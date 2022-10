NuScale Power et Prodigy Clean Energy font progresser la conception des centrales marines à petits réacteurs nucléaires

Conceptual layout and deployment of a Prodigy SMR Marine Power Station™ integrating 12 NuScale Power Modules™ (NPMs). Total gross capacity 924 MWe. Structures are non-self-propelled. (Graphic: Business Wire)

Conceptual layout and deployment of a Prodigy SMR Marine Power Station™ integrating 12 NuScale Power Modules™ (NPMs). Total gross capacity 924 MWe. Structures are non-self-propelled. (Graphic: Business Wire)

PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--NuScale Power LLC (NuScale) et Prodigy Clean Energy Ltd. (Prodigy) ont annoncé le lancement d’une nouvelle conception de centrale électrique à petit réacteur modulaire (PRM), transportable et à installer en milieu marin, beaucoup plus facile à transporter et à fabriquer et considérablement plus économique et plus sûre. Le concept ainsi amélioré intéressera les services aux collectivités, les régulateurs et les constructeurs des chantiers navals.

NuScale et Prodigy – une entreprise canadienne spécialisée dans le développement de centrales nucléaires transportables – collaborent depuis 2018 en vertu d’un protocole d'accord portant sur leur objectif commun de commercialiser en Amérique du Nord une centrale électrique marine à PRM compétitive, capable de générer en toute sécurité et à tout moment une énergie abordable, à l’échelle d’un réseau, dans tout site côtier du monde. L’énergie sans carbone générée par ces installations favorisera l’électrification à grande échelle, ainsi que la production de carburants sans carbone tels que l’hydrogène et l’ammoniac pour décarboner les secteurs du transport et de la navigation.

Similaire à la centrale électrique terrestre VOYGR™ SMR de NuScale, la centrale à petit réacteur nucléaire Marine Power Station™ (MPS) de Prodigy est évolutive et peut être composée de 1 à 12 NuScale Power Modules™ (NPM) générant une puissance totale de 924 MWe. Après son transport sur le site de déploiement, l’installation marine sera mise en place dans un port protégé et connectée aux systèmes terrestres de transmission et de traitement de la chaleur. La dernière étape du processus consistera à charger le combustible nucléaire dans les NPM avant la mise en service et le début de la production d’électricité. Les protocoles d’exploitation, de sécurité et de manutention du combustible sont équivalents à ceux d’une centrale nucléaire traditionnelle et conformes à la réglementation nucléaire en vigueur. À la fin de sa vie utile, l’installation marine sera transportée vers un centre accessible par voie maritime pour être démantelée.

« NuScale est ravi de poursuivre son partenariat avec Prodigy. En effet, utiliser une installation marine transportable va nous permettre de multiplier les sites du monde où nous pourrons déployer nos Power Modules™ (NPM), a déclaré John Hopkins, PDG de NuScale Power. En combinant les technologies de Prodigy avec la conception sûre, évolutive et innovante des PRM de NuScale, nous sommes certains de notre capacité à fournir notre technologie PRM sans carbone et à un prix compétitif dans le monde entier.»

« Nous sommes très honorés de nous associer à NuScale pour étendre au monde entier l’accès à une production d’énergie propre et de base. En intégrant les NPM de NuScale aux installations marines de Prodigy, nous offrirons à tous les pays une solution leur permettant d’assurer rapidement leur approvisionnement énergétique et de décarboner leurs économies, notamment en rendant inutiles les centrales au charbon, dont beaucoup sont situées sur les côtes», a déclaré Mathias Trojer, PDG de Prodigy Clean Energy.

