraciones prospectivas" según los términos de las disposiciones de aviso legal de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse porque se emplean palabras como "estimar", "objetivo", "planificar", "proyectar", "previsión", "intención", "será", "espera", "tiene previsto", "cree", "busca", "meta", "hito", "diseñado para", "propuesto" u otras expresiones similares que predicen o implican eventos, tendencias, términos y/o condiciones futuras o que no constituyen declaraciones sobre asuntos históricos. Cepton advierte a los lectores de este comunicado de prensa que estas declaraciones prospectivas dependen de una serie de riesgos e incertidumbre, la mayoría de los cuales son difíciles de predecir y muchos de los cuales exceden el control de Cepton, que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los resultados esperados. Estas declaraciones prospectivas abracan entre otras, las declaraciones relativas a la transacción propuesta contemplada en el Acuerdo de inversión, los términos de las acciones preferenciales, incluso con respecto a su eventual conversión o recompra y los derechos y protecciones relacionados concedidos a Koito en relación con dichos valores, los beneficios potenciales de entrar y consumar la transacción propuesta contemplada en el Acuerdo de inversión, incluidos los relativos a la situación financiera de Cepton y a su capacidad para cumplir los objetivos de comercialización y despliegue en el mercado masivo, la capacidad de Cepton para obtener las aprobaciones necesarias, en particular, la aprobación de los accionistas de Cepton para la transacción de acciones preferentes, el cumplimiento de las condiciones de cierre aplicables para dicha transacción propuesta contemplada en el Acuerdo de inversión y el calendario de la misma. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse como representativas de las evaluaciones de Cepton en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa. Por lo tanto, no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Cepton no asume obligación alguna de actualizar las declaraciones prospectivas con motivo de diversos acontecimientos o circunstancias que pudieran ocurrir con posterioridad a la fecha en que se emite la declaración o con motivo de algún evento imprevisto.

Acerca de Cepton

Cepton is a Silicon Valley innovator of lidar-based solutions for automotive (ADAS/AV), smart cities, smart spaces, and smart industrial applications. With its patented lidar technology, Cepton aims to take lidar mainstream and achieve a balanced approach to performance, cost and reliability, while enabling scalable and intelligent 3D perception solutions across industries.

Cepton has been awarded a significant ADAS lidar series production award with Koito on the General Motors business. Cepton is also engaged with all Top 10 global OEMs.

Founded in 2016 and led by industry veterans with decades of collective experience across a wide range of advanced lidar and imaging technologies, Cepton is focused on the mass market commercialization of high performance, high quality lidar solutions. Cepton is headquartered in San Jose, CA and has a center of excellence facility in Troy, MI to provide local support to automotive customers in the Metro Detroit area. Cepton also has a presence in Germany, Canada, Japan, India and China to serve a fast-growing global customer base. For more information, visit www.cepton.com and follow Cepton on Twitter and LinkedIn.

About Koito

Under the corporate message, “Lighting for Your Safety”, Koito Manufacturing Co., Ltd. (Koito) has been marking a history of leadership in automotive lighting since its establishment in 1915. Today, the Koito Group consists of 31 companies located in 13 countries worldwide and provides products and services to customers all over the world, through the global network led by five major regions (Japan, Americas, Europe, China, and Asia). Its products, recognized for its high quality and advanced technology, are widely used by automotive makers worldwide. The company is responding to the future transformation of mobility through the development of next-generation lighting technologies and related equipment, control systems, and environmentally friendly products, materials, and production methods. For more information, please visit www.koito.co.jp/english.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.