Boehringer Ingelheim breidt het gebruik van Medidata Rave uit voor elektronische gegevensvastlegging in klinische onderzoeken

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Medidata, een bedrijf van Dassault Systèmes, en Boehringer Ingelheim kondigden vandaag een vijfjarige verlenging aan van hun samenwerking op het bredere gebied van elektronische gegevensverzameling. De nieuwe overeenkomst breidt het gebruik van Rave EDC voor de klinische onderzoeken van Boehringer Ingelheim wereldwijd uit en omvat myMedidata, Medidata's suite van innovatieve patiëntgerichte technologieën gericht op het verbeteren van de patiëntgerichtheid en diversiteit in gedecentraliseerde klinische onderzoeken (DCT's).

De overeenkomst draagt bij aan de focus van Boehringer Ingelheim om patiënten op een zinvolle manier te betrekken door de schaalbare patiëntgerichte mogelijkheden van Medidata te bieden. Dit omvat het myMedidata-patiëntenportaal, een webgebaseerd platform met één bestemming, dat toegang biedt tot elektronische toestemming, elektronische klinische uitkomstbeoordeling (eCOA) en myMedidata LIVE-videobezoeken voor onderzoekers/patiënten.

" Als marktleiders hebben Boehringer Ingelheim en Medidata de verantwoordelijkheid om te innoveren ten bate van patiënten," aldus Anthony Costello, CEO Patient Cloud bij Medidata. " Het wereldwijde bereik van Boehringer Ingelheim op therapeutische gebieden past perfect bij de schaalbare mogelijkheden van myMedidata en de rest van het Medidata Clinical Cloud-platform. Samen zullen we in staat zijn om de toegang en diversiteit van deelname aan een breed scala aan klinische programma's snel te verbeteren."

Het Medidata Decentralized Clinical Trials Program – het enige schaalbare, end-to-end aanbod in de branche – helpt een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop personen gegevens verstrekken, hoe medicijnen naar patiënten worden verzonden en hoe gegevens van klinische onderzoeken worden beheerd en gecontroleerd. Het belangrijkste is dat deze technologieën op afstand kansen creëren om de toegang, inclusie en betrokkenheid van patiënten in verschillende regio's te verbeteren en de diversiteit van patiënten in klinische onderzoeken te verbeteren.

Boehringer Ingelheim heeft voortgebouwd op Medidata-technologieën, waaronder Rave EDC (elektronische gegevensverzameling), Coder, TSDV (gerichte verificatie van brongegevens) en Safety Gateway. Boehringer Ingelheim onderzoekt ook Medidata AI Intelligent Trials om geavanceerde analyses te leveren om de snelheid, het succes en de kwaliteit van klinische onderzoeken te verbeteren, en profiteert van Medidata Rave Imaging-technologie via diensten die worden gecontracteerd bij de beeldvormingsleveranciers van het bedrijf.

Medidata is een volledige dochteronderneming van Dassault Systèmes, dat met zijn 3DEXPERIENCE-platform gepositioneerd is om de digitale transformatie van life sciences in het tijdperk van gepersonaliseerde geneeskunde te leiden met het eerste end-to-end wetenschappelijke en zakelijke platform, van onderzoek tot commercialisering.

