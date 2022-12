Sitel Group® collabora con Genesys® per accelerare la trasformazione digitale dei marchi

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Sitel Group®, uno dei principali fornitori globali di prodotti e soluzioni per la customer experience (CX), ha annunciato oggi la partnership strategica con Genesys®, leader globale nel cloud per l'orchestrazione dell'esperienza del cliente, per supportare i marchi nell'accelerare il loro percorso di trasformazione digitale. Insieme, le competenze di Genesys e Sitel Group® consentono ai marchi di creare e implementare rapidamente potenti soluzioni di contact center omnichannel nel cloud.

Grazie a questa collaborazione, ora è più facile per i marchi combinare prodotti e servizi di un pioniere dell'Experience as a Service SM e leader mondiale nelle soluzioni di customer experience. Insieme, le due organizzazioni stanno aiutando i clienti comuni a sfruttare la potenza del cloud, del digitale e delle tecnologie di intelligenza artificiale (AI) per orchestrare esperienze di clienti e dipendenti incentrate sulle persone e su scala.

"Questa è una partnership storica per il settore della customer experience, che consentirà ai marchi di offrire una CX senza soluzione di continuità e di sviluppare relazioni più profonde con i clienti", ha dichiarato Olivier Camino, Global Chief Operating Officer e co-fondatore di Sitel Group. "La collaborazione con Genesys aiuta i marchi a offrire interazioni fluide e senza sforzo, più veloci, più intelligenti e più personalizzate, il tutto attraverso un prodotto cloud collaudato e facile da usare".

Questa nuova alleanza si basa sulla cultura dell'innovazione di entrambe le organizzazioni, con l'obiettivo di trasformare i contatti con i clienti grazie a un comprovato supporto operativo globale che consenta ai marchi di offrire servizi differenziati ed efficienti ai clienti. Le aziende di ogni settore, comprese le organizzazioni governative, in tutto il mondo si affidano a Sitel Group e Genesys per la gestione della customer experience.

"La crescita del coinvolgimento digitale, le aspettative di esperienza dei dipendenti e i modelli di lavoro da qualsiasi luogo stanno trasformando i contact center a livello globale", ha dichiarato ML Maco, EVP, Global Sales and Field Operations, Genesys. "L'implementazione continua di nuove caratteristiche e funzionalità su Genesys offre a Sitel Group un accesso continuo alle ultime innovazioni per rimanere competitivi e offrire esperienze in cui i clienti sono ricordati, ascoltati e compresi".

Informazioni sul Gruppo Sitel®

In qualità di uno dei maggiori fornitori globali di prodotti e soluzioni per la customer experience (CX), Sitel Group consente ai marchi di costruire relazioni più forti con i propri clienti, creando connessioni significative che aumentano il valore del marchio. Ispirati dalla visione e dagli obiettivi unici di ciascun marchio, ci chiediamo "cosa succederebbe se?" applicando la nostra esperienza per creare soluzioni innovative che riducano l'impegno dei clienti.

Con 170.000 persone in tutto il mondo, che lavorano da casa o da uno dei nostri CX hub, mettiamo in contatto in modo sicuro i marchi più amati con i loro clienti oltre 8 milioni di volte al giorno in più di 50 lingue. Che siano digitali o vocali, le nostre soluzioni offrono un vantaggio competitivo in tutti i punti di contatto con i clienti. La nostra pluripremiata cultura si basa su oltre 40 anni di esperienza leader nel settore e sull'impegno a migliorare l'esperienza dei dipendenti.

EXP+™ del Gruppo Sitel® è una soluzione flessibile con funzionalità cloud complete, progettata per semplificare la fornitura di servizi CX end-to-end, aumentando l'efficienza, l'efficacia e la soddisfazione dei clienti. EXP+ crea un solido ecosistema sfruttando la potenza di cinque famiglie di prodotti connessi.

Per saperne di più www.sitel.com

