euNetworks et AAA concluent un accord de partenariat en tant que Master Agent

LONDRES & BAAR, Suisse--(BUSINESS WIRE)--euNetworks Fiber UK Limited ("euNetworks"), une entreprise d’Europe occidentale spécialisée dans les infrastructures de bande passante, a conclu un accord de partenariat de type Master Agent avec la société suisse de conseil en télécommunications AAA Sales & Management GmbH ("AAA"). Selon l'accord, AAA intégrera les produits et services euNetworks axés sur la fibre optique dans son portefeuille de solutions proposées par ses équipes aux clients. AAA accompagne les entreprises européennes de taille moyenne et les sociétés internationales dans leurs besoins complexes en télécommunications, de la mise en réseau de sites aux solutions de centres de données en passant par les connexions au cloud.

euNetworks dispose de 17 réseaux métropolitains en fibre optique connectés à un backbone interurbain à haute capacité desservant 53 villes dans 17 pays d'Europe. Ces réseaux métropolitains englobent les villes de Londres, Manchester, Dublin, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Paris, Francfort, Cologne, Dusseldorf, Stuttgart, Munich, Hambourg, Berlin, Vienne, Milan et Madrid. Leader du marché de la connectivité des centres de données, la société connecte actuellement directement plus de 490 centres et poursuit ses investissements dans le développement de réseaux additionnels, aussi bien dans les villes que pour offrir aux clients davantage d'options de connectivité multi-route longue distance.

En Suisse,, euNetworks a prévu des capacités entre 15 centres de données clés sur un réseau couvrant les villes de Zurich, Genève, Bâle et la région des lacs. La société peut donc offrir un service de bande passante rapide, avec un engagement de qualité de service (SLA) de 20 jours ouvrables entre les 15 sites. Au-delà d'une solution fiable, évolutive et efficace en Suisse, la solide empreinte européenne d'euNetworks assure une connexion transparente à plus de 475 autres centres de données européens.

"Nous nous réjouissons de collaborer avec AAA, ce qui permettra à davantage d'entreprises de bénéficier de notre réseau croissant de connectivité entre centres de données par fibre optique en Europe", a déclaré Paula Cogan, PDG d'euNetworks. Nous comptons bien développer une relation de travail efficace dans le cadre de leurs consultations sur des solutions de réseau complexes pour leurs clients."

M. Wilhelm Pfeifer, PDG de AAA Sales & Management GmbH, a pour sa part déclaré : "Le partenariat avec euNetworks permettra à nos équipes de conseillers en sourcing de proposer une approche holistique de la conception de solutions appropriées pour les clients, et ce de façon redondante, hautement disponible et indépendante."

À propos d’euNetworks

euNetworks est une société d’infrastructures de bande passante critique qui possède et exploite 17 réseaux urbains fibrés, connectés à une dorsale interurbaine à haute capacité couvrant 53 villes dans 17 pays d’Europe. La société, qui connecte directement à ce jour plus de 490 centres de données, est un leader du marché de la connectivité. euNetworks, qui est également un des principaux fournisseurs de connectivité cloud, gère un portefeuille ciblé de services urbains et longue distance, notamment des services de fibre optique noire, de longueurs d’onde et d’Ethernet. Grossistes, acteurs financiers, créateurs de contenu, médias, opérateurs mobiles, centres de données et entreprises bénéficient du portefeuille unique d’actifs d’euNetworks basés sur la fibre et sur des canaux conçus pour répondre à leurs besoins en large bande. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : eunetworks.com.

À propos de AAA :

AAA Sales & Management GmbH est une société de conseil spécialisée en solutions internationales de télécommunications et de centres de données. La société conseille les entreprises européennes de taille moyenne et les sociétés internationales en matière d'exigences complexes de télécommunications relatives à la mise en réseau de sites, aux solutions de centres de données et aux connexions cloud. Basée à Baar, en Suisse, la société est réputée pour ses services auprès de diverses entreprises de télécommunications depuis plus de 12 ans. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aaa-sales.ch.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.