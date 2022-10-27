鎧俠和Western Digital慶祝日本四日市Fab7設施落成

日本橫濱和加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--鎧俠株式會社(Kioxia Corporation)和Western Digital公司(Western Digital Corporation) (NASDAQ: WDC)今天慶祝位於日本三重縣四日市的先進半導體製造設施Fab7落成。Fab7的產能將根據市場行情分階段提高。

Fab7一期工程的總投資預計約為1兆日圓。日本政府為Fab7設施一期的部分資本投資提供補貼。該補貼旨在提升先進的半導體生產設施，確保日本半導體的穩定產能。

Fab7具備生產第六代162層快閃記憶體和未來先進3D快閃記憶體的能力，計畫於2023年初開始出貨162層快閃記憶體。

該設施利用人工智慧來提高生產效率，並採用了高效利用空間的設計方案，擴大了無塵室中生產設備的可用空間。Fab7基於安全和永續發展理念而建造，能夠吸收地震的衝擊，並採用了最新的節能製造設備。

鎧俠株式會社總裁兼執行長Nobuo Hayasaka表示：「Fab7是日本技術領先的全新半導體生產設施，對於鎧俠的未來不可或缺。隨著世界在各種聯網裝置上使用更多的資料，全球對記憶體產品的長期需求預計會增加。我們將繼續為未來投資，對市場需求做出回應，進而幫助建立一個豐富人們生活的數位化社會。」

Western Digital技術與策略總裁Siva Sivaram博士表示：「憑藉創新的設計和生產效率，新的Fab7設施彰顯了Western Digital為全球客戶提供永續記憶體和儲存技術的承諾。我們珍視與鎧俠的深厚關係並共同慶祝這一里程碑。我們將繼續共同實現長遠的成功。」

鎧俠與Western Digital已建立了20多年的成功合資夥伴關係，並將繼續透過聯合開發3D快閃記憶體來最大限度地發揮協同效應和競爭力。

關於鎧俠

鎧俠是全球記憶體解決方案領導者，致力於開發、生產和銷售快閃記憶體及固態硬碟(SSD)。東芝公司於1987年發明了NAND快閃記憶體，2017年4月，鎧俠前身東芝記憶體集團從東芝公司分割出來。鎧俠致力於透過提供產品、服務和系統，為客戶提供選擇，為社會創造記憶體的價值，從而用「記憶體」提升世界。鎧俠創新的3D快閃記憶體技術BiCS FLASH™正在塑造諸多高容量應用的未來儲存方式，其中包括高階智慧手機、PC、SSD、汽車和資料中心等。

關於Western Digital公司

Western Digital的使命是透過探索資料的利用可能性來發揮資料的潛力。憑藉快閃記憶體和硬碟驅動器特許經營權，我們在記憶體技術進步的支援下創造了突破性的技術創新和強大的資料儲存解決方案，推動世界實現願望。作為我們價值觀的核心，我們認識到應對氣候變遷的緊迫性，並致力於實現科學基礎減量目標倡議(Science Based Targets initiative)發布的雄心勃勃的碳減排目標。如需瞭解有關Western Digital以及Western Digital®、SanDisk®和WD®品牌的更多資訊，請造訪www.westerndigital.com。

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