勃林格殷格翰扩大Medidata Rave在临床试验电子数据采集中的应用

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Dassault Systèmes旗下公司Medidata和勃林格殷格翰(Boehringer Ingelheim)今天宣布，双方将在电子数据采集领域开展的更广泛合作延长五年。新协议扩大了Rave EDC在勃林格殷格翰全球临床试验中的应用，并包含了myMedidata。myMedidata是Medidata推出的一套面向患者的创新技术，专注于在去中心化临床试验(DCT)中增强以患者为中心和患者多样性。

该协议通过提供Medidata以患者为中心的可扩展能力，使勃林格殷格翰以有意义的方式更加专注于患者参与。协议中包含的myMedidata患者门户是一站式网络平台，支持访问电子知情同意书、电子临床结局评估(eCOA)和可供研究人员/患者访问的myMedidata现场视频。

Medidata患者云首席执行官Anthony Costello表示：“ 作为行业领导者，勃林格殷格翰和Medidata有责任为患者的利益进行创新。勃林格殷格翰在治疗领域的全球影响力与myMedidata和Medidata临床云平台其他部分的可扩展能力完美匹配。我们共同努力，将能够迅速改善参与广泛临床项目的机会和多样性。”

Medidata去中心化临床试验计划是业界首屈一指的端到端可扩展解决方案，正在变革个人提供数据、药物运送给病人以及临床试验数据管理和监测的方式。最重要的是，这些远程技术为改善患者的疗法获取、入组和跨地域参与创造了机会，并改善了临床试验中患者的多样性。

勃林格殷格翰已经采用了多项Medidata技术，包括Rave EDC（电子数据采集）、Coder、TSDV（目标源数据核查）和Safety Gateway。勃林格殷格翰还在探索Medidata AI智能试验，从而提供先进的分析技术、提高临床试验的速度、成功率和质量，并通过与Medidata的成像供应商签订服务合同，从Medidata Rave成像技术中受益。

Medidata是Dassault Systèmes的全资子公司，利用首个从研究到商业化的端到端科学与商业平台3DEXPERIENCE在个性化医疗时代引领生命科学的数字化转型。

关于Medidata

Medidata公司正在引领生命科学的数字化转型，为数百万患者带来希望。Medidata帮助生成证据和洞见，帮助制药公司、生物技术公司、医疗设备公司、诊断公司以及学术研究人员加速创造价值，最大限度地降低风险，优化结果。来自2,000多家客户和合作伙伴的超过100万注册用户正使用Medidata这个值得信赖的临床开发、商业和现实世界数据平台。Medidata是Dassault Systèmes（巴黎泛欧交易所：FR0014003TT8, DSY.PA）旗下公司，总部位于纽约市，在世界各地设有办事处，旨在满足客户的需求。如需了解更多信息，请访问www.medidata.com，并关注@Medidata。

关于Dassault Systèmes

3D体验公司Dassault Systèmes是人类发展的助推器。该公司为企业和个人提供协作式3D虚拟环境来设想可持续的创新。通过该公司的3DEXPERIENCE平台和应用来创建真实世界的虚拟孪生体验，该公司的客户正在不断拓展创新、学习和生产的边界，为患者、民众和消费者实现一个更可持续的世界。Dassault Systèmes为140多个国家、各行各业、各种规模的30万多家客户创造价值。如需了解更多信息，请访问www.3ds.com。

3DEXPERIENCE、Compass图标、3DS标识、CATIA、BIOVIA、GEOVIA、SOLIDWORKS、3DVIA、ENOVIA、NETVIBES、MEDIDATA、CENTRIC PLM、3DEXCITE、SIMULIA、DELMIA和IFWE都是法国“欧洲公司”Dassault Systèmes（凡尔赛商业注册号：B 322 306 440）或其子公司在美国和/或其他国家的商标或注册商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。