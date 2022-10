Zoop reçoit un appui de plus de 15 millions de dollars et officialise son partenariat avec Ready Player Me en amont du lancement mondial de la plateforme sur Hedera

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Zoop, la plateforme numérique d’échange de cartes de célébrités, fondée par RJ Phillips et Tim Stokely, en collaboration avec d’autres membres clés de l’équipe responsable de la transformation d’Onlyfans en une véritable licorne technologique valant des milliards de dollars, a annoncé aujourd’hui un nouveau soutien et deux nouveaux partenariats stratégiques en amont à son lancement mondial très attendu. Dans le cadre d’un financement de démarrage sursouscrit, Zoop a levé 15 millions de dollars en forme de subventions et investissements. En outre, Ready Player Me, la plateforme leader des avatars multi-jeu devient partenaire de Zoop afin de lui fournir une interopérabilité entre les avatars de Zoop et les jeux et applications compatibles. Pour pouvoir réaliser des transactions et traitements sécurisés, Zoop est basée sur Hedera le registre public de niveau supérieur. Tous ces partenariats apporteront des fonctionnalités et utilités complémentaires à l’un des lancements les plus attendus et surveillés de près de tout le secteur du web3.

« Fort d’une expérience de plus d’une décennie à forger des communautés, nous avons toujours su que les communautés actives les plus engagées de nos jours se constituent en ligne », a déclaré RJ Phillips, Co-PDG de Zoop. « L’avènement du web3 n’a fait que consolider ces connexions. Nous pouvons désormais utiliser le monde numérique pour atteindre le monde physique et créer des expériences de vie réelle. Nous remercions nos partenaires de la Fondation HBAR et de Ready Player Me pour l’appui qu’ils nous apportent dans la réalisation de notre objectif, celui d’encourager les connexions et de créer des expériences immersives entre les fans et leurs célébrités préférées. »

« Le marché des jeux en blockchain connaît une croissance toujours rapide et illustre le fort désir des consommateurs envers des expériences de jeux immersifs », a affirmé Tim Stokely, Co-PDG de Zoop. « C’est une très bonne occasion pour Zoop de réinventer comment les célébrités les plus grandes du monde peuvent connecter avec leurs fans et aller au-delà des engagements unilatéraux des réseaux sociaux désormais dépassés. » Grâce au soutien de la Fondation HBAR et Ready Player Me, Zoop pourra offrir une expérience stimulante, immersive, et surtout facile d’accès à tous. Aucune connaissance préalable de web3 ou métavers n’est nécessaire.

Le lancement mondial de Zoop sera le début d’une nouvelle ère d’interactions et permettra aux utilisateurs de profiter des avantages du Web3 sans obstacles. Bien versés dans le secteur de la connexion, Phillips et Stokely se sont appuyés sur leurs expériences dans l’espace social et la connaissance des fans, ainsi que la liaison aux célébrités pour élever à un niveau supérieur le lancement de cette première plateforme numérique d’échange de cartes de célébrités. Les utilisateurs peuvent facilement accéder au tableau de bord de Zoop pour acheter, vendre et échanger des cartes de célébrités. Participer à l’écosystème de Zoop et jouer aux jeux de la plateforme permet d’avoir un accès exclusif au contenu et aux communités. Les célébrités y trouveront les avantages suivants : la connexion directe sans obstacles avec les fans et le talent sur la plateforme bénéficient de 70 % du revenu de toutes les ventes générées à travers Zoop.

Ready Player Me devient également partenaire stratégique pour appuyer tous ces efforts en apportant ses fonctions d’interopérabilité exceptionnelles à la plateforme Zoop. Les avatars de célébrités, la pierre angulaire de la plateforme de cartes de collection Zoop, peuvent être utilisés par des fans sur plus de 4000 applications et jeux compatibles et à travers plusieurs métavers et au-delà. Au fur et à mesure que le partenariat évolue, les développeurs de jeux seront récompensés pour le temps passé par les utilisateurs sur leurs jeux.

« La synergie nette entre Ready Player Me et les offres et audiences de Zoop ont facilité la décision de créer ce partenariat », a affirmé Timmu Toke, cofondateur et PDG de Ready Player Me. « Nous sommes ravis de travailler avec Zoop et nous sommes impatients de voir le fruit de notre collaboration. »

Pour appuyer la croissance rapide et le lancement mondial de Zoop, la plateforme est basée sur Hedera, le registre public leader des transactions sécurisées. Hedera est connu pour sa vision et sa performance, ses frais abordables et ses pratiques liées à la durabilité, y compris une politique d’émission carbone négative, qui donne le ton à tout le secteur. La gouvernance du réseau est fournie par un panel mondial comprenant certaines des plus grandes organisations du monde. À travers le réseau Hedera, les utilisateurs de la plateforme Zoop pourront acheter, vendre, collectionner et échanger des cartes numériques de célébrités grâce à une vitesse exceptionnelle, la traçabilité et la transparence.

« Dans un environnement en croissance constante et en évolution rapide pour satisfaire les besoins des consommateurs, Zoop se démarque des autres plateformes par son ambition de bousculer franchement l’espace web3 et de réduire les obstacles à l'entrée pour les fans de partout », a affirmé Shayne Higdon, PDG de la Fondation HBAR, l’organisation indépendante leader soutenant la croissance de l’écosystème Hedera. « Sous la direction d'une des équipes les plus solides du secteur et qui a fait ses preuves dans la scalabilité et la création d’entreprises mondiales basées sur la connexion, nous sommes très ravis de former un partenariat avec Zoop alors qu’elle prépare son lancement prévu pour le mois prochain. »

À propos de Zoop

Zoop construit un écosystème complet basé sur des cartes échangeables numériques officielles de célébrités. Les fans peuvent facilement acheter, vendre, échanger et collectionner les cartes de célébrités et d'influenceurs qu'ils admirent grâce à une technologie blockchain de pointe. Sur Zoop, les fans peuvent construire leurs collections de carte et gagner des récompenses avec des expériences exclusives de célébrités, tout en forgeant des communautés de collectionneurs partageant les mêmes centres d'intérêt. Les cartes Zoop garantissent l'authenticité via des partenariats officiels avec un groupe inégalé de célébrités et de marques. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.zoopcards.com.

À propos de la Fondation HBAR

La Fondation HBAR soutient la création des communautés de Web3 conçues sur le réseau Hedera en renforçant et en finançant les constructeurs qui développent ces communautés. Si vous construisez quelque chose de nouveau ou si vous migrez une application et communauté existantes basées sur EVM, la Fondation HBAR est ici pour vous soutenir. Pour de plus amples informations, veuillez consulter https://hbarfoundation.org

À propos de Ready Player Me

Readyplayer.me est une plateforme d’avatars multi-jeux pour le métavers. Elle propose aux utilisateurs un avatar virtuel interopérable qui traverse plus de 4.000 jeux et applications. Pour les développeurs, il s’agit d’un système d’avatars faciles à intégrer qui permet de se concentrer sur la réalisation du jeu lui-même. Ready Player Me vient de lever 72 millions de dollars auprès de a16z et d’autres fonds.

