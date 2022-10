Kioxia e Western Digital celebram a abertura da Fab7 em Yokkaichi, no Japão

The clean room of Fab7, Yokkaichi Plant (Photo: Business Wire)

YOKKAICHI (Japão) e SAN JOSÉ (EUA)--(BUSINESS WIRE)--Kioxia Corporation e Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC) comemoraram hoje a abertura da instalação de fabricação de semicondutores de última geração, Fab7, na fábrica de Yokkaichi, na província de Mie (Japão). A capacidade de produção na Fab7 aumentará em etapas ao longo do tempo, de acordo com as tendências do mercado.

Espera-se que o investimento total na fase um da Fab7 seja de cerca de 1 trilhão de ienes. Parte do investimento de capital na fase um da instalação Fab7 será financiada por um subsídio do governo que promove instalações de produção de semicondutores de ponta e garante a produção estável de semicondutores no Japão.

A Fab7 tem a capacidade de produzir memória flash de 162 camadas de sexta geração e memória flash 3D avançada futura. Ela está programada para começar a enviar memória flash de 162 camadas no início de 2023.

A instalação usa inteligência artificial para aumentar a eficiência da produção e emprega um design de instalação com eficiência de espaço que amplia o espaço disponível para a fabricação de equipamentos em suas salas limpas. A Fab7 foi projetada com a segurança e sustentabilidade em mente, sendo capaz de absorver choques de terremotos, e implementa os mais recentes equipamentos de fabricação com economia de energia.

Nobuo Hayasaka, presidente e CEO da Kioxia Corporation, disse: “A Fab7 é a instalação de fabricação de semicondutores no Japão mais recente e tecnologicamente avançada e será indispensável para o futuro da empresa. Espera-se que a demanda global de longo prazo por produtos de memória aumente à medida que o mundo consome mais dados em uma variedade de dispositivos conectados. Continuaremos investindo no futuro e respondendo às necessidades do mercado, ajudando a construir uma sociedade digital que enriquece a vida das pessoas”.

Dr. Siva Sivaram, presidente de Tecnologia e Estratégia da Western Digital, afirmou: “Com seu design inovador e eficiência de produção, a nova instalação Fab7 ressalta o compromisso da Western Digital em fornecer tecnologias sustentáveis de memória e armazenamento para nossos clientes do mundo inteiro. Valorizamos nosso grande relacionamento com a Kioxia e celebramos esse marco à medida que continuamos impulsionando o sucesso conjunto de longo prazo”.

A Kioxia e a Western Digital compartilham uma parceria bem-sucedida de joint venture há mais de 20 anos e continuarão maximizando as sinergias e a competitividade por meio do desenvolvimento conjunto de memória flash 3D.

Sobre a Kioxia

A Kioxia é líder mundial em soluções de memória, dedicada ao desenvolvimento, produção e venda de memória flash e unidades de estado sólido (SSD). Em abril de 2017, sua predecessora Toshiba Memory foi desmembrado da Toshiba Corporation, a empresa que inventou a memória flash NAND em 1987. A Kioxia está comprometida em melhorar o mundo com suas memórias, oferecendo produtos, serviços e sistemas que criam opções para os clientes e valor baseado na memória para a sociedade. A inovadora tecnologia de memória flash 3D da Kioxia, chamada BiCS FLASH™, está moldando o futuro do armazenamento em aplicativos de alta densidade, incluindo smartphones avançados, PCs, SSD, indústria automotiva e data centers.

Sobre a Western Digital

A Western Digital tem a missão de desbloquear o potencial dos dados, aproveitando a possibilidade de usá-los. Com as franquias Flash e HDD, sustentadas por avanços em tecnologias de memória, criamos inovações revolucionárias e poderosas soluções de armazenamento de dados que permitem que as aspirações do mundo se tornem realidade. Como parte fundamental de nossos valores, reconhecemos a urgência de combater as mudanças climáticas e nos comprometemos com metas ambiciosas de redução de carbono aprovadas pela iniciativa Science Based Targets. Saiba mais sobre a Western Digital e as marcas Western Digital®, SanDisk® e WD® em www.westerndigital.com.