L’utilisation des technologies de Prodigy pour déployer la centrale électrique VOYGR SMR de NuScale présente plusieurs avantages par rapport à un déploiement terrestre. Tout d’abord, le fait de fabriquer entièrement l’installation marine dans un chantier naval permet une livraison accélérée. De plus, les dépenses en capital sont considérablement réduites; le calendrier du projet est accéléré; la préparation du site est simplifiée; l’impact environnemental est réduit; le financement, généralement difficile à obtenir pour les centrales nucléaires conventionnelles construites sur site, est obtenu plus aisément; et le démantèlement et la réhabilitation du site sont simplifiés et accélérés. En outre, la conception de l’installation marine est normalisée, ce qui permet un déploiement sur une grande variété de sites et la fabrication en série.

À propos de NuScale Power

NuScale Power (NYSE : SMR) a pour vocation de répondre aux besoins énergétiques divers des clients du monde entier. La société a développé une technologie nucléaire à petits réacteurs modulaires (PRM), destinée à alimenter en énergie la production d’électricité, le chauffage urbain, le dessalement, la production d’hydrogène à l’échelle commerciale, ainsi que d’autres applications de traitement de la chaleur. La solution révolutionnaire NuScale Power Module™ (NPM), constituée d’un réacteur à eau pressurisée sécurisé, et de taille réduite, peut générer 77 mégawatts d’électricité (MWe), et être adaptée pour répondre aux besoins des clients. La centrale électrique VOYGR™-12 à 12 modules de NuScale est capable de générer 924 MWe, NuScale proposant également des centrales électriques à quatre modules VOYGR-4 (308 MWe), et à six modules VOYGR-6 (462 MWe), ainsi que d’autres configurations en fonction des besoins des clients.

Fondée en 2007, NuScale a son siège social à Portland (Oregon) et dispose de bureaux à Corvallis (Oregon), Rockville (Maryland), Charlotte (Caroline du Nord), Richland (Washington), et Londres (Royaume-Uni). Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web de NuScale Power et suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram.

À propos de Prodigy

Prodigy Clean Energy est un concepteur canadien de centrales nucléaires marines et terrestres transportables. La Société est spécialisée dans l’intégration de réacteurs commerciaux existants à des structures marines civiles afin de produire de l’énergie commerciale. Les centrales nucléaires transportables Microreactor Power Station™ et Marine Power Station™ à petit réacteur modulaire (PRM) de Prodigy peuvent être utilisées pour déployer des réacteurs de tailles et de types variés et offrent une gamme de solutions d’alimentation énergétique allant de 1 mégawatt à plusieurs gigawatts. Les technologies de structures civiles de Prodigy présentent les avantages suivants: i) Sécurité accrue; ii) Réduction significative des investissements en capital et réduction des risques de dépassement des coûts et des délais; iii) Potentiel accru d’opportunités d’implantation; iv) Flexibilité de la relocalisation et du redéploiement; v) Avantages substantiels en matière de démantèlement, notamment: récupération immédiate du site et coûts réduits grâce à un démantèlement hors site dans une installation dédiée; et vi) Avantage de pouvoir modifier les accords commerciaux et de financement, ce qui est généralement impossibles pour les projets d’énergie nucléaire traditionnels construits sur site.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.prodigy.energy. Suivez-nous sur Twitter: @ProdigyCEnergy

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut contenir des «déclarations prospectives» au sens des dispositions d’exonération de la loi américaine «Private Securities Litigation Reform Act» de 1995. Les déclarations prospectives se reconnaissent à la terminologie utilisée, par exemple des mots tels que «estimer», «planifier», «projeter», «prévoir», «avoir l’intention de», «sera», «s’attendre à», «anticiper», «croire», «chercher», «cibler» ou autres expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs qui ne sont pas des descriptions de faits historiques. Ces déclarations prospectives sont intrinsèquement sujettes à des risques, des incertitudes et des hypothèses. Les résultats réels peuvent différer sensiblement en raison d’un certain nombre de facteurs. La prudence impose de ne pas se fier inconsidérément à ces déclarations prospectives. En raison de risques connus et inconnus, les résultats de NuScale peuvent différer sensiblement de ses attentes et projections. NuScale décline expressément toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentant des évaluations de NuScale faites postérieurement à la date du présent communiqué. Par conséquent, les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.