NuScale Power en Prodigy Clean Energy helpen ontwerp van maritieme faciliteit met SMR's vooruit

Conceptual layout and deployment of a Prodigy SMR Marine Power Station™ integrating 12 NuScale Power Modules™ (NPMs). Total gross capacity 924 MWe. Structures are non-self-propelled. (Graphic: Business Wire)

PORTLAND, Ore.--(BUSINESS WIRE)--NuScale Power LLC (NuScale) en Prodigy Clean Energy Ltd. (Prodigy) hebben een nieuw conceptueel ontwerp aangekondigd voor een verplaatsbare en maritieme energieopwekkingsfaciliteit met kleine modulaire reactoren (SMR) die voorziet in drastisch verbeterde transporteerbaarheid, produceerbaarheid, economie, veiligheid en beveiliging. Het vernieuwde concept zal worden gebruikt voor verbintenissen met nutsbedrijven, regelgevers en scheepswerffabrikanten.

Prodigy is een Canadees bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van Transportable Nuclear Power Plants (TNPP's). NuScale en Prodigy werken sinds 2018 samen in het kader van een Memorandum of Understanding (MOU) met het gezamenlijke doel om een competitieve Noord-Amerikaanse maritieme faciliteit met SMR's op de markt te brengen - een product dat veilige, betaalbare en betrouwbare elektriciteit kan opwekken op netschaal op elke kustplaats wereldwijd. De koolstofvrije energie die door deze faciliteiten wordt opgewekt, zou de elektrificatie op grote schaal ondersteunen, evenals de productie van koolstofvrije brandstoffen, zoals waterstof en ammoniak, om de transport- en scheepvaartsector koolstofarm te maken.

Net als de terrestrische NuScale VOYGR™ SMR-elektriciteitscentrale is Prodigy's SMR Marine Power Station™ (MPS) schaalbaar en kan het 1 tot wel 12 NuScale Power Modules™ (NPM) onderbrengen voor een totale output van 924 MWe. Na transport naar de inzetlocatie, zou de maritieme faciliteit op zijn plaats worden vastgezet in een beschermde haven en worden aangesloten op de transmissie- en proceswarmtesystemen aan wal. Nucleaire brandstof zou in de NPM's worden geladen als de laatste stap van het inbedrijfstellingsproces voordat met de opwekking van energie wordt begonnen. De protocollen voor de activiteiten, beveiliging en brandstofbehandeling zijn gelijkwaardig aan die welke worden gebruikt voor een traditionele kerncentrale onder de bestaande nucleaire regelgeving. Aan het einde van de levensduur zou de maritieme faciliteit voor ontmanteling worden vervoerd naar een via de zee bereikbaar centrum.

" NuScale is bijzonder trots om deze samenwerking met Prodigy voort te zetten, aangezien het gebruik van een verplaatsbare maritieme faciliteit ons in staat zal stellen de NuScale Power Module op meer locaties over de hele wereld in te zetten," aldus John Hopkins, President en Chief Executive Officer van NuScale Power. " Door de technologieën van Prodigy te combineren met het veilige, schaalbare en innovatieve SMR-ontwerp van NuScale, hebben we vertrouwen in ons vermogen om onze koolstofvrije en kostenconcurrerende SMR-technologie wereldwijd te leveren."

" Het is ons een voorrecht om samen te werken met NuScale om de wereldwijde toegang tot schone, basislast-energieopwekking uit te breiden. Door de NPM in de maritieme faciliteit van Prodigy op te nemen, zullen we landen een oplossing op korte termijn bieden om de energiezekerheid aan te pakken en hun economieën koolstofarm te maken, inclusief door het vervangen van kolencentrales – waarvan er vele zich aan de kust bevinden," stelde Mathias Trojer, President en Chief Executive Officer van Prodigy Clean Energy

Vergeleken met terrestrische implementaties beginnen de voordelen van het gebruik van Prodigy's technologieën om de NuScale VOYGR SMR-energiecentrale in te zetten met de productie en uitrusting van de gehele maritieme faciliteit op een scheepswerf, waardoor een versnelde levering mogelijk is. Verdere voordelen zijn onder meer aanzienlijk lagere vermogensuitgaven; versnelde projectplanning; minimale voorbereiding van de locatie; verminderde impact op het milieu; ontsloten projectfinancieringsstructuren die doorgaans niet beschikbaar zijn voor conventionele, op locatie gebouwde kerncentrales; en vereenvoudigde en versnelde ontmanteling en herstel van de locatie. Het ontwerp van de maritieme faciliteit is gestandaardiseerd om te kunnen worden ingezet op een groot aantal verschillende locaties en voor serieproductie.

Over NuScale Power

NuScale Power (NYSE: SMR) is er klaar voor om te voldoen aan de uiteenlopende energiebehoeften van klanten over de hele wereld. Het heeft nucleaire technologie voor kleine modulaire reactoren (SMR) ontwikkeld om energie te leveren voor elektrische opwekking, stadsverwarming, ontzilting, waterstofproductie op commerciële schaal en andere toepassingen voor proceswarmte. De baanbrekende NuScale Power Module™ (NPM), een kleine, veilige drukwaterreactor, kan 77 megawatt aan elektriciteit (MWe) opwekken en kan worden opgeschaald om aan de behoeften van de klant te voldoen. NuScale's uit 12 modules bestaande VOYGR™-12-energiecentrale is in staat om 924 MWe te genereren, en NuScale biedt ook de energiecentrales de VOYGR-4, bestaande uit vier modules met 308 MWe, en de VOYGR-6, bestaande uit zes modules met 462 MWe, evenals andere configuraties gebaseerd op de behoeften van de klant.

NuScale, opgericht in 2007 en met hoofdkantoor in Portland, Oregon, heeft kantoren in Corvallis, Oregon; Rockville, Maryland; Charlotte, NC; Richland, Washington; en Londen, VK. Ga voor meer informatie naar de website van NuScale Power of volg ons op Twitter, Facebook, LinkedIn en Instagram.

Over Prodigy

Prodigy Clean Energy is een Canadese ontwikkelaar van transporteerbare kerncentrales (TNPP's) op zee en op het land. Het bedrijf is gespecialiseerd in het integreren van bestaande, commerciële energiereactoren in civiele maritieme structuren voor commerciële energieopwekking. De Microreactor Power Station™- en Small Modular Reactor (SMR) Marine Power Station™-TNPP's van Prodigy kunnen worden gebruikt om reactoren van verschillende groottes en typen in te zetten en bieden een reeks stroomoplossingen van 1 megawatt tot gigawattschaal. De belangrijkste voordelen van Prodigy's technologieën voor civiele constructies zijn: i) Verbeterde veiligheid; ii) Aanzienlijk verminderde vermogensinvestering en verminderde risico's van kosten- en planningsoverschrijdingen; iii) Breder potentieel van locatiemogelijkheden; iv) Flexibiliteit bij herplaatsing en herinzet; v) Aanzienlijke voordelen voor ontmanteling, waaronder onmiddellijk herstel van de locatie en lagere kosten door ontmanteling buiten de locatie in een speciale faciliteit; en vi) Voordelen van mogelijk gemaakte wijzigingen in commerciële en financieringsregelingen die anders niet beschikbaar zijn voor traditionele, op locatie gebouwde kernenergieprojecten.

Meer informatie op www.prodigy.energy. Volg ons op Twitter: @ProdigyCEnergy

Toekomstgerichte verklaringen

