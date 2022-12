Sitel Group® entre en partenariat avec Genesys® pour accélérer la transformation numérique des marques

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Sitel Group®, un des plus grands fournisseurs mondiaux de produits et solutions d'expérience client (CX), annonce aujourd'hui son partenariat stratégique avec Genesys®, un chef de file mondial du cloud pour l'orchestration de l'expérience client, dans l'optique d'aider les marques à accélérer leur transformation numérique. Ensemble, les capacités de Genesys et de Sitel Group® permettent aux marques de construire et déployer rapidement de puissantes solutions de centre de contact omnicanal sur le cloud.

Grâce à cette collaboration, il est désormais plus facile pour les marques de combiner des produits et des services d'un pionnier sur le marché de l'expérience en tant que service (Experience as a ServiceSM) et un chef de file mondial des solutions d'expérience client. Ensemble, les deux entreprises aident leurs clients communs à tirer parti de la puissance du cloud, des technologies numériques et d'intelligence artificielle (IA) afin d'orchestrer, à l'échelle, des expériences client et employé axées sur les personnes.

"Il s'agit là d'un partenariat majeur pour le secteur de l'expérience, qui permettra aux marques de fournir une CX optimale et d'approfondir les relations avec les clients", déclare Olivier Camino, directeur mondial de l'exploitation et cofondateur de Sitel Group. "Travailler au côté de Genesys aide les marques à offrir des interactions fluides et faciles qui sont plus rapides, plus intelligentes et plus personnalisées, le tout via un produit nuagique éprouvé facile à utiliser."

Cette nouvelle alliance est construite sur une culture d'innovation partagée par les deux organisations, et vise à assurer la transformation dans les contacts client avec un soutien opérationnel mondial éprouvé pour permettre aux marques d'offrir des services différenciés et efficients aux clients. Dans le monde entier, les entreprises dans chaque secteur, y compris les organisations gouvernementales, comptent sur Sitel Group et Genesys pour gérer leur expérience client.

"La montée de l'engagement numérique, les attentes en matière d'expérience employé et les modèles de travail nomade transforment les centres de contact à l'échelle mondiale", déclare ML Maco, VPE, ventes mondiales et opérations de terrain, Genesys. "Le déploiement continu de nouvelles fonctionnalités sur Genesys donne à Sitel Group un accès continu aux dernières innovations pour rester compétitif et fournir des expériences dans lesquelles les clients sont reconnus, entendus et compris."

Pour plus d'informations sur Genesys, veuillez visiter www.genesys.com, et visiter www.sitel.com pour en savoir plus sur Sitel Group.

À propos de Sitel Group®

Étant l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de produits et de solutions d’expérience client (CX), Sitel Group permet aux marques de nouer des relations plus solides avec leurs clients en créant des liens précieux qui stimulent la valeur de la marque. Inspirés par la vision et les objectifs uniques de chaque marque, nous proposons de mettre à profit notre savoir-faire pour créer des solutions innovantes qui réduisent les efforts de nos clients.

Grâce à nos 170 000 employés à travers le monde, travaillant à domicile ou dans l’un de nos centres de CX, nous mettons en relation, en toute sécurité, les marques les plus appréciées et leurs clients, plus de huit millions de fois par jour, et dans plus de 50 langues. Qu’elles se présentent sous forme numérique ou vocale, nos solutions procurent un avantage concurrentiel sur tous les points de contact avec les clients. Notre culture primée s’appuie sur plus de 40 ans d’expérience à la tête du secteur, et sur notre engagement à améliorer l’expérience de nos employés.

EXP+™ de Sitel Group® est une solution flexible, dotée de capacités cloud complètes, et conçue pour simplifier la prestation de services CX de bout en bout tout en stimulant l’efficience, l’efficacité et la satisfaction client. EXP+ crée un écosystème robuste qui exploite la puissance de cinq gammes de produits connectés.

Plus d'informations sur www.sitel.com et rejoignez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

