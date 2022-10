Cepton, Inc. gibt Vereinbarung über eine Investition von 100 Millionen US-Dollar durch Koito Manufacturing bekannt

Seit 2017 verbindet Cepton und Koito eine stabile Zusammenarbeit, und dies ist Koitos dritte Investition in Cepton seit 2020. © Cepton, Inc.

SAN JOSE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Cepton, Inc. („Cepton“) (Nasdaq: CPTN), ein innovatives Unternehmen aus dem Silicon Valley, das führend bei Hochleistungs-Lidar-Systemen ist, gab heute bekannt, dass es mit Datum vom 27. Oktober 2022 eine verbindliche Investitionsvereinbarung („Investitionsvereinbarung“) getroffen hat, für eine Investition in Höhe von 100 Millionen US-Dollar, von seinem langjährigen Tier-1-Partner und derzeitigen Anteilseigner im Automobilbereich, Koito Manufacturing Co., Ltd. („Koito“) (TSE: 7276). Wie bereits berichtet wird die Investition zur Finanzierung der nächsten Wachstumsphase von Cepton verwendet, in der es seine Lidar-Systeme für den Masseneinsatz skaliert.

Gemäß den Bedingungen der Investitionsvereinbarung, die vom Vorstand von Cepton einstimmig genehmigt wurden, wird Koito wandelbare Vorzugsaktien („Vorzugsaktien“) im Wert von 100 Millionen US-Dollar zu einem Kaufpreis von 1.000 US-Dollar pro Aktie erwerben. Die Vorzugsaktien können ab dem ersten Jahrestag des Ausgabedatums zu einem ungefähren anfänglichen Wandlungspreis von 2,585 US-Dollar pro Aktie in Stammaktien von Cepton umgewandelt werden, was einem Aufschlag von 10,0 % auf den volumengewichteten Durchschnittspreis von Cepton in der Periode der letzten 20 Handelstage entspricht, die am 26. Oktober 2022 endet. Der anfängliche Wandlungspreis stellt außerdem einen Aufschlag von 13,4 % auf den Schlusskurs von Cepton am 26. Oktober 2022 und einen Aufschlag von 7,0 % auf den durchschnittlichen Schlusskurs von Cepton an den letzten fünf Handelstagen dar. Bei der Wahl von Cepton tragen die Vorzugsaktien eine jährliche Dividende von 4,250 % bei Sachauszahlung oder eine jährliche Dividende von 3,250 % bei Barauszahlung, die jeweils vierteljährlich nachträglich ausgezahlt werden.

Cepton und Koito blicken auf eine stabile Zusammenarbeit zurück, die bis ins Jahr 2017 reicht, und dies ist Koitos dritte Investition in Cepton seit 2020. Als direktes Ergebnis ihrer Partnerschaft haben Cepton und Koito den branchenweit größten bekannten Preis für ADAS-Lidar-Serienproduktion erhalten.

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Koito weiter zu stärken, und sind Koito für seine kontinuierliche Unterstützung tief verbunden. Diese Investition festigt die finanzielle Position von Cepton und ermöglicht es uns, unsere ausgezeichnete Bauweise fortzusetzen, während wir uns auf die Kommerzialisierung und den Einsatz unserer Lidar-Sensoren auf dem Massenmarkt konzentrieren“, sagte Dr. Jun Pei, Mitbegründer und CEO von Cepton.

„Wir freuen uns, unsere dritte Investition in Cepton bekannt zu geben, während wir an der Entwicklung und Kommerzialisierung von Automobil-Sensortechnologien der nächsten Generation arbeiten. Unsere Partnerschaft hat sich im Laufe der Jahre entwickelt und Cepton bleibt ein wesentlicher Partner für uns. Diese Investition demonstriert unser Engagement für Cepton und die Einführung Lidar-basierter ADAS- und AV-Systeme für Alltagsfahrzeuge“, sagte Herr Michiaki Kato, Präsident von Koito.

Der Abschluss der Investition unterliegt unter anderem der Zustimmung der Aktionäre von Cepton und der Erfüllung der geltenden Abschlussbedingungen. Die Investition wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 abgeschlossen. Weitere Informationen zur Investition und zu den wichtigsten Bedingungen der Vorzugsaktien werden in einem 8-K-Formular enthalten sein, das von Cepton bei der Securities and Exchange Commission einzureichen ist.

