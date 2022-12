Sitel Group® gaat partnerschap aan met Genesys® om de digitale transformatie van merken te versnellen

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Sitel Group®, een van de grootste wereldwijde leveranciers van customer experience (CX)-producten en -oplossingen, kondigt vandaag aan dat het een strategisch partnerschap aangaat met Genesys®, wereldwijd leider in cloudoplossingen voor customer experience, om merken te helpen hun digitale transformatietraject in de versnelling te zetten. Genesys en Sitel Group® beschikken samen over de capaciteiten om merken te helpen bij een snelle uitrol en implementatie van krachtige omnichannel contactcenter-oplossingen in de cloud.

Dankzij deze samenwerking kunnen merken de producten en diensten van een pionier in de Experience as a Service SM -markt en een wereldleider in customer experience-oplossingen makkelijker combineren. Beide organisaties werken samen om gemeenschappelijke klanten hulp te bieden bij het benutten van de kracht van cloud-, digitale en kunstmatige intelligentie (AI)-technologieën om mensgerichte klant- en werknemerservaringen op schaal te orkestreren.

"Dit partnerschap is baanbrekend voor de customer experience-sector en zal merken in staat stellen om naadloze CX te leveren en diepere relaties met klanten te ontwikkelen," zegt Olivier Camino, Global Chief Operating Officer en medeoprichter van Sitel Group. "Door zij aan zij met Genesys te werken, kunnen merken moeiteloos flexibele interacties aanbieden die sneller, slimmer en persoonlijker zijn, en dit alles via een klantvriendelijk en bewezen cloudproduct."

Gebouwd op een innovatiecultuur binnen beide organisaties en ondersteund door een bewezen wereldwijde operationele ondersteuning, heeft dit nieuwe samenwerkingsverband als doel klantcontacten een nieuw jasje te geven zodat merken gedifferentieerde en efficiënte diensten aan klanten kunnen leveren. Bedrijven in elke sector wereldwijd, waaronder overheidsorganisaties, vertrouwen op Sitel Group en Genesys om hun klantervaring te beheren.

"Groei in digitale betrokkenheid, verwachtingen van werknemerservaring en work-from-anywhere modellen transformeren contactcenters wereldwijd", aldus ML Maco, EVP, Global Sales and Field Operations, Genesys. "Door de continue inzet van nieuwe functies en functionaliteiten op Genesys heeft Sitel Group voortdurend toegang tot de nieuwste innovaties en kan het concurrentie blijven bieden en ervaringen leveren waarbij klanten worden herinnerd, gehoord en begrepen."

Over Sitel Group®

Als een van de grootste wereldwijde leveranciers van customer experience (CX)-producten en -oplossingen, helpt Sitel Group merken bij het opbouwen van krachtigere relaties met hun klanten door betekenisvolle verbindingen te creëren die de merkwaarde verhogen. Geïnspireerd door de unieke visie en doelstellingen van elk merk, vragen we "wat als?" en passen we onze expertise toe om innovatieve oplossingen te creëren en het voor de klant gemakkelijker te maken.

Met 170.000 mensen over de hele wereld, die thuis of vanuit een van onze customer experience (CX) hubs werken, verbinden we onze klanten meer dan 8 miljoen keer elke dag veilig met hun meest geliefde merken, in meer dan 50 talen. Zowel op digitaal als op spraakbasis bieden onze oplossingen een concurrentievoordeel voor alle klantcontactmomenten. Onze bekroonde cultuur is gebaseerd op meer dan 40 jaar toonaangevende ervaring en toewijding aan het verbeteren van de werknemerservaring.

EXP+™ van Sitel Group® is een flexibele oplossing met volledige cloudcapaciteit, ontworpen om de levering van end-to-end CX-diensten te vereenvoudigen en tegelijkertijd de efficiëntie, effectiviteit en klanttevredenheid te verhogen. EXP+ creëert een robuust ecosysteem door de kracht van vijf verbonden productfamilies te benutten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.