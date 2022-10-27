铠侠和西部数据庆祝日本四日市Fab7设施落成

日本横滨和加利福尼亚州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--铠侠株式会社(Kioxia Corporation)和西部数据公司(Western Digital Corporation) (NASDAQ: WDC)今天庆祝位于日本三重县四日市的先进半导体制造设施Fab7落成。Fab7的产能将根据市场行情分阶段提高。

Fab7一期工程的总投资预计约为1万亿日元。日本政府为Fab7设施一期的部分资本投资提供补贴。该补贴旨在提升先进的半导体生产设施，确保日本半导体的稳定产能。

Fab7具备生产第六代162层闪存和未来先进3D闪存的能力，计划于2023年初开始出货162层闪存。

该设施利用人工智能来提高生产效率，并采用了高效利用空间的设计方案，扩大了洁净室中生产设备的可用空间。Fab7基于安全和可持续发展理念而建造，能够吸收地震的冲击，并采用了最新的节能制造设备。

铠侠株式会社总裁兼首席执行官Nobuo Hayasaka表示：“Fab7是日本技术领先的全新半导体生产设施，对于铠侠的未来不可或缺。随着世界在各种互联设备上使用更多的数据，全球对存储器产品的长期需求预计会增加。我们将继续为未来投资，对市场需求做出回应，进而帮助建立一个丰富人们生活的数字社会。”

西部数据技术与战略总裁Siva Sivaram博士表示：“凭借创新的设计和生产效率，新的Fab7设施彰显了西部数据为全球客户提供可持续内存和存储技术的承诺。我们珍视与铠侠的深厚关系并共同庆祝这一里程碑。我们将继续共同实现长远的成功。”

铠侠与西部数据已建立了20多年的成功合资伙伴关系，并将继续通过联合开发3D闪存来最大限度地发挥协同效应和竞争力。

关于铠侠

铠侠是全球存储器解决方案领导者，致力于开发、生产和销售闪存及固态硬盘(SSD)。东芝公司于1987年发明了NAND闪存，2017年4月，铠侠前身东芝存储器集团从东芝公司分拆出来。铠侠致力于通过提供产品、服务和系统，为客户提供选择，为社会创造基于内存的价值，从而用“内存”提升世界。铠侠创新的3D闪存技术BiCS FLASH™正在塑造诸多高容量应用的未来存储方式，其中包括高级智能手机、PC、SSD、汽车和数据中心等。

关于西部数据公司

西部数据的使命是通过探索数据的利用可能性来释放数据的潜力。凭借闪存和硬盘驱动器特许经营权，我们在内存技术进步的支持下创造了突破性的技术创新和强大的数据存储解决方案，推动世界实现愿望。作为我们价值观的核心，我们认识到应对气候变化的紧迫性，并致力于实现科学碳目标倡议发布的雄心勃勃的碳减排目标。如需了解有关西部数据以及Western Digital®、SanDisk®和WD®品牌的更多信息，请访问www.westerndigital.com。

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