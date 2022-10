Partners In Health annonce une promesse de don de 25 millions de dollars de la part de la Fondation Weiss Asset Management et des donateurs associés pour soutenir l'Institute of Global Health Equity Research au Rwanda

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Partners In Health a annoncé aujourd'hui avoir reçu une promesse de don de 25 millions de dollars de la part de la Fondation Weiss Asset Management et autres donateurs associés à l'Institute of Global Health Equity Research (IGHER) à l'University of Global Health Equity (UGHE); une initiative lancée par Partners In Health. Ce don, qui sera financé au cours des 25 prochaines années, fournira les ressources et les formations essentielles pour faciliter et faire progresser les recherches qui répondent aux besoins vitaux en matière de santé dans les pays à faible revenu.

L'IGHER cherche à rassembler des experts mondiaux en matière de la santé, des chercheurs en médecine et des étudiants afin de fournir l'infrastructure humaine et physique aux initiatives auparavant sous-financées. Ces initiatives conçoivent la réalisation d'essais cliniques, l'établissement de bio banques et d'autres référentiels pour les recherches médicales, la promotion des innovations concernant la prestation numérique de services médicaux et le développement de la flexibilité nécessaire pour s'adapter à d'autres besoins au fur et à mesure qu'ils surviennent.

« Nous sommes très reconnaissants à la Fondation Weiss Asset Management et à ses partenaires pour leur généreux engagement à long terme à l'égard de l'Institut », a déclaré Dr Cristina Stefan, Directrice de l'IGHER. « Ce don permettra de réaliser des investissements critiques qui contribueront à faire de l'IGHER un centre pour les essais cliniques, les recherches africaines sur les soins de santé et les avancées médicales et génomiques de pointe offertes aux populations mal desservies par la médecine moderne », a-t-elle ajouté.

Pour sa part, la Directrice générale de Partners In Health, Dr Sheila Davis a affirmé : « L'IGHER à l'University of Global Health Equity est une initiative incroyable qui tirera parti des activités de prestation de soins percutantes qui se déroulent chaque jour sur les sites de Partners In Health ». Et d’ajouter : « Nous sommes reconnaissants à la Fondation Weiss Asset Management d'avoir soutenu l'IGHER en cette période particulièrement critique, alors que nous sommes confrontés à des crises mondiales accrues nécessitant une recherche plus ciblée et plus approfondie pour les pays à faible revenu qui ont supporté et continueront de supporter le fardeau d'une manière disproportionnée ».

« Tout au long de mes années de travail à but non lucratif dans les pays en développement, j'ai pu constater de visu l'impact positif immédiat des interventions sanitaires effectivement conçues concernant la santé des individus dans des milieux défavorisés. Mais à long terme, le plus grand impact proviendra de la recherche aboutissant à des interventions qui font face aux causes profondes de la morbidité et de la mortalité dans les pays à faible revenu », a dit Andrew Weiss, Directeur de la Fondation Weiss Asset Management. « En collaboration avec les partenaires financiers de la Fondation, nous explorons des collaborations entre l'Institut, Mass General Brigham et d'autres institutions pionnières. Nous croyons que de grandes synergies peuvent être réalisées en facilitant les interactions entre les principaux chercheurs à Boston et l'Institut au Rwanda ».

La Fondation Weiss Asset Management organise un événement de lancement pour introduire IGHER à la communauté internationale le jeudi 27 octobre à la Loeb House à Harvard (Rue 17 Quincy, Cambridge, MA). L'événement débutera à 14 h. avec la lauréate du prix Nobel Esther Duflo qui prononcera le discours d'inauguration. Dr Jim Yong Kim, ancien président de la Banque mondiale, et d'autres conférenciers distingués s'adresseront également à l'auditoire. La diffusion en direct de l'événement peut également être consultée en accédant à ce lien: https://www.youtube.com/watch?v=fIDUDrA9bck.

À propos de Partners In Health

Fondée en Haïti en 1987, Partners In Health est une organisation de justice sociale à but non lucratif qui s'efforce d'offrir les avantages de la science médicale moderne à ceux qui en ont le plus besoin. Quelque 30 ans plus tard, cette organisation détient un registre documenté de mise en œuvre de modèles efficaces de prestation de soins de santé en partenariat avec des gouvernements et des établissements universitaires du monde entier, fournissant des soins de haute qualité à des millions de patients. En savoir plus www.pih.org.

À propos de la Fondation Weiss Asset Management

La Fondation Weiss Asset Management est la branche caritative de Weiss Asset Management (WAM). Sa mission - réalisée grâce à des financements et des subventions à des organisations à travers le monde - consiste à soulager la souffrance des peuples. La Fondation Weiss Asset Management a accordé des subventions substantielles pour financer des recherches novatrices sur l'accès élargi aux vaccins dans les communautés rurales d'Afrique. En réponse à la crise de COVID-19, la Fondation a fourni des concentrateurs d'oxygène aux communautés rurales de l'Inde et a compensé le manque de financement d'une ONG qui était un fournisseur efficace de soins de santé primaires dans les régions rurales du Népal. WAM a récemment fait un engagement financier substantiel à la Fondation dans le cadre de son objectif d'accroître l'impact de la Fondation. Pour plus d'informations sur la Fondation Weiss Asset Management, veuillez consulter le lien suivant www.weissasset.com/#_philanthropy.

À propos de l'University of Global Health Equity

L'University of Global Health Equity (UGHE) est une université des sciences de la santé au Rwanda. Une initiative de Partners In Health, l'UGHE est une institution privée accréditée, à but non lucratif. Elle a été fondée en 2014, grâce au leadership visionnaire du regretté Dr Paul Farmer et au généreux soutien de la Fondation Cummings et de la Fondation Bill & Melinda Gates. En savoir plus sur www.ughe.org.