Berater

ICR Capital LLC fungiert als exklusiver Finanzberater für Cepton, und O’Melveny & Myers LLP fungiert als Rechtsberater für Cepton. SMBC Nikko dient Koito als exklusiver Finanzberater und Davis Polk & Wardwell LLP und Nishimura & Asahi dienen Koito als Rechtsberater.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind identifizierbar anhand der Verwendung von Wörtern wie „Schätzung“, „Ziel“, „planen“, „projizieren“, „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „werden“, „erwarten“, „antizipieren“, „glauben“, „anstreben“, „zielen“, „Meilenstein“, „entworfen um“, „vorgeschlagen“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse, Trends, Bedingungen oder auch Konditionen vorhersagen oder implizieren und die keine Aussagen über historische Angelegenheiten sind. Cepton weist die Leser dieser Pressemitteilung darauf hin, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen die meisten schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb der Kontrolle von Cepton liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über die geplante Transaktion, die in der Investitionsvereinbarung vorgesehen ist, die Bedingungen der Vorzugsaktien, auch in Bezug auf eine mögliche Umwandlung oder einen möglichen Rückkauf davon, und die Koito gewährten damit verbundenen Rechte und Schutzmaßnahmen, die potenziellen Vorteile der getroffenen Vereinbarung oder ihrer Vollendung wie in der Investitionsvereinbarung vorgesehen, auch in Bezug auf die Finanzlage und die Fähigkeit von Cepton, Kommerzialisierungs- und Massenmarkteinführungsziele zu erreichen, die Fähigkeit von Cepton, die erforderlichen Genehmigungen zu erlangen, einschließlich der Genehmigung der Aktionäre von Cepton für die Vorzugsaktien-Transaktion, das Erfüllen der relevanten Abschlussbedingungen für solch eine vorgeschlagene Transaktion wie in der Investitionsvereinbarung vorgesehen, und den Zeitpunkt dafür. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Einschätzungen von Cepton zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden. Dementsprechend sollte den zukunftsgerichteten Aussagen kein unangemessen hohes Vertrauen geschenkt werden. Cepton übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum, an dem die Aussage gemacht wurde, oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

Über Cepton

Cepton ist ein innovatives Silicon Valley-Unternehmen für Lidar-basierte Systeme zum Einsatz in der Automobilindustrie (ADAS/AV), in Smart Cities, Smart Spaces und Smart Industrial-Anwendungen. Mit seiner patentierten Lidar-Technologie zielt Cepton darauf ab, Lidar zum Mainstream zu machen, einen ausgewogenen Ansatz in Bezug auf Leistung, Kosten und Zuverlässigkeit zu verfolgen und gleichzeitig skalierbare und intelligente 3D-Wahrnehmungssysteme für alle Branchen zu ermöglichen.

Cepton wurde beim Geschäft mit General Motors zusammen mit Koito ein bedeutender Preis für ihre ADAS-Lidar-Serienproduktion verliehen. Cepton arbeitet auch mit allen Top 10 der globalen OEMs zusammen.

Cepton wurde 2016 gegründet und wird von Branchenveteranen geleitet, die über Jahrzehnte kollektiver Erfahrung in einem weiten Bereich fortschrittlicher Lidar- und Bildgebungstechnologie verfügen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Kommerzialisierung des Massenmarktes für leistungsstarke, qualitativ hochwertige Lidar-Systeme. Cepton hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und verfügt über ein Kompetenzzentrum in Troy, Michigan, um Automobilkunden im Großraum Detroit vor Ort zu unterstützen. Cepton ist auch in Deutschland, Kanada, Japan, Indien und China vertreten, um einen schnell wachsenden globalen Kundenstamm zu bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.cepton.com oder folgen Sie Cepton auf Twitter oder LinkedIn.

Über Koito

Mit dem Unternehmensmotto „Lighting for Your Safety“ schreibt Koito Manufacturing Co., Ltd. (Koito) seit seiner Gründung im Jahr 1915 eine Führungsgeschichte in der Automobilbeleuchtung. Heute besteht die Koito-Gruppe aus 31 Unternehmen in 13 Ländern weltweit und bietet Kunden auf der ganzen Welt Produkte und Dienstleistungen über das globale Netzwerk an, das von fünf Hauptregionen (Japan, Amerika, Europa, China und Asien) geleitet wird. Seine Produkte, die für ihre hohe Qualität und fortschrittliche Technologie bekannt sind, werden von Automobilherstellern weltweit eingesetzt. Das Unternehmen reagiert auf die künftige Transformation der Mobilität mit der Entwicklung von Beleuchtungstechnologien der nächsten Generation und zugehörigen Geräten, Steuerungssystemen sowie umweltfreundlichen Produkten, Materialien und Produktionsmethoden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.koito.co.jp/english.

