Zoop獲得逾1500萬美元資金支持，與Ready Player Me正式建立夥伴關係，將在Hedera上推出全球平臺

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Zoop是由RJ Phillips、Tim Stokely及來自10億美元獨角獸公司Onlyfans的其他重要團隊成員建立的數位化名人收藏品交易平臺。公司今天宣布，在備受期待的全球亮相之前，Zoop再獲新支持，並達成兩項策略合作。在種子輪超額認購的加持下，Zoop獲得了1500萬美元的撥款和投資。此外，領先的跨遊戲虛擬化身平臺Ready Player Me正與Zoop合作，以在Zoop虛擬化身與相容遊戲和應用程式之間實現互通；為了支援安全交易和處理，Zoop建立在企業級公有帳本Hedera上。這些合作關係將共同為web3領域最受關注的發布之一提供額外的功能和實用性。

Zoop共同執行長RJ Phillips表示：「憑藉十多年的社群建設經驗，我們清楚地知道，當今最活躍、最積極的社群是在線上建立的。web3的出現只是促進了這些連結，我們現在可以利用數位化世界來連接現實世界並創造真實生活體驗。我們感謝合作夥伴HBAR基金會和Ready Player Me的支持，感謝他們幫我們實現在粉絲和他們喜愛的名人之間建立連結並創造沉浸式體驗的終極目標。」

Zoop共同執行長Tim Stokely表示：「區塊鏈遊戲化市場繼續快速成長，這反映了消費者對沉浸式遊戲化體驗的明確渴望。這為Zoop提供了一個重要的機會，可以重新構想世界名人與其粉絲建立連結的方式，並超越以往單方面的社群媒體參與。在HBAR基金會和Ready Player Me的支持下，Zoop將能夠提供一種沉浸式的互動體驗。最重要的是，這種體驗人人均可享有；而且不需要事先瞭解web3或元宇宙。」

Zoop的全球發布將開啟一個新的互動時代，讓用戶在沒有任何包袱的情況下享受Web3的好處。Phillips和Stokely對如何建立連結並不陌生，他們將自己在社群領域的經驗以及對粉絲名人連結的瞭解提升到新的水準，推出第一個數位化名人收藏品交易平臺。用戶可以直接存取Zoop操作平臺以購買、交換和出售收藏品。使用者參與Zoop生態系統並在平臺內玩遊戲，即可解鎖對內容和社群的獨家存取權。對於名人而言，其價值是雙重的：與粉絲建立起順暢直接的連結，平臺上的人才也可以從經由Zoop產生的所有銷售收入中獲得70%的收益。

Ready Player Me也已簽約成為支持這些努力的策略合作夥伴，將其業界領先的互通功能引進Zoop平臺。名人虛擬化身是Zoop收藏品平臺的基石，粉絲可以在多個元宇宙及以外範圍的4K+支援應用程式和遊戲中使用。隨著合作關係的發展，遊戲開發商也可根據使用者在遊戲上花費的時間而獲得獎勵。

Ready Player Me共同創辦人兼執行長Timmu Toke表示：「Ready Player Me與Zoop產品和閱聽眾之間的明顯協同作用使我們很容易做出合作的決定。我們很高興與Zoop合作，也十分期待見證這項合作的成果。」

為支持Zoop的快速成長和全球發布，Zoop建立在領先的安全交易公有帳本Hedera上。Hedera以其綜合速度和效能、低網路費用及包括負碳排放政策在內的永續發展實務而聞名，為整個產業奠定了基調。網路治理由包括多個世界大型組織在內的全球機構提供。透過Hedera網路，Zoop平臺使用者將能夠以非凡的速度、可追溯性和透明度來購買、交易、交換和出售數位名人收藏品。

HBAR基金會是支持Hedera生態系統發展的領先獨立組織。該基金會執行長Shayne Higdon表示：「在一個快速發展、快速變化以滿足消費者需求的領域，Zoop能夠脫穎而出是因為它勇於真正顛覆web3，並降低各地粉絲的准入門檻。Zoop由這個領域經驗最為豐富的團隊之一領導，在快速擴張和創造基於連結的全球業務方面擁有不凡的業績，我們很高興在Zoop準備下個月的全球發布之際與他們合作。」

關於Zoop

Zoop正在以官方授權為基礎的明星數位交易卡，打造完整的生態系統。粉絲可透過尖端區塊鏈技術，便利地購買、出售、交易和收藏他們崇拜的明星以及影響力人物。在Zoop，粉絲們可以打造其卡片收藏，並賺取含有獨家明星體驗的粉絲獎勵，同時與喜好相同的收藏者建立社群。Zoop卡片透過與眾多無與倫比的明星和品牌的官方合作取得授權。如需瞭解更多資訊，請造訪www.zoopcards.com。

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關於HBAR基金會

HBAR基金會透過賦能並資助社群開發者來支援Hedera網路上的Web3社群建立。無論你是在建構新東西，還是移轉EVM的現有應用程式和社群，HBAR基金會都可為你提供支援。如需瞭解更多資訊，請造訪https://hbarfoundation.org

關於Ready Player Me

Readyplayer.me是一個元宇宙的跨遊戲虛擬化身平臺。它為用戶提供了一個可在4000多款遊戲和應用程式中穿梭的互通虛擬化身。對於開發者來說，這是一個易於整合的虛擬化身系統，能夠幫助他們專注於創造自己的遊戲。Ready Player Me已經從a16z等公司募集了7200萬美元。

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