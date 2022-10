NuScale Power e Prodigy Clean Energy promuovono il design di mini-reattori modulari marini

Conceptual layout and deployment of a Prodigy SMR Marine Power Station™ integrating 12 NuScale Power Modules™ (NPMs). Total gross capacity 924 MWe. Structures are non-self-propelled. (Graphic: Business Wire)

Conceptual layout and deployment of a Prodigy SMR Marine Power Station™ integrating 12 NuScale Power Modules™ (NPMs). Total gross capacity 924 MWe. Structures are non-self-propelled. (Graphic: Business Wire)

PORTLAND, Ore.--(BUSINESS WIRE)--NuScale Power LLC (NuScale) e Prodigy Clean Energy Ltd. (Prodigy) annunciano un nuovo design innovativo per impianti di generazione di energia basati su mini-reattori modulari (SMR) marini portatili, che offrono un drastico miglioramento in termini di trasportabilità, produzione, convenienza, sicurezza e protezione. Il progetto aggiornato sarà utilizzato per applicazioni destinate a servizi di pubblica utilità, enti di regolamentazione e costruttori di cantieri navali.

Prodigy è una società canadese specializzata nello sviluppo di centrali nucleari trasportabili (TNPP). NuScale e Prodigy collaborano dal 2018 nel quadro di un protocollo d'intesa (MOU) nell'obiettivo congiunto di portare sul mercato un impianto SMR marino nordamericano competitivo, un prodotto in grado di generare elettricità sicura, conveniente e affidabile su larga scala in qualsiasi località costiera nel mondo. L'energia priva di emissioni di carbonio generata da queste strutture potrebbe supportare l'ampia diffusione dell'elettrificazione, oltra alla produzione di combustibili a zero emissioni di carbonio, come idrogeno e ammoniaca, per decarbonizzare il settore dei trasporti e delle spedizioni.

Simile alla centrale SMR VOYGR™ di NuScale, la soluzione SMR Marine Power Station™ (MPS) targata Prodigy è scalabile ed è in grado di contenere da 1 a 12 NuScale Power Modules™ (NPM), per una generazione totale di 924 MWe. Dopo il trasporto presso il sito prescelto, l'impianto marino può essere fissato presso il luogo dell'installazione in un porto protetto e collegato ai sistemi costieri di trasmissione e lavorazione del calore. Il combustibile nucleare verrebbe caricato negli NPM nell'ultima fase del processo di messa in funzione, prima dell'inizio della generazione energetica. I protocolli di funzionamento, sicurezza e gestione del combustibile sono equivalenti a quelli di una tradizionale centrale nucleare secondo le attuali normative in materia. Alla fine del ciclo di vita, per lo smantellamento la centrale marina può essere trasportata presso un impianto accessibile via mare.

" NuScale è estremamente orgogliosa di continuare questa partnership con Prodigy, poiché l'utilizzo di una struttura marina trasportabile ci consentirà di implementare il nostro NuScale Power Module in più località nel mondo", è il commento di John Hopkins, presidente e Chief Executive Officer di NuScale Power. " Combinando le tecnologie di Prodigy con l'innovativo design SMR scalabile e sicuro di NuScale riusciremo a fornire su scala globale la nostra tecnologia SMR a zero emissioni di carbonio ed economicamente competitiva".

" Per noi è un privilegio collaborare con NuScale per espandere l'accesso globale alla generazione di energia pulita. Incorporando l'impianto NPM nelle strutture marine di Prodigy offriremo ai paesi una soluzione a breve termine per affrontare la sicurezza energetica e decarbonizzare le loro economie, tra cui la sostituzione degli impianti a carbone, in molti casi situati presso le coste", è il commento di Mathias Trojer, presidente e Chief Executive Officer di Prodigy Clean Energy.

I vantaggi derivanti dall'utilizzo delle tecnologie di Prodigy per implementare la centrale energetica SMR VOYGR NuScale, rispetto alle centrali terrestri, sono legati in particolare al fatto che l'intera struttura marina viene prodotta e messa a punto presso un cantiere navale, il che permette una consegna rapida. Ulteriori punti di forza includono la cospicua riduzione delle spese in conto capitale, la velocizzazione della programmazione del progetto, la riduzione al minimo della preparazione del sito, il minor impatto ambientale, lo sblocco di strutture di finanziamento dei progetti solitamente non disponibili per le centrali elettriche centrali nucleari convenzionali realizzate in loco e la semplificazione e velocizzazione dello smantellamento e del ripristino del sito. Il design degli impianti marini è di tipo standard, per consentire l'implementazione in una vasta gamma di siti e per la produzione in serie.

