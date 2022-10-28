百靈佳殷格翰擴大Medidata Rave在臨床試驗電子資料擷取中的應用

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Dassault Systèmes旗下公司Medidata和百靈佳殷格翰(Boehringer Ingelheim)今天宣布，雙方將在電子資料擷取領域展開的更廣泛合作延長五年。新協議擴大了Rave EDC在百靈佳殷格翰全球臨床試驗中的應用，並包含了myMedidata。myMedidata是Medidata推出的一套面向患者的創新技術，專注於在去中心化臨床試驗(DCT)中增強以患者為中心和患者多樣性。

該協議透過提供Medidata以患者為中心的擴充能力，使百靈佳殷格翰以有意義的方式更加專注於患者參與。協議中包含的myMedidata患者入口網站是一站式網路平臺，支援存取電子知情同意書、電子臨床結局評估(eCOA)和可供研究人員/患者存取的myMedidata現場影片。

Medidata患者雲執行長Anthony Costello表示：「作為產業領導者，百靈佳殷格翰和Medidata有責任為患者的利益進行創新。百靈佳殷格翰在治療領域的全球影響力與myMedidata和Medidata臨床雲端平臺其他部分的擴充能力完美匹配。我們共同努力，將能夠迅速改善參與廣泛臨床計畫的機會和多樣性。」

Medidata去中心化臨床試驗計畫是業界首屈一指的端對端擴充解決方案，正在變革個人提供資料、藥物運送給病人以及臨床試驗資料管理和監測的方式。最重要的是，這些遠端技術為改善患者的療法取得、入組和跨地域參與創造了機會，並改善了臨床試驗中患者的多樣性。

百靈佳殷格翰已經採用了多項Medidata技術，包括Rave EDC（電子資料擷取）、Coder、TSDV（目標來源資料驗證）和Safety Gateway。百靈佳殷格翰還在探索Medidata AI智慧試驗，從而提供先進的分析技術、提高臨床試驗的速度、成功率和品質，並透過與Medidata的影像供應商簽訂服務合約，從Medidata Rave影像處理技術中受惠。

Medidata是Dassault Systèmes的獨資子公司，利用首個從研究到商業化的端對端科學與商業平臺3DEXPERIENCE在個人化醫療時代引領生命科學的數位化轉型。

關於Medidata

Medidata公司正在引領生命科學的數位化轉型，為數百萬患者帶來希望。Medidata幫助生成證據和洞見，幫助製藥公司、生物技術公司、醫療設備公司、診斷公司以及學術研究人員加速創造價值，有效降低風險，最佳化結果。來自2,000多家客戶和合作夥伴超過100萬註冊用戶正使用Medidata這個值得信賴的臨床開發、商業和現實世界資料平臺。Medidata是Dassault Systèmes（巴黎泛歐交易所：FR0014003TT8, DSY.PA）旗下公司，總部位於紐約市，在世界各地設有辦事處，旨在滿足客戶的需求。如需瞭解更多資訊，請造訪www.medidata.com，並關注@Medidata。

關於Dassault Systèmes

3D體驗公司Dassault Systèmes是人類發展的助推器。該公司為企業和個人提供協作式3D虛擬環境來設想永續創新。透過該公司的3DEXPERIENCE平臺和應用程式來打造真實世界的虛擬分身體驗，該公司的客戶正在不斷拓展創新、學習和生產的邊界，為患者、民眾和消費者實現一個更永續的世界。Dassault Systèmes為140多個國家、各行各業、各種規模的30萬多家客戶創造價值。如需瞭解更多資訊，請造訪www.3ds.com。

3DEXPERIENCE、Compass圖示、3DS標誌、CATIA、BIOVIA、GEOVIA、SOLIDWORKS、3DVIA、ENOVIA、NETVIBES、MEDIDATA、CENTRIC PLM、3DEXCITE、SIMULIA、DELMIA和IFWE都是法國「歐洲公司」Dassault Systèmes（凡爾賽商業註冊編號：B 322 306 440）或其子公司在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。

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