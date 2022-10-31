Zoop获得逾1500万美元资金支持，与Ready Player Me正式建立伙伴关系，将在Hedera上推出全球平台

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Zoop是由RJ Phillips、Tim Stokely及来自10亿美元独角兽公司Onlyfans的其他重要团队成员创建的数字化名人收藏品交易平台。公司今天宣布，在备受期待的全球亮相之前，Zoop再获新支持，并达成两项战略合作。在种子轮超额认购的加持下，Zoop获得了1500万美元的拨款和投资。此外，领先的跨游戏虚拟化身平台Ready Player Me正与Zoop合作，以在Zoop虚拟化身与兼容游戏和应用之间实现互操作；为了支持安全交易和处理，Zoop建立在企业级公共账本Hedera上。这些合作关系将共同为web3领域最受关注的发布之一提供额外的功能和实用性。

Zoop联合首席执行官RJ Phillips表示：“凭借十多年的社区建设经验，我们清楚地知道，当今最活跃、最活跃的社区是在网上建立的。web3的出现只是促进了这些联系，我们现在可以利用数字世界来连接现实世界并创造真实生活体验。我们感谢合作伙伴HBAR基金会和Ready Player Me的支持，感谢他们帮我们实现在粉丝和他们喜爱的名人之间建立联系并创造沉浸式体验的终极目标。”

Zoop联合首席执行官Tim Stokely表示：“区块链游戏化市场继续快速增长，这反映了消费者对沉浸式游戏化体验的明确渴望。这为Zoop提供了一个重要的机会，可以重新构想世界名人与其粉丝建立联系的方式，并超越以往单方面的社交媒体参与。在HBAR基金会和Ready Player Me的支持下，Zoop将能够提供一种沉浸式的互动体验。最重要的是，这种体验人人均可获取；而且不需要事先了解web3或元宇宙。”

Zoop的全球发布将开启一个新的交互时代，让用户在没有任何包袱的情况下享受Web3的好处。Phillips和Stokely对如何建立联系并不陌生，他们将自己在社交领域的经验以及对粉丝名人联系的了解提升到新的水平，推出首个数字化名人收藏品交易平台。用户可以直接访问Zoop操作平台以购买、交换和出售收藏品。用户参与Zoop生态系统并在平台内玩游戏，即可解锁对内容和社区的独家访问权。对于名人而言，其价值是双重的：与粉丝建立起无缝直接的联系，平台上的人才也可以从经由Zoop产生的所有销售收入中获得70%的收益。

Ready Player Me也已签约成为支持这些努力的战略合作伙伴，将其业界领先的互操作功能引入Zoop平台。名人虚拟化身是Zoop收藏品平台的基石，粉丝可以在多个元宇宙及以外范围的4K+支持应用和游戏中使用。随着合作关系的发展，游戏开发商也可根据用户在游戏上花费的时间而获得奖励。

Ready Player Me联合创始人兼首席执行官Timmu Toke表示：“Ready Player Me与Zoop产品和受众之间的明显协同作用使我们很容易做出合作的决定。我们很高兴与Zoop合作，也十分期待见证这项合作的成果。”

为支持Zoop的快速增长和全球发布，Zoop建立在领先的安全交易公共账本Hedera上。Hedera以其综合速度和性能、低网络费用及包括负碳排放政策在内的可持续发展实践而闻名，为整个行业奠定了基调。网络治理由包括多个世界大型组织在内的全球机构提供。通过Hedera网络，Zoop平台用户将能够以非凡的速度、可追溯性和透明度来购买、交易、交换和出售数字名人收藏品。

HBAR基金会是支持Hedera生态系统发展的领先独立组织。该基金会首席执行官Shayne Higdon表示：“在一个快速发展、快速变化以满足消费者需求的领域，Zoop能够脱颖而出是因为它勇于真正颠覆web3，并降低各地粉丝的准入门槛。Zoop由这个领域经验最为丰富的团队之一领导，在快速扩张和创造基于联系的全球业务方面拥有不俗的业绩，我们很高兴在Zoop准备下个月的全球发布之际与他们合作。”

关于Zoop

Zoop正在基于官方授权的明星数字交易卡，打造完整的生态系统。粉丝可通过前沿区块链技术，便利地购买、出售、交易和收藏他们崇拜的明星以及影响力人物。在Zoop，粉丝们可以打造其卡片收藏，并赚取带有独家明星体验的粉丝奖励，同时与喜好相同的收藏者组建社区。Zoop卡片通过与众多无与伦比的明星和品牌的官方合作获取授权。如需了解更多信息，请访问www.zoopcards.com。

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关于HBAR基金会

HBAR基金会通过赋能并资助社区开发者来支持Hedera网络上的Web3社区创建。无论你是在构建新东西，还是迁移基于EVM的现有应用和社区，HBAR基金会都可为你提供支持。如需了解更多信息，请访问https://hbarfoundation.org

关于Ready Player Me

Readyplayer.me是一个面向元宇宙的跨游戏虚拟化身平台。它为用户提供了一个可在4000多款游戏和应用中穿梭的可互操作虚拟化身。对于开发者来说，这是一个易于整合的虚拟化身系统，能够帮助他们专注于创造自己的游戏。Ready Player Me已经从a16z等公司筹集了7200万美元。

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