Informazioni su NuScale Power

NuScale Power (NYSE: SMR) è sul punto di soddisfare le esigenze energetiche diversificate dei clienti in tutto il mondo. Ha sviluppato la tecnologia nucleare dei mini-reattori modulari (SMR) per fornire energia destinata a molteplici applicazioni, come la generazione di energia elettrica, il teleriscaldamento, la desalinizzazione, la produzione di idrogeno su scala commerciale e altre applicazioni termiche. L'innovativo NuScale Power Module™ (NPM), un reattore ad acqua pressurizzata compatto e sicuro, è in grado di generare 77 megawatt elettrici (MWe), con dimensioni personalizzabili in base alle esigenze dei clienti, mentre la centrale VOYGR™-12 a dodici moduli NuScale è in grado di generare 924 MWe. NuScale produce inoltre le centrali VOYGR-4 a quattro moduli (308 MWe) e VOYGR-6 a sei moduli (462 MWe), oltre ad ulteriori configurazioni per rispondere alle esigenze dei clienti.

Fondata nel 2007, NuScale ha sede a Portland, Ore., e gestisce uffici a Corvallis, Ore., Rockville, Md., Charlotte, N.C., Richland, Wash., e Londra, nel Regno Unito. Per ulteriori informazioni visitare il sito web di NuScale Power oppure seguire l'azienda su Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

Informazioni su Prodigy

Prodigy Clean Energy è uno sviluppatore canadese di centrali nucleari trasportabili (TNPP) terrestri e marine specializzata nell'integrazione di reattori commerciali di produzione energetica già esistenti in strutture marine civili per la produzione di energia commerciale. Le TNPP Marine Power Station™ Microreactor Power Station™ e Small Modular Reactor (SMR) di Prodigy possono essere utilizzate per l'installazione di reattori di varie dimensioni e tipologie e offrono una gamma di soluzioni in materia energetica da 1 megawatt a diversi gigawatt. I principali vantaggi delle tecnologie per gli impianti civili di Prodigy sono: i) maggiore sicurezza; ii) cospicua riduzione degli investimenti di capitale e contenimento dei rischi di superamento dei costi e delle scadenze; iii) maggiori opportunità nella scelta delle potenziali ubicazioni; iv) flessibilità nella ricollocazione e ridistribuzione; v) vantaggi sostanziali in fase di smantellamento, tra cui la bonifica immediata del sito e i minori costi grazie alla disattivazione presso una struttura dedicata in un altro luogo; e vi) benefici legati alle modifiche alle disposizioni commerciali e finanziarie altrimenti non disponibili con i tradizionali progetti delle centrali nucleari realizzate in loco.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.prodigy.energy. Seguire l'azienda su Twitter: @ProdigyCEnergy

Dichiarazioni a carattere previsionale

Questo comunicato stampa può contenere "dichiarazioni a carattere previsionale" in base al significato riportato nelle disposizioni "safe harbour" (di porto sicuro) del Private Securities Litigation Reform Act degli Stati Uniti del 1995. Le dichiarazioni a carattere previsionale possono essere identificate tramite termini come "stimare", "pianificare", "progettare", "prevedere", "farà", "aspettarsi", "anticipare", "credere", "obiettivo" o altre espressioni simili che predicono o indicano tendenze o eventi futuri o che non rappresentano affermazioni a carattere storico. Queste dichiarazioni a carattere previsionale sono intrinsecamente soggette a rischi, incertezze e ipotesi. I risultati reali possono differire sostanzialmente a causa di una serie di fattori. Prestare attenzione quando ci si affida a queste e ad altre dichiarazioni a carattere previsionale. A causa di rischi noti e sconosciuti, i risultati ottenuti da NuScale potrebbero differire sostanzialmente dalle aspettative e proiezioni attese. NuScale declina espressamente qualsiasi obbligo di aggiornare queste dichiarazioni a carattere previsionale. Queste dichiarazioni a carattere previsionale non devono essere considerate come rappresentative delle valutazioni di NuScale in nessuna data successiva a questo comunicato. Di conseguenza, non si dovrebbe fare indebito affidamento su dichiarazioni a carattere previsionale. Queste dichiarazioni a carattere previsionale non devono essere considerate rappresentative delle valutazioni di NuScale in alcuna data successiva a questo comunicato stampa. Occorre quindi evitare di fare indebito affidamento sulle dichiarazioni a carattere previsionale.

