Boehringer Ingelheim étend l'utilisation de la technologie de saisie électronique des données Rave de Medidata aux essais cliniques

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Medidata, une société du groupe Dassault Systèmes, et Boehringer Ingelheim ont annoncé aujourd'hui un renouvellement de leur collaboration pour cinq ans dans le vaste domaine de la saisie électronique de données (SED). Cet accord renouvelé vise à étendre l'utilisation du système SED Rave aux essais cliniques de Boehringer Ingelheim dans le monde entier et porte notamment sur myMedidata, la suite de technologies innovantes de Medidata, destinées aux patients et axées sur l'amélioration de leur diversité et de l'approche orientée patient lors des essais cliniques décentralisés (ECD).

Cet accord permet à Boehringer Ingelheim de renforcer sa stratégie d'implication des patients de manière pertinente en ayant recours aux capacités évolutives et axées sur le patient de Medidata, notamment le portail patient myMedidata, une plateforme à destination unique et basée sur le web qui permet de donner son consentement par voie électronique, de procéder à des évaluations électroniques des résultats cliniques (eCOA) ainsi qu'à des visites de patients/chercheurs en visioconférence grâce à myMedidata LIVE.

« Leaders du secteur, Boehringer Ingelheim et Medidata ont la responsabilité d'innover pour le bien des patients », a déclaré Anthony Costello, PDG de la division cloud patient de Medidata. « Le rayonnement mondial de Boehringer Ingelheim dans divers domaines thérapeutiques et les capacités évolutives de myMedidata et du reste de la plateforme Clinical Cloud de Medidata s'accordent parfaitement. En unissant nos forces, nous serons en mesure d'améliorer rapidement la diversité des patients et leur accès à un vaste ensemble de programmes cliniques. »

Le programme d'essais cliniques décentralisés de Medidata – la seule offre évolutive de bout en bout du secteur – contribue à révolutionner le mode de transmission des données par les individus, le mode d'expédition des médicaments aux patients et le mode de gestion et de suivi des données des essais cliniques. Ces technologies à distance créent aussi et surtout des possibilités d'optimisation de l'accès, de l'inclusivité et de l'implication des patients dans diverses zones géographiques et des opportunités de renforcement de leur diversité lors des essais cliniques.

Boehringer Ingelheim a misé sur les technologies de Medidata, qu'il s'agisse du système SED (saisie électronique des données) Rave, de la TSDV (vérification ciblée des données sources), de Coder ou de Safety Gateway. Boehringer Ingelheim explore également le système AI Intelligent Trials de Medidata pour offrir des analyses approfondies et améliorer la rapidité, la réussite et la qualité des essais cliniques. Elle bénéficie de la technologie d'imagerie Rave de Medidata par l'intermédiaire de services sous contrat avec les fournisseurs d'imagerie de la société.

Medidata est une filiale en propriété exclusive de Dassault Systèmes. Grâce à sa plateforme 3DEXPERIENCE, cette dernière est idéalement positionnée pour mener à bien la transformation numérique des sciences de la vie à l'ère de la médecine personnalisée, et ce, à l'aide de la première plateforme commerciale et scientifique de bout en bout, de la recherche à la commercialisation.

À propos de Medidata

Medidata est à la tête de la transformation numérique des sciences de la vie et crée de l'espoir pour des millions de patients. Medidata contribue à fournir des preuves et des informations qui permettent aux entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques, de diagnostic et de dispositifs médicaux, ainsi qu'aux chercheurs universitaires, d'accélérer la création de valeur, de limiter les risques et d'optimiser les résultats. Plus d'un million d'utilisateurs inscrits, soit plus de 2 000 clients et partenaires, accèdent à la plateforme la plus fiable au monde pour obtenir des données commerciales, observationnelles et de développement clinique. Le siège social de Medidata, société du groupe Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA), se trouve à New York et la société possède des bureaux dans le monde entier pour pouvoir répondre aux besoins de ses clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.medidata.com et suivez-nous sur Twitter à @Medidata.

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, est un catalyseur du progrès humain. Nous proposons aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels 3D collaboratifs pour imaginer des innovations durables. En créant des expériences de jumeaux virtuels du monde réel grâce à nos applications et à notre plateforme 3DEXPERIENCE®, nos clients repoussent les limites de l’innovation, de l’apprentissage et de la production en faveur d'un monde plus durable, au bénéfice des patients, des citoyens et des consommateurs. DASSAULT Systèmes apporte de la valeur à plus de 300 000 clients de toutes tailles, dans tous les secteurs et dans plus de 140 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.3ds.com

3DEXPERIENCE, l'icône Compass, le logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA, et IFWE sont des marques commerciales ou déposées de Dassault Systèmes, une "société européenne" française (registre du commerce de Versailles n° B 322 306 440), ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

