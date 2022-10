Dating back to 2017, Cepton and Koito have a strong history of collaboration, and this marks Koito’s third investment in Cepton since 2020. © Cepton, Inc.

SAN JOSE, Californië--(BUSINESS WIRE)--Cepton, Inc. (“Cepton”) (Nasdaq: CPTN), een innovator in Silicon Valley en leider in hoogwaardige lidar-oplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat het een bindende investeringsovereenkomst is aangegaan van 27 oktober 2022 (“Investeringsovereenkomst”) voor een investering van $ 100 miljoen van zijn lange termijn automotive Tier 1-partner en huidige aandeelhouder, Koito Manufacturing Co., Ltd. (“Koito”) (TSE: 7276). Zoals eerder gemeld, zal de investering worden gebruikt om de volgende groeifase van Cepton te financieren, aangezien het zijn lidar-oplossingen opschaalt voor massale inzet.

